Familias rechazan a Mamdani en ceremonia del 11-S, pero él insiste en asistir: ¿es correcto?
Publicado el29/07/2026 a las 10:00
Una petición con más de 35,000 firmas pide excluir al alcalde de Nueva York del acto por el 25 aniversario del 11-S, mientras otras voces defienden que la ceremonia debe mantenerse abierta a todos los funcionarios electos.
La participación del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en la ceremonia por el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre enfrenta una fuerte oposición de un grupo de familiares de las víctimas, que reunió más de 35,000 firmas para pedir que no asista.
Sin embargo, el alcalde confirmó que tiene previsto acudir al homenaje.
Por qué importa: La disputa refleja un debate sobre quién debe estar presente en una de las ceremonias más simbólicas de Estados Unidos y si el rechazo de parte de las familias debe influir en esa decisión.
¿Debe Mamdani asistir a la ceremonia del 11-S?
Ver este video en su propia página →
Según EFE, Giovanni Galante impulsó la petición en Change.org tras perder a su esposa en los ataques contra las Torres Gemelas.
La petición pide evaluar si la presencia de Mamdani «se alinea con la intención de la ceremonia y las expectativas de las familias» afectadas.
Los promotores afirman que el aniversario debe honrar a las víctimas y rechazar sin ambigüedades las ideologías vinculadas con los atentados.
La petición: Superó las 35,000 firmas y continúa abierta para recibir nuevos apoyos.
El argumento: Los impulsores consideran que la presencia del alcalde podría causar un dolor adicional a algunas familias.
El texto también señala que varias personas perciben algunas posturas públicas del alcalde demócrata socialista como incompatibles con el espíritu de la conmemoración, aunque esa apreciación corresponde a los autores de la petición.
Mamdani asegura que asistirá pese a la controversia
🇺🇸‼️ | Familias de las víctimas del 11 de septiembre reunieron más de 35,000 firmas para rechazar la presencia del alcalde comunista Zohran Mamdani en los actos conmemorativos por su negativa a condenar al terrorismo islámico. Pese al repudio generalizado, Mamdani busca forzar su… pic.twitter.com/3rNmXPlIIL
— RAV Español (@RAVEspanol) July 29, 2026
A pesar de la campaña en su contra, Mamdani declaró a CBS que participará en la ceremonia, según Infobae.
El alcalde afirmó que acudirá para honrar a las familias, a los sobrevivientes y a los socorristas marcados por los atentados, y reiteró que el país nunca debe olvidar lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Trump tendió una trampa política a los demócratas con la identificación para votar?
Su respuesta deja claro que no tiene intención de modificar su agenda debido a la presión ejercida por el grupo de familiares.
La postura del alcalde: Dice que asistirá para rendir homenaje a las víctimas.
Lo que no hará: No anunció cambios en su decisión tras conocerse la petición.
El propio memorial recuerda que el acto siempre ha incluido a funcionarios
El Memorial y Museo del 11-S recordó que, durante años, funcionarios de distintas corrientes políticas han asistido a la ceremonia sin pronunciar discursos, limitándose a acompañar el homenaje.
Esa práctica busca mantener el carácter institucional del evento, independientemente de quién ocupe cargos públicos en cada momento.
Además, Dennis McKeon, organizador de un grupo de sobrevivientes del 11-S en Staten Island, expresó que no se opone a la presencia del alcalde.
McKeon argumentó que, durante los últimos 25 años, distintos alcaldes y gobernadores fueron criticados por algunas familias, pero nunca se les impidió asistir a la conmemoración.
Lo que sigue: Hasta ahora no existe ningún anuncio de los organizadores que indique que Mamdani será excluido del acto.
El debate continúa: Mientras una parte de las familias pide que no participe, otras voces sostienen que la ceremonia debe mantenerse abierta a las autoridades electas, dejando la discusión sobre si es correcto o no asistir en manos de la opinión pública.