Trump detiene ofensiva contra Irán mientras avanzan negociaciones

Trump suspende los ataques a Irán, aunque la Casa Blanca evita confirmar si la pausa militar será definitiva.

EE.UU. pausa bombardeos.

Negociaciones siguen abiertas.

Congreso presiona a Trump. La suspensión de los bombardeos abre una ventana para las negociaciones entre Washington y Teherán, aunque la Casa Blanca evita confirmar si el cese militar será permanente. La administración de Donald Trump suspendió los ataques militares estadounidenses contra Irán después de casi dos semanas de operaciones en el país de Oriente Medio. Trump suspende ataques a Irán tras casi dos semanas The Trump administration has paused U.S. strikes in Iran after nearly two weeks of military attacks. https://t.co/GUhp5lfltJ — USA TODAY (@USATODAY) July 26, 2026 No se han reportado nuevos bombardeos desde el 23 de julio, pese a que días antes el presidente había defendido la continuidad de la ofensiva. La pausa ocurre tras la muerte de cuatro soldados estadounidenses durante el conflicto el fin de semana pasado. «Queremos terminar con esto y queremos hacerlo bien, pero tenemos que… hacer lo que vinimos a hacer», declaró Trump al justificar la campaña militar.

La pausa militar coincide con nuevas negociaciones US President Donald Trump has paused attacks on Iran to allow “a little bit of room” for talks with Tehran, the US ambassador to the United Nations tells Fox News. pic.twitter.com/ZHzhwvXIsV — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 26, 2026 Aunque Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego en junio, ese entendimiento colapsó poco después. Desde entonces, Irán ha mantenido el bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el suministro mundial de petróleo. Trump ha prometido tomar el control de esa vía marítima, considerada una de las más importantes para el comercio energético internacional. TE PUEDE INTERESAR: Trump reaparece ante periodistas y revive la polémica con insultos y otra broma sobre reelegirse Mientras tanto, funcionarios de ambos gobiernos continúan las conversaciones para intentar reducir las tensiones, aunque sin anunciar avances concretos. La incertidumbre sobre el futuro de la ofensiva aumentó este domingo tras las declaraciones del embajador estadounidense ante Naciones Unidas. Michael Waltz evitó confirmar si la pausa en los ataques se mantendrá mientras continúan las negociaciones diplomáticas. El funcionario aseguró que el presidente busca generar espacio para las conversaciones entre ambos gobiernos. Según Waltz, el diálogo continúa «en todos los niveles», desde aspectos técnicos hasta reuniones de mayor nivel entre funcionarios estadounidenses e iraníes.

La Casa Blanca evita fijar un plazo Durante una entrevista en el programa Meet the Press de NBC, la presentadora Kristen Welker preguntó si la guerra concluirá antes de fin de año. La pregunta recordó que meses atrás Trump había asegurado que el conflicto terminaría rápidamente. Waltz respondió mencionando décadas de confrontación entre Irán y Estados Unidos, sin comprometerse con un calendario. Cuando fue consultado nuevamente sobre el posible final de la guerra, insistió en que no establecería ningún plazo. Las declaraciones reflejan la cautela de la administración mientras las conversaciones diplomáticas siguen en marcha. Hasta ahora, Washington no ha confirmado si la suspensión de los bombardeos responde a una estrategia temporal o a un cambio de rumbo. La falta de una definición mantiene abiertas las dudas sobre la evolución del conflicto. Al mismo tiempo, la continuidad del bloqueo en el estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los principales puntos de tensión.