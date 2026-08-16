Operativos de ICE en Miami generan alarma por nuevas detenciones
Publicado el16/08/2026 a las 08:57
- Reportan operativos en Miami
- Familias denuncian nuevas detenciones
- ICE aparece en Broward
Durante las últimas 24 horas, varias personas han utilizado las redes sociales para reportar presuntos operativos de ICE en Miami y otras zonas del sur de Florida.
Videos compartidos muestran acciones en Homestead, sectores del suroeste de Miami-Dade, la ciudad de Miami y algunas ciudades del condado Broward.
Los reportes incluyen el caso de dos ciudadanos nicaragüenses que habrían sido detenidos cuando se dirigían a trabajar.
Por qué importa: Los reportes han generado preocupación entre familiares y personas que aseguran encontrarse en procesos migratorios o contar con permisos de trabajo.
Operativos de ICE en Miami generan preocupación
Reportan supuestos operativos de ICE en la Pequeña Habana en las últimas horas https://t.co/TLgjVvioFe
— N+ UNIVISION MIAMI (@nmasUnivision23) August 15, 2026
N+ Univision 23 Miami habló con familiares de dos personas que habrían sido detenidas durante un supuesto operativo migratorio.
El hecho habría ocurrido en el área del 875 West Flagler, en la Pequeña Habana.
Según los familiares, los detenidos son dos ciudadanos nicaragüenses que cuentan con permiso de trabajo.
Fueron identificados por sus allegados como José Jartin, de 35 años, y Benito Amaya, de 42 años.
Ambos son originarios de Nicaragua.
N+ Univision 23 Miami conversó con la esposa de uno de ellos, quien pidió mantener su identidad bajo reserva.
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“En la mañana, (su esposo) supuestamente lo agarró inmigración, iba para el trabajo”, relató la mujer.
“Y llamó a mi amigo y le dijo que lo había agarrado ICE, y ahí ya no supimos más”, agregó.
La mujer expresó preocupación por lo ocurrido y aseguró: “porque no somos delincuentes”.
También relató otro incidente que, según ella, ocurrió alrededor de la camioneta en la que estaba su esposo antes de la detención.
De acuerdo con su versión, una persona que merodeaba el sector habría intentado llevarse herramientas del vehículo.
“Y ahorita nos iban a robar las herramientas de la camioneta, se están aprovechando”, afirmó.
Amigo de uno de los detenidos habla sobre su preocupación
ICE masked thugs in unmarked cars pulled over an Uber driver this morning, completely blocking a major roadway in Miami, leaving the passenger stranded, while refusing to identify themselves and detaining the driver. pic.twitter.com/vl2FeEdEYm
— Thomas Kennedy (@tomaskenn) August 16, 2026
Un amigo de uno de los hombres que presuntamente fue detenido por ICE también habló con N+ Univision 23 Miami.
El hombre, quien tampoco quiso ser identificado, cuestionó lo sucedido y habló sobre las razones por las que trabaja en Estados Unidos.
“No lo veo justo, tratamos de superarnos, apoyar a nuestra familia en nuestro país”, señaló.
“Y vienen y de la nada nos paran y cuando nos paran, pues, la sorpresa es que es ICE”, continuó.
El hombre agregó: “nos llevan y cuando nos damos cuenta nos tiran en nuestro país”.
Durante la entrevista, también explicó que actualmente se encuentra en un proceso de asilo político.
Sin embargo, dijo tener dudas y preocupación sobre lo que podría ocurrir con ese procedimiento migratorio.
“Nos estamos dando cuenta que eso ya lo están como revocando, no quieren aceptar el asilo político”, afirmó.
“Ya no es como una cosa muy válida”, añadió.
N+ Univision 23 Miami indicó que desconoce cuál era el estatus migratorio de los dos hombres presuntamente detenidos.
El medio tampoco conoce si alguno de ellos tenía algún tipo de historial criminal.
También reportan presencia de ICE en Miami-Dade y Broward
Los reportes sobre operativos migratorios no se han limitado al caso registrado en el área de la Pequeña Habana.
Local 10 News también informó sobre operativos de ICE registrados durante las últimas horas en diferentes puntos del sur de Florida.
Entre los lugares mencionados se encuentra el parque Harris Field, ubicado en el suroeste de Miami-Dade.
También se reportó presencia de agentes en las afueras de una empresa manufacturera ubicada en el condado Broward.
A estos reportes se suman los videos difundidos en redes sociales durante las últimas 24 horas.
Las imágenes señalan posibles operativos en Homestead y otros sectores del suroeste de Miami-Dade.
También existen reportes procedentes de la ciudad de Miami y de algunas ciudades de Broward.
Hasta el momento, la información proporcionada no establece cuántas personas habrían sido detenidas durante estos diferentes operativos.
En el caso de José Jartin y Benito Amaya, sus familiares sostienen que ambos fueron detenidos y que cuentan con permisos de trabajo.
La información disponible tampoco permite determinar las circunstancias oficiales de las presuntas detenciones reportadas durante las últimas horas.