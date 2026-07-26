Trump detiene ofensiva contra Irán mientras avanzan negociaciones
Publicado el26/07/2026 a las 07:15
- EE.UU. pausa bombardeos.
- Negociaciones siguen abiertas.
- Congreso presiona a Trump.
La suspensión de los bombardeos abre una ventana para las negociaciones entre Washington y Teherán, aunque la Casa Blanca evita confirmar si el cese militar será permanente.
La administración de Donald Trump suspendió los ataques militares estadounidenses contra Irán después de casi dos semanas de operaciones en el país de Oriente Medio.
Trump suspende ataques a Irán tras casi dos semanas
The Trump administration has paused U.S. strikes in Iran after nearly two weeks of military attacks. https://t.co/GUhp5lfltJ
— USA TODAY (@USATODAY) July 26, 2026
No se han reportado nuevos bombardeos desde el 23 de julio, pese a que días antes el presidente había defendido la continuidad de la ofensiva.
La pausa ocurre tras la muerte de cuatro soldados estadounidenses durante el conflicto el fin de semana pasado.
«Queremos terminar con esto y queremos hacerlo bien, pero tenemos que… hacer lo que vinimos a hacer», declaró Trump al justificar la campaña militar.
La pausa militar coincide con nuevas negociaciones
US President Donald Trump has paused attacks on Iran to allow “a little bit of room” for talks with Tehran, the US ambassador to the United Nations tells Fox News. pic.twitter.com/ZHzhwvXIsV
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 26, 2026
Aunque Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego en junio, ese entendimiento colapsó poco después.
Desde entonces, Irán ha mantenido el bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el suministro mundial de petróleo.
Trump ha prometido tomar el control de esa vía marítima, considerada una de las más importantes para el comercio energético internacional.
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Mientras tanto, funcionarios de ambos gobiernos continúan las conversaciones para intentar reducir las tensiones, aunque sin anunciar avances concretos.
La incertidumbre sobre el futuro de la ofensiva aumentó este domingo tras las declaraciones del embajador estadounidense ante Naciones Unidas.
Michael Waltz evitó confirmar si la pausa en los ataques se mantendrá mientras continúan las negociaciones diplomáticas.
El funcionario aseguró que el presidente busca generar espacio para las conversaciones entre ambos gobiernos.
Según Waltz, el diálogo continúa «en todos los niveles», desde aspectos técnicos hasta reuniones de mayor nivel entre funcionarios estadounidenses e iraníes.
La Casa Blanca evita fijar un plazo
Durante una entrevista en el programa Meet the Press de NBC, la presentadora Kristen Welker preguntó si la guerra concluirá antes de fin de año.
La pregunta recordó que meses atrás Trump había asegurado que el conflicto terminaría rápidamente.
Waltz respondió mencionando décadas de confrontación entre Irán y Estados Unidos, sin comprometerse con un calendario.
Cuando fue consultado nuevamente sobre el posible final de la guerra, insistió en que no establecería ningún plazo.
Las declaraciones reflejan la cautela de la administración mientras las conversaciones diplomáticas siguen en marcha.
Hasta ahora, Washington no ha confirmado si la suspensión de los bombardeos responde a una estrategia temporal o a un cambio de rumbo.
La falta de una definición mantiene abiertas las dudas sobre la evolución del conflicto.
Al mismo tiempo, la continuidad del bloqueo en el estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los principales puntos de tensión.
El conflicto también genera presión política en Washington
La guerra con Irán también enfrenta un creciente debate dentro de Estados Unidos.
Un sondeo de Washington Post/Ipsos publicado este mes indicó que más de dos tercios de los estadounidenses desaprueban la gestión de Trump en el conflicto.
Esa presión también llegó al Congreso durante la última semana.
El 23 de julio, la Cámara de Representantes aprobó una resolución para exigir al presidente poner fin a la guerra.
La medida obtuvo 214 votos a favor y 208 en contra.
Cuatro legisladores republicanos se unieron a los demócratas para respaldar la iniciativa.
Posteriormente, los republicanos del Senado bloquearon una resolución simbólica similar, evitando una nueva reprimenda legislativa contra Trump.
Mientras las negociaciones avanzan sin un calendario definido y los ataques permanecen suspendidos, la administración mantiene abierta la posibilidad de retomar o prolongar la pausa militar, sin ofrecer garantías sobre cuándo podría terminar definitivamente el conflicto.