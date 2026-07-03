Infierno en Colorado: incendio Aspen Acres arrasa viviendas y obliga a evacuaciones masivas
Publicado el03/07/2026 a las 11:50
- Incendio en Aspen Acres
- Evacuaciones masivas continúan
- Fuego fuera de control
Un devastador incendio forestal en el sur de Colorado ha dejado al menos 150 estructuras destruidas y ha obligado a evacuar a cientos de personas ante su rápida expansión.
El fuego, identificado como Aspen Acres, avanza sin control en los condados de Pueblo y Custer, alimentado por altas temperaturas, sequedad extrema y fuertes vientos.
Desde su inicio a finales de junio, el siniestro ha crecido hasta superar decenas de miles de acres, convirtiéndose en uno de los más peligrosos de la temporada.
Las autoridades locales confirmaron que la causa sigue bajo investigación, aunque no descartan que haya sido provocada por actividad humana.
Evacuaciones masivas y comunidades en alerta
Las órdenes de evacuación obligatoria se han extendido a múltiples localidades, mientras otras zonas cercanas permanecen bajo alerta de preevacuación.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades rurales y pequeñas ciudades que han tenido que abandonar sus hogares en cuestión de horas.
TE PUEDE INTERESAR: ICE en Milwaukee desata alerta entre latinos: reportan varios arrestos
“A pesar de los incansables esfuerzos de los bomberos, el incendio ha seguido extendiéndose”, advirtió el sheriff del condado de Pueblo, David Lucero.
Las autoridades han habilitado refugios para los desplazados, incluyendo espacios para animales domésticos y ganado, ante la magnitud del desplazamiento.
Bomberos enfrentan condiciones extremas y riesgos constantes
Más de 300 elementos de emergencia trabajan sin descanso para contener el fuego, apoyados por equipos especializados y aeronaves que lanzan retardante.
El terreno accidentado y el comportamiento impredecible del incendio han complicado las labores de control, especialmente en zonas boscosas y de difícil acceso.
Durante una sola jornada, el fuego avanzó varios kilómetros, amenazando nuevas áreas residenciales y generando escenarios de alto riesgo.
Además, persisten peligros como líneas eléctricas caídas, fugas de gas, árboles inestables y carreteras dañadas, lo que dificulta el acceso seguro.
Servicios colapsados y retorno incierto
Las comunidades afectadas enfrentan cortes de electricidad y agua, lo que agrava la situación para quienes permanecen en zonas cercanas al incendio.
Las autoridades han advertido que el regreso de los residentes tomará tiempo, ya que primero se deben asegurar las áreas y restablecer servicios básicos.
“Antes de permitir el acceso, debemos garantizar que no existan riesgos inmediatos”, señalaron los equipos de emergencia sobre el proceso.
La evaluación de daños continúa, aunque se anticipa que la cifra de estructuras destruidas podría aumentar conforme avancen las inspecciones.
Impacto regional y crisis por incendios en expansión
El incendio Aspen Acres forma parte de una ola de siniestros que afecta a Colorado y otras zonas del suroeste de Estados Unidos en condiciones críticas.
Otros incendios activos han causado pérdidas humanas y materiales, reflejando la gravedad de la temporada de incendios en la región.
Las altas temperaturas previstas, que superan los 100 grados en algunas áreas, incrementan el riesgo de propagación en los próximos días.
Las autoridades han advertido que el peligro seguirá siendo elevado durante el fin de semana, especialmente en zonas con vegetación seca.
Cancelaciones y advertencias ante el riesgo extremo
El avance del fuego ha obligado a cancelar celebraciones del 4 de julio, incluyendo espectáculos de fuegos artificiales en varias ciudades.
La decisión busca evitar nuevos incendios en un contexto donde cualquier chispa puede desencadenar una emergencia mayor.
El Departamento de Transporte también ha ampliado los cierres de carreteras para proteger a la población y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.
Mientras tanto, expertos advierten que el riesgo de incendios forestales seguirá siendo alto en amplias zonas del suroeste, lo que mantiene en alerta a autoridades y residentes, según ‘AccuWeather‘.