ICE la subió a un vuelo de deportación a Brasil: una llamada cambió el destino de la esposa de un soldado
Publicado el16/08/2026 a las 09:32
- Esposa de soldado detenida por ICE
- Una llamada cambió todo
- Buscará reabrir su caso
Maisa Lopes Eliaser estuvo a punto de ser deportada a Brasil después de pasar más de un mes bajo detención migratoria, pero una llamada recibida cuando ya estaba en el avión provocó un giro inesperado en su caso.
La mujer de 32 años, esposa del sargento del Ejército Alexis Jaramillo, había sido embarcada el miércoles cuando agentes de ICE recibieron una comunicación y posteriormente le preguntaron si quería seguir hacia Brasil o regresar a Estados Unidos.
- Por qué importa: El caso pone nuevamente bajo atención las detenciones de familiares de integrantes de las Fuerzas Armadas, después de la eliminación de protecciones migratorias para estas familias en medio de la campaña de deportaciones del gobierno de Donald Trump.
- Puntos clave: Eliaser regresó a Luisiana y está nuevamente con su familia, pero todavía enfrenta un proceso migratorio y tiene una cita programada para intentar reabrir su caso y avanzar en su solicitud de residencia permanente.
Esposa de soldado evitó ser deportada a Brasil tras una llamada
- El dato: Eliaser aseguró que permaneció dentro del avión mientras otros detenidos descendieron al llegar a Brasil y posteriormente regresó en la misma aeronave hacia Luisiana.
“¿Quién hizo la llamada? No lo sabemos”, declaró Jaramillo. “Pero alguien hizo la llamada y luego ella regresó”, explicó sobre la intervención que modificó inesperadamente el recorrido de su esposa.
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Según Eliaser, agentes de ICE le dijeron que era “famosa” debido a los videos que circulaban sobre su situación, aunque no está claro quién realizó la llamada que frenó su deportación.
El Departamento de Seguridad Nacional, responsable de supervisar ICE, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre las circunstancias que llevaron a detener el proceso.
Caso de Maisa Lopes Eliaser todavía enfrenta un proceso migratorio
- El proceso: DHS había informado previamente que un juez de inmigración emitió una orden final de deportación contra Eliaser el 15 de abril después de que permaneciera en Estados Unidos más tiempo del autorizado por la visa de turista con la que ingresó en 2019.
Eliaser fue detenida el 8 de julio durante una cita migratoria. Su esposo, especialista en operaciones de aviación que lleva más de una década sirviendo en el Ejército, pidió una licencia para cuidar al hijo de cinco años de ella.
Jaramillo aseguró además que el senador demócrata Mark Kelly, de Arizona y exoficial de la Marina, investigó la situación de su esposa, aunque su oficina no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
“La reunión de esta familia es prueba de lo que es posible cuando la gente deja de lado la política”, declaró Danitza James, directora de Repatriate Our Patriots, organización que colaboró en el caso.
Familia de militar teme una nueva detención de ICE
- Qué pueden hacer: El próximo paso será una cita migratoria programada para el lunes, donde Eliaser buscará reabrir su caso y continuar con su solicitud de residencia permanente tras regresar a casa.
La pareja está casada desde 2024 y Jaramillo es ciudadano estadounidense. Aunque él asegura haber recibido garantías de que no enfrentarían nuevos inconvenientes, ambos reconocen que acudir a la próxima cita les genera temor.
“Estamos muy, muy, muy asustados, pero tenemos que ir”, dijo Jaramillo. Eliaser también afirmó que todavía tiene problemas para dormir y teme terminar nuevamente dentro de un centro de detención.
“Me sentía como en una pesadilla”, recordó Eliaser sobre su detención. “No podía creer lo que estaba pasando hasta que regresé a casa. Día a día, intento recuperarme de este trauma”.
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El caso reabre el debate sobre familias militares y deportaciones
- El límite: El regreso de Eliaser a Luisiana no significa que haya obtenido automáticamente un estatus migratorio permanente ni que su proceso haya terminado; su situación dependerá de lo que ocurra con la reapertura del caso.
La intervención ocurre después de que legisladores demócratas iniciaran una investigación sobre deportaciones que afectan a militares y sus familiares, tras conocerse públicamente varios casos de detenciones.
Otros familiares de militares también han sido liberados después de intervenciones externas, entre ellos Annie Ramos y Deisy Rivera Ortega, cuyos casos generaron atención pública y gestiones para conseguir su liberación.
El caso de Eliaser deja ahora una pregunta central sin respuesta: quién realizó aquella llamada cuando el vuelo ya estaba en marcha y qué ocurrió para que una deportación que parecía inevitable terminara con su regreso a Estados Unidos, según ‘The Mirror‘ y ‘Telemundo‘.