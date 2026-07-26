Tribunal frena plan de Trump para restringir el voto por correo antes de las elecciones de mitad de mandato

Un tribunal federal de apelaciones rechazó la solicitud del Gobierno del presidente Donald Trump para aplicar de inmediato una orden ejecutiva que imponía nuevas restricciones al voto por correo antes de las elecciones intermedias («midterm»), en las que se renovará el control del Congreso.

Según informó EFE, la decisión mantiene suspendidas las medidas mientras continúa el proceso judicial.

Por qué importa: El fallo evita cambios de última hora en las reglas electorales y limita, por ahora, la capacidad del Gobierno federal para modificar cómo los estados administran el voto por correo antes de una elección clave.

Tribunal bloquea cambios al voto por correo

NEW: A US appeals court rejected DOJ’s request to let federal officials fully move ahead with Trump’s overhaul of mail voting ahead of the November midterms, leaving in place a Boston judge’s order blocking key parts of the president’s exec. order in 23 states + DC… pic.twitter.com/EgqaONxrW1 — Zoe Tillman (@ZoeTillman) July 25, 2026

La Corte de Apelaciones del Primer Circuito confirmó la suspensión temporal que la jueza federal Indira Talwani había dictado el 25 de junio.

La magistrada concluyó que varias partes de la orden ejecutiva probablemente violan la Constitución.

El Departamento de Justicia pidió dejar sin efecto esa suspensión mientras avanzaba la apelación.

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Argumentó que la demanda presentada por 23 estados y el Distrito de Columbia era prematura porque las agencias federales todavía no habían desarrollado las medidas necesarias para aplicar la orden.

Sin embargo, los jueces rechazaron esa postura al considerar que los estados ya enfrentan preparativos para las elecciones y no podían esperar a que el Gobierno completara la implementación.

«Los estados demandantes no tienen otra opción práctica que responder a la orden ahora», escribieron los magistrados, según el fallo citado por EFE.

La disputa: La demanda fue presentada por una coalición de 23 estados y el Distrito de Columbia, encabezada por California, Massachusetts, Nevada y Washington.