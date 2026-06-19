Primarias demócratas en Maine deja dura derrota para Baldacci
Publicado el19/06/2026 a las 13:50
- Dunlap remonta en Maine
- LePage recibe fuertes ataques
- Distrito clave para Cámara
Matt Dunlap ganó la nominación demócrata para el escaño del segundo distrito congresional de Maine el jueves.
El triunfo llegó después de una segunda vuelta electoral definida por el sistema de votación por orden de preferencia.
La contienda reunió a cuatro candidatos y terminó con una remontada clave para Dunlap.
Matt Dunlap gana tras reñida primaria demócrata
Matt Dunlap beats DCCC-backed candidate in primary for top Maine battleground https://t.co/FCMaed2xpc
— POLITICO (@politico) June 19, 2026
Dunlap, exsecretario de Estado de Maine y actual auditor estatal, llegó al recuento con una desventaja importante.
Antes de contar las segundas y terceras opciones de los votantes, estaba unos 2,000 votos detrás de Joe Baldacci.
Jordan Wood, exasesor del Congreso, también se mantenía muy cerca de Dunlap, según resultados no oficiales.
La diferencia entre ellos era de apenas unos cientos de votos antes del recuento final.
Dunlap remontó tras el recuento de preferencias
New: Democrats fear Maine swing district ‘off the board’ after Matt Dunlap victory https://t.co/MDFBG1Urdf
— James Downs (@jamesd0wns) June 19, 2026
El sistema de votación por orden de preferencia terminó cambiando el resultado de la primaria demócrata.
Dunlap superó a Baldacci cuando fueron consideradas las segundas y terceras opciones de los votantes.
Fue declarado ganador con 35,924 votos, equivalentes al 52% del total.
Baldacci quedó en segundo lugar con 32,555 votos, equivalentes al 48%.
Paige Loud, de Old Town, fue eliminada en la primera ronda del recuento.
TE PUEDE INTERESAR: CBP decomisa millones de dólares en mercancía falsa del Mundial
Wood fue eliminado en la segunda ronda, antes de la definición final entre Dunlap y Baldacci.
La contienda llegó extremadamente cerrada a la última etapa del proceso.
Antes de la ronda decisiva, había menos de 600 votos de diferencia entre el primer y tercer lugar.
Los partidarios de Wood terminaron siendo clave para que Dunlap superara a Baldacci.
Ese movimiento pudo reflejar los ataques conjuntos de Dunlap, Wood y Loud contra Baldacci durante las últimas semanas de campaña.
Dunlap apunta contra Paul LePage
En un comunicado emitido la madrugada del viernes, Dunlap dijo que los resultados reflejan un deseo de cambio.
Afirmó que la gente quiere “un cambio real y un futuro mejor”.
También dirigió sus críticas hacia su próximo rival electoral, el exgobernador republicano Paul LePage.
Dunlap acusó a LePage de venir a Maine “desde su verdadero hogar en Florida” para postularse nuevamente.
La crítica anticipa una línea de ataque demócrata contra LePage durante la elección general.
LePage ha cambiado repetidamente su residencia entre Florida y Maine.
“Juntos, vamos a derrotar a Paul LePage una vez más”, dijo Dunlap, de 61 años.
También prometió trabajar para impedir que LePage vuelva a presentarse a elecciones.
Dunlap dijo que buscará impulsar políticas orientadas a ayudar a los habitantes de Maine.
Entre ellas mencionó atención médica universal, guarderías asequibles y un menor costo de vida.
También pidió poner fin a lo que describió como “esta guerra ilegal en Irán”.
Republicanos acusan a Dunlap de posturas extremas
La contienda por el segundo distrito podría tener peso nacional.
El resultado puede influir en qué partido controlará la Cámara de Representantes durante los últimos dos años del mandato de Donald Trump.
Dunlap busca suceder al representante demócrata Jared Golden.
Golden se retira después de cuatro mandatos representando el extenso segundo distrito de Maine.
Dunlap fue el primero de los cuatro aspirantes en entrar a la contienda.
También fue el único que lo hizo cuando Golden aún figuraba como candidato declarado.
Durante la campaña, Dunlap criticó a Golden por alinearse con demasiada frecuencia con los republicanos.
También lo acusó de no oponerse con suficiente firmeza a Donald Trump.
Golden es considerado uno de los miembros más moderados o centristas del grupo demócrata en Washington D.C.
Tras la victoria de Dunlap, el Partido Republicano de Maine reaccionó con fuertes críticas.
El partido lo calificó como defensor de “políticas liberales extremas”.
En un comunicado, afirmó que Dunlap es un funcionario de larga trayectoria alejado de la clase trabajadora de Maine.
También señaló que su prioridad es “plantarle cara a Trump”.
El Partido Republicano sostuvo que Dunlap culpa a la administración de Trump por problemas causados por su propio partido.
Además, criticó su propuesta sanitaria y la describió como una política “socialista”.
Según el comunicado republicano, esa política aumentaría impuestos y empeoraría la calidad de la atención médica en Maine.
Con la nominación demócrata asegurada, Dunlap pasa ahora a una nueva etapa.
La elección general lo enfrentará directamente con LePage en una carrera que ya muestra fuertes ataques políticos.