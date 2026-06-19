¿Le hace el feo a Trump? Obama publica FOTO de la inauguración de su centro presidencial en Chicago y desata polémica
Publicado el19/06/2026 a las 12:26
- Obama publica foto sin Trump
- Reunión histórica de expresidentes
- Presencia de Malia y Sasha
Barack Obama encabezó la apertura de su Centro Presidencial en Chicago en un evento que concentró a líderes políticos y figuras públicas.
La ceremonia contó con la presencia de Joe Biden, Bill Clinton y George W. Bush, quienes compartieron escenario con el exmandatario.
El acto marcó el inicio de varios días de celebraciones en torno al complejo, considerado uno de los proyectos más relevantes.
La ausencia de Donald Trump no pasó desapercibida, especialmente en medio de la participación de figuras de distintos sectores.
Evento mezcla política, música y espectáculo
El encuentro también destacó por la presencia de artistas y celebridades que acompañaron la inauguración.
Entre ellos estuvieron músicos reconocidos que ofrecieron presentaciones durante la jornada.
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Uno de los momentos más destacados fue una interpretación musical que recibió una ovación del público presente.
Las actuaciones reforzaron el carácter simbólico del evento, que combinó cultura, política y entretenimiento.
Reacciones surgen tras publicación de Obama
La inauguración generó conversación en redes sociales luego de que Obama compartiera imágenes del evento.
Usuarios reaccionaron con comentarios divididos sobre la reunión de figuras políticas y la ausencia de Trump.
“Extraño a este Estados Unidos”, “Gracias por no invitar a Trump”, “Un hermoso ejemplo de liderazgo”, “Los secuaces de Satanás”, “Trump es un hombre tan odioso que dividió a este país”, se lee en redes.
Las reacciones reflejaron el clima polarizado que aún rodea a la política estadounidense, detalló ‘BBC‘.
To George and Laura, Bill and Hillary — we’re grateful for your friendship, counsel, and devotion to this country. And to Joe and Jill, thank you for being on this journey with us. pic.twitter.com/OqBPd7ujLF
— Barack Obama (@BarackObama) June 18, 2026
Aparición de Malia y Sasha llama la atención
Las hijas de Obama también estuvieron presentes y generaron comentarios por su aparición pública.
Malia lució un blazer gris claro con falda a juego y zapatos de tacón grises, además de llevar el cabello suelto con trenzas.
Sasha optó por un top blanco con hombros descubiertos y falda larga, acompañado de un cinturón ancho y sandalias de tacón, afirmó ‘Teen Vogue‘.
Su presencia despertó reacciones como: “Ya son todas unas adultas”, “Pero, ¿en qué momento pasó el tiempo”, “Wow, ya han crecido bastante”, “Son muy lindas”.
Michelle, Malia, and Sasha Obama all with their braided hairstyles!🔥
Like Mother like Daughters. pic.twitter.com/nN5vkcA30k
— LEGENDARY LADE! 🇳🇬 (@LegendaryLade) June 19, 2026