Departamento de Justicia destapa fraude millonario con green cards

Autoridades de EE.UU. revelaron un esquema millonario con matrimonios ficticios que habría involucrado más de mil bodas durante una década.

Acusan a 11 personas

Investigaban matrimonios ficticios

Cobraban hasta $100 mil El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 11 personas de participar en un esquema para obtener fraudulentamente tarjetas de residencia permanente. El plan habría utilizado matrimonios ficticios entre ciudadanos estadounidenses e inmigrantes, principalmente ciudadanos chinos que buscaban conseguir una “green card”. Fraude de green cards operó durante una década El Departamento de Justicia acusa a un grupo de haber organizado más de 1,000 matrimonios fraudulentos entre ciudadanos estadounidenses y ciudadanos chinos que buscaban obtener la residencia permanente. https://t.co/m4iqkqPlVM — Mag. (@Mag_ECpe) August 15, 2026 La operación se organizó desde Nueva York y habría funcionado durante una década, según las autoridades estadounidenses. Los responsables cobraban hasta 100 mil dólares por cada tarjeta de residencia permanente obtenida mediante el esquema. Por qué importa: Las autoridades creen que el grupo organizó más de mil matrimonios ficticios y generó decenas de millones de dólares durante años.

Ciudadanos estadounidenses recibían hasta 30 mil dólares EU acusa a 11 personas por fraude con matrimonios falsos para obtener green cards#ElTiempoMonclovahttps://t.co/9HJNyHsr70 — El Tiempo (@ElTiempo_Mx) August 13, 2026 El esquema comenzaba con el reclutamiento de ciudadanos estadounidenses dispuestos a participar en matrimonios falsos con inmigrantes. Según documentos judiciales, estas personas podían recibir pagos de hasta 30 mil dólares por contraer matrimonio. Los inmigrantes buscaban utilizar esas uniones para avanzar en el proceso destinado a obtener el estatus de residente permanente legal. TE PUEDE INTERESAR: Elecciones en Florida: fechas y reglas que debes conocer Los acusados, mientras tanto, podían cobrar hasta 100 mil dólares por cada tarjeta de residencia permanente conseguida mediante el plan. Las autoridades consideran que la operación generó decenas de millones de dólares durante aproximadamente una década. Además, creen que los responsables organizaron más de mil bodas ficticias durante el periodo investigado. El Departamento de Justicia describe el caso como uno de los mayores procesos relacionados con fraude matrimonial en la historia de Estados Unidos. “Este plan no fue una operación rápida y pasajera”, declaró el secretario de Justicia Todd Blanche ante periodistas. Blanche lo describió como una “industria clandestina de años” destinada a facilitar de manera delictiva el acceso al estatus migratorio estadounidense.

Organizaban bodas y montaban fotografías familiares El supuesto fraude no terminaba después de organizar las bodas entre los inmigrantes y los ciudadanos estadounidenses reclutados. De acuerdo con las autoridades, los acusados también buscaban crear elementos que permitieran presentar las relaciones como matrimonios legítimos. En algunos casos, organizaban fotografías de supuestas familias en lugares como restaurantes después de las bodas. El objetivo era conseguir imágenes que ayudaran a que las relaciones parecieran reales durante el proceso migratorio. Posteriormente, los acusados ayudaban a los inmigrantes a atravesar el procedimiento para solicitar el estatus de residente permanente legal. “Estos planes tienen un costo real”, sostuvo Blanche al referirse a las consecuencias de este tipo de operaciones. “Le arrebatan a nuestro país la capacidad de saber quién debe y quién no debe ser admitido en Estados Unidos”, agregó. Entre los acusados también figuran personas señaladas de haber participado directamente en la celebración de las bodas ficticias.