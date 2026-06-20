Trump apoya reelección de senador republicano en Carolina del Sur

Trump respalda a Graham en su campaña de reelección tras los elogios del senador a su política sobre Irán, en medio de tensiones.

Trump respalda a Graham

Irán marca campaña

Senado define poder El presidente de EE.UU., Donald Trump, respaldó este viernes la campaña de reelección del senador republicano Lindsey Graham. El apoyo llega después de que el legislador de Carolina del Sur elogiara la política exterior del mandatario. También respaldó su manejo de la guerra contra Irán. Graham buscará la reelección en noviembre próximo. El respaldo ocurre en un momento de tensiones dentro del Partido Republicano. Trump respalda a Graham antes de las elecciones TRUMP: Endorses Lindsey Graham for re-election, saying he will grow the economy, cut taxes, secure the border and defend the Second Amendment pic.twitter.com/Ozah3qO0KD — Trump Truths (@trumptruthsbot) June 19, 2026 Varios miembros del partido han cuestionado los costos de la guerra con Irán para los contribuyentes estadounidenses. Las críticas se han dado ante el alza de los combustibles. También por la promesa de millonarios recursos para Irán. Esa promesa está contemplada en un memorando de entendimiento firmado por ambos países, según Infobae. Por qué importa: el apoyo de Trump refuerza a uno de sus aliados más fieles en el Senado. También muestra cómo la guerra contra Irán se mantiene como un tema central dentro del debate republicano.

Trump destaca su alianza con Lindsey Graham Trump Renews Endorsement of Sen. Lindsey Graham – it appears he hasn’t learned from how quickly the RINO Senator turned his back on him after Trumps endorsement helped secure his seat in 2020 https://t.co/KiokR7rSh7 — GRNM8chn (@grnm8chn) June 19, 2026 Trump publicó su respaldo en Truth Social. En su mensaje, destacó su relación política y personal con Graham. El presidente describió al senador como un aliado constante. También subrayó su trabajo en favor de Carolina del Sur. “Está trabajando increíblemente duro por la gran gente de Carolina del Sur, un estado que amo y en el que gané ampliamente en 2016, 2020 y 2024”, escribió Trump. El mandatario añadió que Graham ha sido “un gran amigo”. TE PUEDE INTERESAR: Primarias demócratas en Maine deja dura derrota para Baldacci También dijo que siempre ha estado ahí cuando lo ha necesitado. “Lindsey Graham tiene mi respaldo completo y total para su reelección”, agregó el presidente. El mensaje busca fortalecer la campaña del senador republicano. Además, llega en un momento en que el partido enfrenta discusiones internas sobre Irán. Graham ha sido uno de los republicanos más cercanos a Trump. Su respaldo público confirma esa cercanía política. También coloca la política exterior del presidente en el centro de la contienda.

Graham defiende la postura de Trump sobre Irán President Donald Trump on Friday repeated his endorsement of Sen. Lindsey Graham just hours after the longtime ally praised the president’s handling of Iran and said the regime’s ability to sponsor terrorism has been «massively degraded.» MORE: https://t.co/IBfBSCzKND pic.twitter.com/LIwebIR5jh — NEWSMAX (@NEWSMAX) June 20, 2026 El respaldo de Trump llegó después de un mensaje de Graham en redes sociales. En esa publicación, el senador coincidió con el mandatario sobre el impacto de la guerra contra Irán. Graham afirmó que la capacidad de Irán para seguir siendo “el mayor Estado patrocinador del terrorismo en el planeta” quedó gravemente degradada. El legislador también respondió a quienes cuestionan esa evaluación. Dijo que sostener lo contrario “es un insulto al Ejército estadounidense”. También calificó esa postura como “un pensamiento delirante”. Graham argumentó que la economía iraní está destrozada. Minutos antes, Trump había publicado otro mensaje sobre Irán. El presidente aseguró que “la guerra ha debilitado a Irán”. También dijo que la nación islámica estaba “acabada”. Trump afirmó que Irán ya no tiene fuerza aérea. También dijo que no tiene marina, equipos antiaéreos ni radares. El mandatario agregó que Irán no tiene “prácticamente nada más”. Aun así, criticó a los demócratas por decir que Irán está mejor que hace cuatro meses. Ese intercambio reforzó la coincidencia entre Trump y Graham. Ambos presentaron la guerra como un golpe severo contra Teherán.