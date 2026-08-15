Nuevo fallo del DOJ pone en riesgo el regreso a EE.UU. de inmigrantes con permisos de viaje

Una nueva resolución sobre el “advance parole” podría exponer a ciertos inmigrantes con presencia ilegal acumulada a castigos de tres o diez años si salen de Estados Unidos.

Defensores de inmigrantes alertaron sobre una nueva resolución de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), dependencia del Departamento de Justicia (DOJ), que cambia el riesgo de viajar fuera de Estados Unidos para algunas personas que obtienen un permiso conocido como advance parole, según reportaron EFE y Hindustan Times.

Por qué importa: Tener autorización para viajar ya no eliminaría el riesgo de que ciertos inmigrantes enfrenten un castigo que les impida regresar a Estados Unidos durante años.

Permisos de viaje para inmigrantes podrían tener una consecuencia inesperada

El advance parole permite que determinadas personas que están en Estados Unidos soliciten autorización para salir temporalmente del país y buscar su regreso.

Entre quienes pueden recibir estos permisos se encuentran inmigrantes protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS), beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y algunas personas con trámites de ajuste de estatus o solicitudes de asilo.

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El cambio surge de la resolución de la BIA en el caso Matter of DelCarmen-Lara.

A quién afecta: El riesgo señalado se concentra en personas que hayan acumulado más de 180 días de presencia ilegal en Estados Unidos.

El riesgo señalado se concentra en personas que hayan acumulado más de 180 días de presencia ilegal en Estados Unidos. El castigo: Dependiendo del tiempo acumulado, podrían enfrentar prohibiciones de ingreso de tres o diez años.

Esto significa que contar con un permiso de viaje no necesariamente protegería a una persona de las consecuencias migratorias asociadas con su salida del país.