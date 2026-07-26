Troy Jackson reemplaza a Graham Platner y reabre la batalla por el Senado en Maine
Publicado el26/07/2026 a las 08:24
El Partido Demócrata eligió este sábado a Troy Jackson como su nuevo candidato al Senado por Maine, tras la renuncia de Graham Platner, quien abandonó la contienda luego de enfrentar acusaciones de abuso sexual y otras controversias.
Según informó EFE, Jackson buscará derrotar a la senadora republicana Susan Collins en una elección considerada clave para definir el control del Senado de Estados Unidos.
Por qué importa: Maine podría decidir qué partido controlará el Senado tras las elecciones intermedias del 3 de noviembre, por lo que el cambio de candidato altera una de las carreras más observadas del país.
Los demócratas apuestan por un perfil sindical para recuperar el escaño
🚨 JUST NOW: The Maine Democrat Party is CORONATING a replacement for Graham Platner in the US Senate race — «It’s not the voters picking, it’s Democratic delegates» 😂
The party of «DEMOCRACY» canned a duly-chosen nominee AGAIN, now they’re coronating Troy Jackson, accused of… pic.twitter.com/8gI2z6CNGP
— Mr Pool 1.0 (@MrPoolHQ) July 25, 2026
La elección de Jackson ocurrió durante una convención extraordinaria convocada apenas semanas después de la salida de Platner. De los 571 delegados convocados, 566 respaldaron al ex presidente del Senado estatal.
Jackson llega con un perfil muy distinto al de su antecesor. Antes de iniciar su carrera política trabajó como leñador y posteriormente acumuló más de dos décadas de experiencia en el Senado de Maine.
Tras ser proclamado candidato, lanzó un mensaje centrado en la clase trabajadora, según Infobae.
«No somos de la izquierda. No somos de la derecha. Somos los de abajo, y estamos alzándonos. En noviembre, derrotaremos a Susan Collins».
El dato: Jackson tendrá apenas 101 días para organizar una campaña estatal antes de las elecciones del 3 de noviembre.
La caída de Graham Platner obligó a rehacer la estrategia demócrata
La nominación llega después de que Graham Platner renunciara el pasado 8 de julio.
El veterano del Ejército y ostricultor abandonó la candidatura tras ser acusado de abuso sexual por exparejas y quedar envuelto en nuevas polémicas.
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Según la información de referencia, también enfrentó críticas por haberse tatuado un símbolo nazi y por antiguos mensajes donde sugería que las víctimas de violencia sexual debían «asumir algo de responsabilidad».
La diferencia: Platner había ganado las primarias demócratas con respaldo de figuras progresistas como el senador Bernie Sanders, pero su salida obligó al partido a elegir un sustituto.
Troy Jackson busca movilizar el voto progresista y de la clase trabajadora
El nuevo candidato prometió impulsar una campaña con un discurso populista enfocado en trabajadores y sindicatos.
Entre sus principales propuestas mencionó avanzar hacia una cobertura universal de salud, fortalecer los derechos laborales, defender los derechos reproductivos y combatir el poder económico de los multimillonarios.
«Ese es el movimiento que estamos aquí para llevar adelante», afirmó durante su discurso de aceptación.
También pidió cerrar filas dentro del Partido Demócrata para competir con Collins, quien ocupa el escaño desde 1997.
Qué propone: Salud universal, protección de trabajadores, derechos reproductivos y una agenda económica enfocada en reducir la influencia de los grandes patrimonios.
Susan Collins intentará conservar uno de los escaños más disputados
La elección en Maine es seguida de cerca porque Susan Collins es la única senadora republicana que representa a un estado que Donald Trump perdió en las elecciones presidenciales de 2024.
Aunque Collins ha mantenido diferencias públicas con Trump durante varios años, el presidente respaldó su campaña para buscar un nuevo mandato.
Con Jackson ya confirmado como candidato, ambos partidos centrarán ahora sus esfuerzos en una contienda cuyo resultado podría ser determinante para decidir qué fuerza política controlará el Senado durante los próximos dos años.
Qué sigue: La campaña entrará en su recta final antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, cuando los votantes decidirán uno de los escaños más estratégicos del país.