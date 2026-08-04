Incendio en el metro de Nueva York deja 12 heridos y provoca fuertes retrasos en una estación clave
Publicado el04/08/2026 a las 09:03
- Incendio en metro de Nueva York
- Doce rescatistas resultan lesionados
- Retrasos afectan líneas principales
Un incendio registrado la mañana de este martes en un tren de trabajo del metro de Nueva York generó momentos de tensión en la estación Astor Place, en el East Village de Manhattan, tras llenar los andenes y túneles con una espesa nube de humo.
El incidente movilizó a decenas de bomberos y equipos de emergencia, mientras cientos de pasajeros fueron evacuados como medida preventiva para evitar afectaciones por la inhalación de humo.
Las autoridades informaron que doce personas resultaron lesionadas, entre ellas trabajadores de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y elementos del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).
Aunque el fuego fue controlado sin que se reportaran víctimas fatales ni pasajeros heridos, el incidente obligó a suspender temporalmente el servicio en una de las líneas más transitadas de la ciudad.
El humo obligó a evacuar la estación y alteró el servicio
De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Nueva York, el incendio ocurrió en un tren utilizado para labores de mantenimiento dentro de la red del metro.
La gran cantidad de humo dificultó las labores de los equipos de emergencia, ya que la visibilidad se redujo considerablemente tanto en los túneles como en el nivel de la estación.
TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. emitirá pasaportes conmemorativos con una imagen de Trump desde agosto
El subjefe del FDNY, Tom Currao, explicó que la prioridad fue rescatar a las personas que se encontraban en el lugar y garantizar que los pasajeros pudieran abandonar la estación de forma segura.
Durante la emergencia, un tren de pasajeros que circulaba hacia el norte llegó a Astor Place, por lo que los bomberos coordinaron el descenso inmediato de los usuarios y su evacuación sin que se registraran personas lesionadas.
Trabajadores del metro y bomberos fueron atendidos
Las autoridades señalaron que siete empleados de la MTA recibieron atención médica principalmente por inhalación de humo durante las labores para controlar la situación.
Asimismo, cinco bomberos también resultaron afectados mientras combatían el incendio y realizaban las tareas de ventilación dentro de la estación.
Ninguno de los lesionados sufrió heridas de gravedad, aunque todos fueron evaluados por personal médico como parte del protocolo habitual en este tipo de emergencias.
El incidente puso nuevamente de relieve los riesgos que enfrentan tanto los trabajadores del sistema de transporte como los equipos de rescate cuando ocurre un incendio en espacios subterráneos con ventilación limitada.
JUST IN: Astor Place subway station train fire hospitalizes 6 MTA workers, 5 firefighters
6Metropolitan Transportation Authority workers and five firefighters were hospitalized after a train caught fire in Astor Place subway station early Tuesday.
A vacuum train which is used to… pic.twitter.com/vaLSEyMlai
— SANTINO (@TheRealSantino) August 4, 2026
La MTA busca normalizar el servicio antes de la hora pico
Tras extinguir el incendio, los responsables del sistema comenzaron los trabajos para retirar el tren averiado y liberar las vías afectadas.
Según explicó Currao, al tratarse de una unidad eléctrica, existía la posibilidad de mover el convoy con relativa rapidez una vez que los bomberos concluyeran sus labores de seguridad.
Mientras tanto, el sistema de alertas de emergencia de la ciudad advirtió que los pasajeros podrían enfrentar retrasos en los trenes de las líneas 4 y 6 con dirección a Brooklyn.
La MTA indicó que su objetivo era restablecer la operación antes del inicio de la hora pico matutina, aunque advirtió que podrían persistir demoras residuales mientras se completaban las inspecciones y se verificaba que la infraestructura no hubiera sufrido daños adicionales, señaló ‘ABC News‘.
At approximately 2:15 a.m. Tuesday, the FDNY responded to reports of a fire involving a four-car MTA work train at the Astor Place subway station in Manhattan.
Upon arrival, firefighters encountered heavy smoke at both street and station level from the fully involved vacuum… pic.twitter.com/NxxG3I0KOG
— FDNY (@FDNY) August 4, 2026