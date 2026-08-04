Chipotle retira jalapeños en todo EE.UU. tras posible vínculo con brote de salmonela que supera 200 casos

Chipotle retira jalapeños.

FDA investiga brote.

Casos siguen aumentando.

Chipotle retiró los jalapeños de todos sus restaurantes en Estados Unidos después de que las autoridades los señalaran como el posible origen de un brote de salmonela.

La decisión llega mientras las investigaciones sanitarias continúan y el número de personas afectadas sigue aumentando en distintos estados.

Hasta ahora, las autoridades han confirmado al menos 212 casos relacionados con el brote, aunque todavía no han identificado oficialmente el ingrediente responsable.

Minnesota concentra una parte importante de los contagios, pero Colorado también reportó decenas de casos asociados con la misma cepa de la bacteria.

La investigación apunta a los jalapeños, pero las autoridades aún buscan confirmar el origen

Chipotle informó que retiró de manera preventiva los jalapeños de todos sus establecimientos y comenzó a utilizar producto de otros proveedores.

Los jalapeños forman parte de varios alimentos del menú, entre ellos el pico de gallo, la salsa de maíz con chile y el guacamole.

En un comunicado, la empresa explicó las medidas adoptadas.

«Por precaución, retiramos de manera proactiva los jalapeños de nuestros restaurantes y los reemplazamos por producto de otros productores».

Carlota Medus, supervisora sénior de epidemiología del Departamento de Salud de Minnesota, explicó que la investigación se concentra en restaurantes de comida estilo mexicano.

La especialista indicó que los investigadores encontraron patrones comunes entre la mayoría de las personas enfermas.

Sin embargo, aclaró que todavía continúan reuniendo evidencia para confirmar el origen exacto del brote.

Sobre el posible alimento responsable, Medus fue directa: «Se sospecha que los jalapeños son el vehículo de transmisión».