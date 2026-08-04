Incendio en el metro de Nueva York deja 12 heridos y provoca fuertes retrasos en una estación clave

Incendio en metro de Nueva York

Doce rescatistas resultan lesionados

Retrasos afectan líneas principales

Un incendio registrado la mañana de este martes en un tren de trabajo del metro de Nueva York generó momentos de tensión en la estación Astor Place, en el East Village de Manhattan, tras llenar los andenes y túneles con una espesa nube de humo.

El incidente movilizó a decenas de bomberos y equipos de emergencia, mientras cientos de pasajeros fueron evacuados como medida preventiva para evitar afectaciones por la inhalación de humo.

Las autoridades informaron que doce personas resultaron lesionadas, entre ellas trabajadores de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y elementos del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

Aunque el fuego fue controlado sin que se reportaran víctimas fatales ni pasajeros heridos, el incidente obligó a suspender temporalmente el servicio en una de las líneas más transitadas de la ciudad.

El humo obligó a evacuar la estación y alteró el servicio

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Nueva York, el incendio ocurrió en un tren utilizado para labores de mantenimiento dentro de la red del metro.

La gran cantidad de humo dificultó las labores de los equipos de emergencia, ya que la visibilidad se redujo considerablemente tanto en los túneles como en el nivel de la estación.

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El subjefe del FDNY, Tom Currao, explicó que la prioridad fue rescatar a las personas que se encontraban en el lugar y garantizar que los pasajeros pudieran abandonar la estación de forma segura.

Durante la emergencia, un tren de pasajeros que circulaba hacia el norte llegó a Astor Place, por lo que los bomberos coordinaron el descenso inmediato de los usuarios y su evacuación sin que se registraran personas lesionadas.