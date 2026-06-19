¿Le hace el feo a Trump? Obama publica FOTO de la inauguración de su centro presidencial en Chicago y desata polémica

Obama publica foto sin Trump

Reunión histórica de expresidentes

Presencia de Malia y Sasha

Barack Obama encabezó la apertura de su Centro Presidencial en Chicago en un evento que concentró a líderes políticos y figuras públicas.

La ceremonia contó con la presencia de Joe Biden, Bill Clinton y George W. Bush, quienes compartieron escenario con el exmandatario.

El acto marcó el inicio de varios días de celebraciones en torno al complejo, considerado uno de los proyectos más relevantes.

La ausencia de Donald Trump no pasó desapercibida, especialmente en medio de la participación de figuras de distintos sectores.

Evento mezcla política, música y espectáculo

El encuentro también destacó por la presencia de artistas y celebridades que acompañaron la inauguración.

Entre ellos estuvieron músicos reconocidos que ofrecieron presentaciones durante la jornada.

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Uno de los momentos más destacados fue una interpretación musical que recibió una ovación del público presente.

Las actuaciones reforzaron el carácter simbólico del evento, que combinó cultura, política y entretenimiento.