Primarias demócratas en Maine deja dura derrota para Baldacci

Matt Dunlap gana la nominación demócrata en Maine tras una votación por orden de preferencia y se prepara para enfrentar a Paul LePage.

Dunlap remonta en Maine

LePage recibe fuertes ataques

Distrito clave para Cámara Matt Dunlap ganó la nominación demócrata para el escaño del segundo distrito congresional de Maine el jueves. El triunfo llegó después de una segunda vuelta electoral definida por el sistema de votación por orden de preferencia. La contienda reunió a cuatro candidatos y terminó con una remontada clave para Dunlap. Matt Dunlap gana tras reñida primaria demócrata Matt Dunlap beats DCCC-backed candidate in primary for top Maine battleground https://t.co/FCMaed2xpc — POLITICO (@politico) June 19, 2026 Dunlap, exsecretario de Estado de Maine y actual auditor estatal, llegó al recuento con una desventaja importante. Antes de contar las segundas y terceras opciones de los votantes, estaba unos 2,000 votos detrás de Joe Baldacci. Jordan Wood, exasesor del Congreso, también se mantenía muy cerca de Dunlap, según resultados no oficiales. La diferencia entre ellos era de apenas unos cientos de votos antes del recuento final.

Dunlap remontó tras el recuento de preferencias New: Democrats fear Maine swing district ‘off the board’ after Matt Dunlap victory https://t.co/MDFBG1Urdf — James Downs (@jamesd0wns) June 19, 2026 El sistema de votación por orden de preferencia terminó cambiando el resultado de la primaria demócrata. Dunlap superó a Baldacci cuando fueron consideradas las segundas y terceras opciones de los votantes. Fue declarado ganador con 35,924 votos, equivalentes al 52% del total. Baldacci quedó en segundo lugar con 32,555 votos, equivalentes al 48%. Paige Loud, de Old Town, fue eliminada en la primera ronda del recuento. TE PUEDE INTERESAR: CBP decomisa millones de dólares en mercancía falsa del Mundial Wood fue eliminado en la segunda ronda, antes de la definición final entre Dunlap y Baldacci. La contienda llegó extremadamente cerrada a la última etapa del proceso. Antes de la ronda decisiva, había menos de 600 votos de diferencia entre el primer y tercer lugar. Los partidarios de Wood terminaron siendo clave para que Dunlap superara a Baldacci. Ese movimiento pudo reflejar los ataques conjuntos de Dunlap, Wood y Loud contra Baldacci durante las últimas semanas de campaña.

Dunlap apunta contra Paul LePage En un comunicado emitido la madrugada del viernes, Dunlap dijo que los resultados reflejan un deseo de cambio. Afirmó que la gente quiere “un cambio real y un futuro mejor”. También dirigió sus críticas hacia su próximo rival electoral, el exgobernador republicano Paul LePage. Dunlap acusó a LePage de venir a Maine “desde su verdadero hogar en Florida” para postularse nuevamente. La crítica anticipa una línea de ataque demócrata contra LePage durante la elección general. LePage ha cambiado repetidamente su residencia entre Florida y Maine. “Juntos, vamos a derrotar a Paul LePage una vez más”, dijo Dunlap, de 61 años. También prometió trabajar para impedir que LePage vuelva a presentarse a elecciones. Dunlap dijo que buscará impulsar políticas orientadas a ayudar a los habitantes de Maine. Entre ellas mencionó atención médica universal, guarderías asequibles y un menor costo de vida. También pidió poner fin a lo que describió como “esta guerra ilegal en Irán”.