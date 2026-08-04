Incendios y calor extremo mantienen en alerta al noroeste de EE.UU.: el humo amenaza a millones

Incendios y calor extremo en EEUU

Humo afecta grandes ciudades

Calor extremo continuará

El noroeste de Estados Unidos enfrenta una de las semanas más complicadas de la temporada de incendios forestales, con temperaturas elevadas, vegetación extremadamente seca y fuertes vientos que favorecen la expansión de nuevos focos.

Las condiciones meteorológicas mantienen en alerta a autoridades y equipos de emergencia, mientras decenas de incendios permanecen activos en Washington, Oregón y zonas cercanas de la Columbia Británica.

Además del avance de las llamas, el humo se ha convertido en otro riesgo importante, ya que afecta la calidad del aire en amplias regiones y reduce la visibilidad para millones de habitantes.

Expertos advierten que la combinación de calor persistente, sequía y ráfagas de viento seguirá creando un escenario favorable para que los incendios crezcan rápidamente durante los próximos días.

El humo ya afecta ciudades y podría extenderse a más estados

Uno de los incendios que más preocupa es el Old Trails Fire, cerca de Spokane, Washington, donde las llamas han destruido cientos de estructuras y mantienen bajo amenaza a miles de viviendas y negocios.

Las autoridades continúan con órdenes de evacuación en distintas comunidades, mientras los bomberos trabajan para contener incendios que avanzan con rapidez debido a las condiciones del terreno.

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Además, el impacto no se limita a las zonas cercanas al fuego, ya que enormes columnas de humo cubren ciudades como Seattle y Portland, generando cielos brumosos y un deterioro considerable en la calidad del aire.

El meteorólogo sénior de AccuWeather, Alex Sosnowski, explicó que «Los vientos que transportan el humo variarán de dirección día a día y, en ocasiones, podrían dirigirlo hacia las costas de Washington y Oregón esta semana».