Operativos de ICE en Miami generan alarma por nuevas detenciones

Reportan operativos en Miami

Familias denuncian nuevas detenciones

ICE aparece en Broward

Durante las últimas 24 horas, varias personas han utilizado las redes sociales para reportar presuntos operativos de ICE en Miami y otras zonas del sur de Florida.

Videos compartidos muestran acciones en Homestead, sectores del suroeste de Miami-Dade, la ciudad de Miami y algunas ciudades del condado Broward.

Los reportes incluyen el caso de dos ciudadanos nicaragüenses que habrían sido detenidos cuando se dirigían a trabajar.

Por qué importa: Los reportes han generado preocupación entre familiares y personas que aseguran encontrarse en procesos migratorios o contar con permisos de trabajo.

Operativos de ICE en Miami generan preocupación

Reportan supuestos operativos de ICE en la Pequeña Habana en las últimas horas https://t.co/TLgjVvioFe — N+ UNIVISION MIAMI (@nmasUnivision23) August 15, 2026

N+ Univision 23 Miami habló con familiares de dos personas que habrían sido detenidas durante un supuesto operativo migratorio.

El hecho habría ocurrido en el área del 875 West Flagler, en la Pequeña Habana.

Según los familiares, los detenidos son dos ciudadanos nicaragüenses que cuentan con permiso de trabajo.

Fueron identificados por sus allegados como José Jartin, de 35 años, y Benito Amaya, de 42 años.

Ambos son originarios de Nicaragua.

N+ Univision 23 Miami conversó con la esposa de uno de ellos, quien pidió mantener su identidad bajo reserva.

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“En la mañana, (su esposo) supuestamente lo agarró inmigración, iba para el trabajo”, relató la mujer.

“Y llamó a mi amigo y le dijo que lo había agarrado ICE, y ahí ya no supimos más”, agregó.

La mujer expresó preocupación por lo ocurrido y aseguró: “porque no somos delincuentes”.

También relató otro incidente que, según ella, ocurrió alrededor de la camioneta en la que estaba su esposo antes de la detención.

De acuerdo con su versión, una persona que merodeaba el sector habría intentado llevarse herramientas del vehículo.

“Y ahorita nos iban a robar las herramientas de la camioneta, se están aprovechando”, afirmó.