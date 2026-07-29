Familias rechazan a Mamdani en ceremonia del 11-S, pero él insiste en asistir: ¿es correcto?

Una petición con más de 35,000 firmas pide excluir al alcalde de Nueva York del acto por el 25 aniversario del 11-S, mientras otras voces defienden que la ceremonia debe mantenerse abierta a todos los funcionarios electos.

La participación del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en la ceremonia por el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre enfrenta una fuerte oposición de un grupo de familiares de las víctimas, que reunió más de 35,000 firmas para pedir que no asista.

Sin embargo, el alcalde confirmó que tiene previsto acudir al homenaje.

Por qué importa: La disputa refleja un debate sobre quién debe estar presente en una de las ceremonias más simbólicas de Estados Unidos y si el rechazo de parte de las familias debe influir en esa decisión.

¿Debe Mamdani asistir a la ceremonia del 11-S?

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Según EFE, Giovanni Galante impulsó la petición en Change.org tras perder a su esposa en los ataques contra las Torres Gemelas.

La petición pide evaluar si la presencia de Mamdani «se alinea con la intención de la ceremonia y las expectativas de las familias» afectadas.

Los promotores afirman que el aniversario debe honrar a las víctimas y rechazar sin ambigüedades las ideologías vinculadas con los atentados.

La petición: Superó las 35,000 firmas y continúa abierta para recibir nuevos apoyos. El argumento: Los impulsores consideran que la presencia del alcalde podría causar un dolor adicional a algunas familias.

El texto también señala que varias personas perciben algunas posturas públicas del alcalde demócrata socialista como incompatibles con el espíritu de la conmemoración, aunque esa apreciación corresponde a los autores de la petición.