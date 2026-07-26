Tribunal frena plan de Trump para restringir el voto por correo antes de las elecciones de mitad de mandato
Publicado el26/07/2026 a las 07:36
Un tribunal federal de apelaciones rechazó la solicitud del Gobierno del presidente Donald Trump para aplicar de inmediato una orden ejecutiva que imponía nuevas restricciones al voto por correo antes de las elecciones intermedias («midterm»), en las que se renovará el control del Congreso.
Según informó EFE, la decisión mantiene suspendidas las medidas mientras continúa el proceso judicial.
Por qué importa: El fallo evita cambios de última hora en las reglas electorales y limita, por ahora, la capacidad del Gobierno federal para modificar cómo los estados administran el voto por correo antes de una elección clave.
Tribunal bloquea cambios al voto por correo
NEW: A US appeals court rejected DOJ’s request to let federal officials fully move ahead with Trump’s overhaul of mail voting ahead of the November midterms, leaving in place a Boston judge’s order blocking key parts of the president’s exec. order in 23 states + DC… pic.twitter.com/EgqaONxrW1
— Zoe Tillman (@ZoeTillman) July 25, 2026
La Corte de Apelaciones del Primer Circuito confirmó la suspensión temporal que la jueza federal Indira Talwani había dictado el 25 de junio.
La magistrada concluyó que varias partes de la orden ejecutiva probablemente violan la Constitución.
El Departamento de Justicia pidió dejar sin efecto esa suspensión mientras avanzaba la apelación.
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Argumentó que la demanda presentada por 23 estados y el Distrito de Columbia era prematura porque las agencias federales todavía no habían desarrollado las medidas necesarias para aplicar la orden.
Sin embargo, los jueces rechazaron esa postura al considerar que los estados ya enfrentan preparativos para las elecciones y no podían esperar a que el Gobierno completara la implementación.
«Los estados demandantes no tienen otra opción práctica que responder a la orden ahora», escribieron los magistrados, según el fallo citado por EFE.
La disputa: La demanda fue presentada por una coalición de 23 estados y el Distrito de Columbia, encabezada por California, Massachusetts, Nevada y Washington.
La jueza cuestionó la autoridad presidencial sobre el voto por correo
APPEALS COURT TEMPORARILY CLEARS PATH FOR USPS MAIL-BALLOT CITIZENSHIP RULE
The D.C. Circuit Court of Appeals stayed a lower-court injunction on July 17, temporarily allowing the U.S. Postal Service to move forward with a Trump-backed rule requiring states to submit voter rolls… pic.twitter.com/0fmg7wM3G2
— Washington Eye (@washington_EY) July 25, 2026
La orden ejecutiva, firmada por Trump en marzo, instruía al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a elaborar registros federales de ciudadanos con derecho a votar y ordenaba al Departamento de Justicia priorizar investigaciones contra funcionarios electorales estatales y locales que enviaran papeletas a personas consideradas no elegibles.
Talwani determinó que el presidente no tiene autoridad para ordenar al DHS crear esos registros para los estados.
También concluyó que el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) carece de facultades para imponer normas vinculantes relacionadas con el voto por correo.
La jueza agregó que la orden tampoco puede utilizarse para presionar o intimidar a funcionarios electorales locales mediante la amenaza de procesos penales por utilizar registros federales que no incluyen a todos los ciudadanos con derecho a sufragar.
Lo que cambia: Las disposiciones impugnadas seguirán suspendidas mientras el litigio continúa en los tribunales federales.
La batalla legal podría terminar en el Tribunal Supremo
Trump firmó la orden tras cuestionar durante años el voto por correo y afirmar, sin pruebas, que hubo fraude en las elecciones de 2020.
Ese argumento ha guiado sus propuestas para reformar el sistema electoral antes de las elecciones intermedias, cuando se definirá el control del Congreso.
El Departamento de Justicia advirtió que, si la apelación no prospera, solicitará la intervención del Tribunal Supremo para intentar restablecer la orden ejecutiva.
Qué sigue: El litigio continuará en la Corte de Apelaciones y el Gobierno federal podría pedir que el Tribunal Supremo revise el caso.