Indocumentados enfrentarían deportación por fraude al SNAP
Publicado el20/06/2026 a las 09:03
- Fraude al SNAP investigado
- Pérdidas superan $1.4 millones
- Acusados enfrentarían tribunales
Autoridades federales acusaron a 11 indocumentados y 4 ciudadanos estadounidenses de presuntamente obtener beneficios públicos de forma fraudulenta en Massachusetts.
El caso involucra supuestos accesos indebidos a programas de asistencia del gobierno de Estados Unidos.
Fraude al SNAP involucra a 15 indocumentados
Según las autoridades, las pérdidas superarían los 1.4 millones de dólares.
Los señalados deberán enfrentar sus casos ante los tribunales.
De ser encontrados culpables, los indocumentados acusados también podrían enfrentar procesos de deportación.
Acusan a 15 personas por presunto fraude a beneficios públicos
El Departamento de Justicia señaló a 11 indocumentados y 4 ciudadanos estadounidenses por presuntamente aprovechar beneficios sociales otorgados por el gobierno.
El caso se centra en Massachusetts, donde las autoridades federales investigan el supuesto uso irregular de programas de asistencia.
Entre los estadounidenses acusados figuran Heriberto Rodríguez, Mirian Chalas, Jennifer Ferran y Owen Landry.
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Las autoridades los acusan de presuntamente utilizar identidades falsas o proporcionar información incorrecta para acceder a beneficios públicos.
La acusación también incluye a varios indocumentados señalados por el Departamento de Justicia.
Entre ellos están Santo Escolástico Cuello, Mario Báez Romero, Richard Odelis Vallegas Núñez y Miguel Díaz Matos.
También fueron mencionados Santo Tejada Sánchez y Yahaira Díaz Gómez dentro del grupo de indocumentados acusados.
Por qué importa: el caso apunta directamente al uso fraudulento de programas sociales financiados por el gobierno estadounidense.
Las pérdidas superarían 1.4 millones de dólares
Según las autoridades, las pérdidas relacionadas con el presunto fraude superarían los 1.4 millones de dólares.
La cifra forma parte de las acusaciones presentadas por las autoridades federales.
El caso deberá resolverse en los tribunales, donde se determinará la responsabilidad de cada acusado.
Hasta entonces, los señalados enfrentan acusaciones, no condenas.
Las autoridades sostienen que los acusados habrían recurrido a información falsa o incorrecta para acceder a beneficios públicos.
En algunos casos, también se menciona el presunto uso de identidades falsas.
El señalamiento incluye tanto a ciudadanos estadounidenses como a personas indocumentadas.
Esto amplía el alcance del caso y lo coloca dentro del debate sobre el control de beneficios sociales.
Sin embargo, el proceso judicial será el que defina si hubo fraude y quiénes participaron.
Los nombres difundidos por el Departamento de Justicia forman parte de la acusación federal.
Acusados podrían enfrentar deportación si son hallados culpables
Los casos ahora deberán avanzar en los tribunales correspondientes.
Si los acusados son encontrados culpables, las consecuencias podrían ser distintas según su estatus migratorio.
En el caso de los indocumentados, las autoridades indicaron que podrían enfrentar procesos de deportación.
Ese posible escenario se sumaría a las consecuencias legales derivadas del presunto fraude.