Incendios y calor extremo mantienen en alerta al noroeste de EE.UU.: el humo amenaza a millones
Publicado el04/08/2026 a las 09:44
- Incendios y calor extremo en EEUU
- Humo afecta grandes ciudades
- Calor extremo continuará
El noroeste de Estados Unidos enfrenta una de las semanas más complicadas de la temporada de incendios forestales, con temperaturas elevadas, vegetación extremadamente seca y fuertes vientos que favorecen la expansión de nuevos focos.
Las condiciones meteorológicas mantienen en alerta a autoridades y equipos de emergencia, mientras decenas de incendios permanecen activos en Washington, Oregón y zonas cercanas de la Columbia Británica.
Además del avance de las llamas, el humo se ha convertido en otro riesgo importante, ya que afecta la calidad del aire en amplias regiones y reduce la visibilidad para millones de habitantes.
Expertos advierten que la combinación de calor persistente, sequía y ráfagas de viento seguirá creando un escenario favorable para que los incendios crezcan rápidamente durante los próximos días.
El humo ya afecta ciudades y podría extenderse a más estados
Uno de los incendios que más preocupa es el Old Trails Fire, cerca de Spokane, Washington, donde las llamas han destruido cientos de estructuras y mantienen bajo amenaza a miles de viviendas y negocios.
Las autoridades continúan con órdenes de evacuación en distintas comunidades, mientras los bomberos trabajan para contener incendios que avanzan con rapidez debido a las condiciones del terreno.
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Además, el impacto no se limita a las zonas cercanas al fuego, ya que enormes columnas de humo cubren ciudades como Seattle y Portland, generando cielos brumosos y un deterioro considerable en la calidad del aire.
El meteorólogo sénior de AccuWeather, Alex Sosnowski, explicó que «Los vientos que transportan el humo variarán de dirección día a día y, en ocasiones, podrían dirigirlo hacia las costas de Washington y Oregón esta semana».
Sequía, viento y tormentas secas aumentan el peligro
Aunque la intensidad del viento ha disminuido ligeramente respecto a días anteriores, las condiciones continúan siendo favorables para que los incendios existentes se expandan y aparezcan nuevos focos.
La vegetación extremadamente seca permite que las brasas sean transportadas por el viento a largas distancias, iniciando incendios lejos del punto de origen y complicando las labores de control.
A este escenario se suma la posibilidad de tormentas secas, un fenómeno que puede producir descargas eléctricas sin lluvias suficientes para apagar los incendios que generan los rayos.
Sosnowski advirtió además que «En las zonas situadas dentro y al este de la cordillera de las Cascadas, hasta el norte de Idaho y el oeste de Montana, se prevé una calidad del aire de mala a peligrosa y una visibilidad reducida debido al humo durante gran parte de la semana».
El calor seguirá alimentando los incendios durante agosto
Los pronósticos indican que un amplio sistema de alta presión continuará fortaleciéndose sobre el noroeste durante la semana, elevando nuevamente las temperaturas en buena parte de la región.
La meteoróloga de AccuWeather Haley Taylor señaló que «Se espera que parte del humo de mayor altitud se extienda a las Grandes Llanuras en algunos momentos de esta semana, pero principalmente debería producir amaneceres y atardeceres coloridos», aunque aclaró que las peores condiciones permanecerán cerca de las zonas afectadas.
Taylor también explicó que «Se prevé que una cúpula de calor se intensifique sobre las Montañas Rocosas a finales de esta semana, lo que provocará otra ola de temperaturas extremas en algunas zonas del noroeste», con máximas superiores a los 32 grados Celsius en numerosas comunidades.
Si las condiciones secas persisten durante las próximas semanas, los especialistas prevén que la sequía continúe agravándose y que el riesgo de incendios forestales permanezca muy alto durante buena parte de agosto, obligando a millones de personas a mantenerse atentas a los avisos oficiales sobre evacuaciones y calidad del aire.