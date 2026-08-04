Chipotle retira jalapeños en todo EE.UU. tras posible vínculo con brote de salmonela que supera 200 casos
Publicado el04/08/2026 a las 15:53
- Chipotle retira jalapeños.
- FDA investiga brote.
- Casos siguen aumentando.
Chipotle retiró los jalapeños de todos sus restaurantes en Estados Unidos después de que las autoridades los señalaran como el posible origen de un brote de salmonela.
La decisión llega mientras las investigaciones sanitarias continúan y el número de personas afectadas sigue aumentando en distintos estados.
Hasta ahora, las autoridades han confirmado al menos 212 casos relacionados con el brote, aunque todavía no han identificado oficialmente el ingrediente responsable.
Minnesota concentra una parte importante de los contagios, pero Colorado también reportó decenas de casos asociados con la misma cepa de la bacteria.
La investigación apunta a los jalapeños, pero las autoridades aún buscan confirmar el origen
Chipotle informó que retiró de manera preventiva los jalapeños de todos sus establecimientos y comenzó a utilizar producto de otros proveedores.
Los jalapeños forman parte de varios alimentos del menú, entre ellos el pico de gallo, la salsa de maíz con chile y el guacamole.
En un comunicado, la empresa explicó las medidas adoptadas.
«Por precaución, retiramos de manera proactiva los jalapeños de nuestros restaurantes y los reemplazamos por producto de otros productores».
Carlota Medus, supervisora sénior de epidemiología del Departamento de Salud de Minnesota, explicó que la investigación se concentra en restaurantes de comida estilo mexicano.
La especialista indicó que los investigadores encontraron patrones comunes entre la mayoría de las personas enfermas.
Sin embargo, aclaró que todavía continúan reuniendo evidencia para confirmar el origen exacto del brote.
Sobre el posible alimento responsable, Medus fue directa: «Se sospecha que los jalapeños son el vehículo de transmisión».
Minnesota detectó el patrón tras entrevistar a los pacientes afectados
Las autoridades sanitarias entrevistaron a 84 personas que enfermaron durante el brote.
El 89% aseguró haber comido en Chipotle entre el 14 de junio y el 14 de julio.
Las personas restantes reportaron haber visitado diferentes restaurantes de comida mexicana.
Ese dato llevó a los investigadores a considerar que el ingrediente contaminado podría haber llegado a distintos establecimientos.
Medus explicó que la investigación ya no se limita únicamente a una cadena de restaurantes.
«Con base en toda la evidencia disponible hasta el momento, el alimento que enfermó a las personas también fue servido en otros restaurantes».
El Departamento de Salud de Minnesota destacó que Chipotle ha colaborado durante toda la investigación.
La empresa entregó registros sobre sus proveedores y facilitó información sobre los productos distribuidos en sus restaurantes.
Además, retiró de circulación todos los jalapeños que recibían del proveedor investigado.
Las autoridades consideran que esas acciones reducen el riesgo dentro de los restaurantes de la cadena.
Aun así, advierten que el brote podría continuar si el ingrediente contaminado sigue disponible en otros establecimientos.
Medus explicó esta preocupación.
«Dadas las medidas que Chipotle implementó, no estamos preocupados por Chipotle. Sin embargo, es posible que el brote continúe si el alimento contaminado sigue siendo servido en otros lugares».
También anticipó que la cifra oficial de enfermos probablemente aumentará durante los próximos días.
La razón, explicó, es el tiempo que requieren las pruebas de laboratorio y la confirmación epidemiológica de cada caso.
La FDA mantiene abierta la investigación mientras aparecen más casos en otros estados
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La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó que abrió la investigación el pasado 22 de julio.
Inicialmente los investigadores analizaron varios ingredientes utilizados en restaurantes vinculados al brote.
Este martes la agencia confirmó que ya existen 212 casos relacionados con la investigación.
No obstante, todavía no ha identificado públicamente cuál es el ingrediente responsable.
Las autoridades tampoco han revelado el nombre del proveedor que distribuyó los jalapeños investigados.
Laurie Schalow, directora de Asuntos Corporativos y Seguridad Alimentaria de Chipotle, señaló que el producto fue distribuido mucho más allá de una sola cadena.
«Los jalapeños en cuestión fueron distribuidos a varios establecimientos de servicio de alimentos en múltiples estados».
Ni la FDA, ni el Departamento de Salud de Minnesota, ni Chipotle han informado cuáles son los otros estados donde podrían existir casos relacionados.
Colorado confirmó este martes 110 casos asociados con el mismo brote
La FDA identificó la bacteria involucrada como Salmonella Javiana, una de las múltiples variantes de salmonela que pueden provocar enfermedades transmitidas por alimentos.
El brote ocurre mientras Estados Unidos enfrenta también un aumento de casos de ciclosporiasis relacionado con lechuga iceberg rallada distribuida a restaurantes, una situación distinta que mantiene activas varias investigaciones sanitarias al mismo tiempo.
Semanas antes, Chipotle había aclarado públicamente que ese otro brote no involucraba sus productos.
La empresa respondió entonces en la red social X con el siguiente mensaje.
«La lechuga iceberg rallada no se sirve en nuestros restaurantes. Nuestra lechuga romana y la mezcla para ensalada Supergreens no provienen de México».
Mientras la investigación continúa, las autoridades sanitarias recomiendan mantenerse atentos a los comunicados oficiales y acudir al médico si aparecen síntomas compatibles con salmonela tras consumir alimentos en restaurantes.
Por ahora, la FDA mantiene abierta la investigación para identificar el origen exacto del brote y evitar nuevos contagios.
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FUENTE: NBC News