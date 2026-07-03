Infierno en Colorado: incendio Aspen Acres arrasa viviendas y obliga a evacuaciones masivas

Incendio en Aspen Acres

Evacuaciones masivas continúan

Fuego fuera de control

Un devastador incendio forestal en el sur de Colorado ha dejado al menos 150 estructuras destruidas y ha obligado a evacuar a cientos de personas ante su rápida expansión.

El fuego, identificado como Aspen Acres, avanza sin control en los condados de Pueblo y Custer, alimentado por altas temperaturas, sequedad extrema y fuertes vientos.

Desde su inicio a finales de junio, el siniestro ha crecido hasta superar decenas de miles de acres, convirtiéndose en uno de los más peligrosos de la temporada.

Las autoridades locales confirmaron que la causa sigue bajo investigación, aunque no descartan que haya sido provocada por actividad humana.

Evacuaciones masivas y comunidades en alerta

Las órdenes de evacuación obligatoria se han extendido a múltiples localidades, mientras otras zonas cercanas permanecen bajo alerta de preevacuación.

Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades rurales y pequeñas ciudades que han tenido que abandonar sus hogares en cuestión de horas.

TE PUEDE INTERESAR: ICE en Milwaukee desata alerta entre latinos: reportan varios arrestos

“A pesar de los incansables esfuerzos de los bomberos, el incendio ha seguido extendiéndose”, advirtió el sheriff del condado de Pueblo, David Lucero.

Las autoridades han habilitado refugios para los desplazados, incluyendo espacios para animales domésticos y ganado, ante la magnitud del desplazamiento.