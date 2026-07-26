Troy Jackson reemplaza a Graham Platner y reabre la batalla por el Senado en Maine

El Partido Demócrata eligió este sábado a Troy Jackson como su nuevo candidato al Senado por Maine, tras la renuncia de Graham Platner, quien abandonó la contienda luego de enfrentar acusaciones de abuso sexual y otras controversias.

Según informó EFE, Jackson buscará derrotar a la senadora republicana Susan Collins en una elección considerada clave para definir el control del Senado de Estados Unidos.

Por qué importa: Maine podría decidir qué partido controlará el Senado tras las elecciones intermedias del 3 de noviembre, por lo que el cambio de candidato altera una de las carreras más observadas del país.

Los demócratas apuestan por un perfil sindical para recuperar el escaño

🚨 JUST NOW: The Maine Democrat Party is CORONATING a replacement for Graham Platner in the US Senate race — «It’s not the voters picking, it’s Democratic delegates» 😂 The party of «DEMOCRACY» canned a duly-chosen nominee AGAIN, now they’re coronating Troy Jackson, accused of… pic.twitter.com/8gI2z6CNGP — Mr Pool 1.0 (@MrPoolHQ) July 25, 2026

La elección de Jackson ocurrió durante una convención extraordinaria convocada apenas semanas después de la salida de Platner. De los 571 delegados convocados, 566 respaldaron al ex presidente del Senado estatal.

Jackson llega con un perfil muy distinto al de su antecesor. Antes de iniciar su carrera política trabajó como leñador y posteriormente acumuló más de dos décadas de experiencia en el Senado de Maine.

Tras ser proclamado candidato, lanzó un mensaje centrado en la clase trabajadora, según Infobae.

«No somos de la izquierda. No somos de la derecha. Somos los de abajo, y estamos alzándonos. En noviembre, derrotaremos a Susan Collins».