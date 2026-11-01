Trump cierra su campaña de 28 mítines con dos paradas clave en Iowa y Kansas

El presidente busca reforzar a candidatos republicanos en dos estados que ganó ampliamente en 2024, pero donde ahora enfrenta disputas electorales ajustadas.

El presidente Donald Trump cerrará este domingo 1 de noviembre su intensa campaña para las elecciones legislativas con mítines en Iowa y Kansas, dos estados tradicionalmente republicanos.

- Por qué importa: El control del Congreso está en juego el 3 de noviembre. Una derrota republicana podría limitar la capacidad de Trump para impulsar su agenda durante los próximos dos años.

Trump y las elecciones legislativas: dos estados en disputa

El presidente Donald Trump cierra este domingo su campaña de mítines para las elecciones intermedias con dos actos en Iowa y Kansas, estados que están en disputa pese a ser tradicionalmente republicanos y en los que busca movilizar a sus votantes a última hora. Foto: Reuters https://t.co/unutdhhRxg — N+ UNIVISION (@nmasunivision) November 1, 2026

Trump viajará primero a Dubuque, Iowa, después de reconsiderar su decisión inicial de cancelar los dos actos de campaña, según la información proporcionada.

Su visita busca reforzar a los candidatos republicanos en un estado donde ganó por más de diez puntos porcentuales en las elecciones presidenciales de 2024.

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Sin embargo, el panorama electoral es diferente. Las encuestas citadas en el reporte muestran competencias ajustadas en tres de los cuatro distritos de Iowa para la Cámara de Representantes.

El descontento por el costo de vida también forma parte de la campaña, especialmente por el encarecimiento de los combustibles relacionado parcialmente con la guerra de Irán.

- El dato: Solo uno de los cuatro distritos de Iowa presenta una ventaja republicana clara, según los sondeos mencionados en el reporte.