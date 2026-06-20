Indocumentados enfrentarían deportación por fraude al SNAP

De ser encontrados culpables, los indocumentados acusados también podrían enfrentar procesos de deportación.

Los señalados deberán enfrentar sus casos ante los tribunales.

Según las autoridades, las pérdidas superarían los 1.4 millones de dólares.

El caso involucra supuestos accesos indebidos a programas de asistencia del gobierno de Estados Unidos.

Autoridades federales acusaron a 11 indocumentados y 4 ciudadanos estadounidenses de presuntamente obtener beneficios públicos de forma fraudulenta en Massachusetts.

Acusan a 15 personas por presunto fraude a beneficios públicos

El Departamento de Justicia señaló a 11 indocumentados y 4 ciudadanos estadounidenses por presuntamente aprovechar beneficios sociales otorgados por el gobierno.

El caso se centra en Massachusetts, donde las autoridades federales investigan el supuesto uso irregular de programas de asistencia.

Entre los estadounidenses acusados figuran Heriberto Rodríguez, Mirian Chalas, Jennifer Ferran y Owen Landry.

TE PUEDE INTERESAR: Trump presenta nuevo Air Force One de 400 millones y causa polémica

Las autoridades los acusan de presuntamente utilizar identidades falsas o proporcionar información incorrecta para acceder a beneficios públicos.

La acusación también incluye a varios indocumentados señalados por el Departamento de Justicia.

Entre ellos están Santo Escolástico Cuello, Mario Báez Romero, Richard Odelis Vallegas Núñez y Miguel Díaz Matos.

También fueron mencionados Santo Tejada Sánchez y Yahaira Díaz Gómez dentro del grupo de indocumentados acusados.

Por qué importa: el caso apunta directamente al uso fraudulento de programas sociales financiados por el gobierno estadounidense.