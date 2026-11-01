Trump cierra su campaña de 28 mítines con dos paradas clave en Iowa y Kansas
Publicado el 01/11/2026 a las 12:13
El presidente busca reforzar a candidatos republicanos en dos estados que ganó ampliamente en 2024, pero donde ahora enfrenta disputas electorales ajustadas.
El presidente Donald Trump cerrará este domingo 1 de noviembre su intensa campaña para las elecciones legislativas con mítines en Iowa y Kansas, dos estados tradicionalmente republicanos.
- Por qué importa: El control del Congreso está en juego el 3 de noviembre. Una derrota republicana podría limitar la capacidad de Trump para impulsar su agenda durante los próximos dos años.
Trump y las elecciones legislativas: dos estados en disputa
El presidente Donald Trump cierra este domingo su campaña de mítines para las elecciones intermedias con dos actos en Iowa y Kansas, estados que están en disputa pese a ser tradicionalmente republicanos y en los que busca movilizar a sus votantes a última hora.
Foto: Reuters https://t.co/unutdhhRxg
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) November 1, 2026
Trump viajará primero a Dubuque, Iowa, después de reconsiderar su decisión inicial de cancelar los dos actos de campaña, según la información proporcionada.
Su visita busca reforzar a los candidatos republicanos en un estado donde ganó por más de diez puntos porcentuales en las elecciones presidenciales de 2024.
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Sin embargo, el panorama electoral es diferente. Las encuestas citadas en el reporte muestran competencias ajustadas en tres de los cuatro distritos de Iowa para la Cámara de Representantes.
El descontento por el costo de vida también forma parte de la campaña, especialmente por el encarecimiento de los combustibles relacionado parcialmente con la guerra de Irán.
- El dato: Solo uno de los cuatro distritos de Iowa presenta una ventaja republicana clara, según los sondeos mencionados en el reporte.
Iowa también disputa un escaño decisivo para el Senado[caption id="attachment_1698941" align="alignnone" width="1199"] Trump y las elecciones legislativas: dos estados en disputa Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
Una de las contiendas más importantes enfrenta a la republicana Ashley Hinson con el demócrata Josh Turek por un asiento en el Senado.
Hinson representaba anteriormente en la Cámara de Representantes al distrito donde se encuentra Dubuque, lo que añade relevancia política a la visita presidencial.
La gobernación también está en disputa. El republicano Zach Lahn aparece ligeramente detrás del demócrata Rob Sand en los sondeos citados.
Estas competencias importan porque los republicanos buscan conservar sus mayorías legislativas, mientras los demócratas intentan recuperar el control de ambas cámaras.
- La disputa: Los resultados de Iowa podrían influir tanto en la representación estatal como en el equilibrio de fuerzas del Congreso.
Kansas pone a prueba una tradición republicana de 94 años
Tras su visita a Iowa, Trump viajará a Salina, Kansas, para respaldar al senador republicano Roger Marshall, quien busca renovar su mandato.
Marshall enfrenta al demócrata Adam Hamilton, un pastor metodista que intenta conseguir una victoria histórica para su partido en ese estado.
Kansas no elige a un senador demócrata desde hace 94 años, por lo que esta competencia ha adquirido una importancia especial.
El Cook Political Report clasifica las contiendas senatoriales de Iowa y Kansas como disputas sin un favorito claro.
- La diferencia: Trump ganó ampliamente ambos estados en 2024, pero ese resultado presidencial no garantiza victorias republicanas en las elecciones legislativas.
Trump termina 28 mítines antes de las elecciones del 3 de noviembre
El acto de Kansas cerrará una campaña de 28 mítines en 31 días, según el balance incluido en la información de referencia.
La jornada adquiere además un significado político particular: Trump no puede buscar otro mandato presidencial consecutivo bajo los límites establecidos por la Constitución.
Aunque no figura como candidato, su influencia política estará presente en unas elecciones que definirán la composición del Congreso durante la segunda mitad de su presidencia.
El resultado determinará si los republicanos conservan sus mayorías o si Trump deberá negociar con una o ambas cámaras bajo control demócrata.
- Lo que sigue: Los estadounidenses votarán el martes 3 de noviembre para renovar la Cámara de Representantes y elegir parte del Senado. Los resultados definirán el nuevo equilibrio legislativo.