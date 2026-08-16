ICE la subió a un vuelo de deportación a Brasil: una llamada cambió el destino de la esposa de un soldado

Esposa de soldado detenida por ICE

Una llamada cambió todo

Buscará reabrir su caso

Maisa Lopes Eliaser estuvo a punto de ser deportada a Brasil después de pasar más de un mes bajo detención migratoria, pero una llamada recibida cuando ya estaba en el avión provocó un giro inesperado en su caso.

La mujer de 32 años, esposa del sargento del Ejército Alexis Jaramillo, había sido embarcada el miércoles cuando agentes de ICE recibieron una comunicación y posteriormente le preguntaron si quería seguir hacia Brasil o regresar a Estados Unidos.

Por qué importa: El caso pone nuevamente bajo atención las detenciones de familiares de integrantes de las Fuerzas Armadas, después de la eliminación de protecciones migratorias para estas familias en medio de la campaña de deportaciones del gobierno de Donald Trump.

El caso pone nuevamente bajo atención las detenciones de familiares de integrantes de las Fuerzas Armadas, después de la eliminación de protecciones migratorias para estas familias en medio de la campaña de deportaciones del gobierno de Donald Trump. Puntos clave: Eliaser regresó a Luisiana y está nuevamente con su familia, pero todavía enfrenta un proceso migratorio y tiene una cita programada para intentar reabrir su caso y avanzar en su solicitud de residencia permanente.

Esposa de soldado evitó ser deportada a Brasil tras una llamada

El dato: Eliaser aseguró que permaneció dentro del avión mientras otros detenidos descendieron al llegar a Brasil y posteriormente regresó en la misma aeronave hacia Luisiana.

“¿Quién hizo la llamada? No lo sabemos”, declaró Jaramillo. “Pero alguien hizo la llamada y luego ella regresó”, explicó sobre la intervención que modificó inesperadamente el recorrido de su esposa.

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Según Eliaser, agentes de ICE le dijeron que era “famosa” debido a los videos que circulaban sobre su situación, aunque no está claro quién realizó la llamada que frenó su deportación.

El Departamento de Seguridad Nacional, responsable de supervisar ICE, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre las circunstancias que llevaron a detener el proceso.