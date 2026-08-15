Nuevo fallo del DOJ pone en riesgo el regreso a EE.UU. de inmigrantes con permisos de viaje
Publicado el15/08/2026 a las 09:10
Una nueva resolución sobre el “advance parole” podría exponer a ciertos inmigrantes con presencia ilegal acumulada a castigos de tres o diez años si salen de Estados Unidos.
Defensores de inmigrantes alertaron sobre una nueva resolución de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), dependencia del Departamento de Justicia (DOJ), que cambia el riesgo de viajar fuera de Estados Unidos para algunas personas que obtienen un permiso conocido como advance parole, según reportaron EFE y Hindustan Times.
- Por qué importa: Tener autorización para viajar ya no eliminaría el riesgo de que ciertos inmigrantes enfrenten un castigo que les impida regresar a Estados Unidos durante años.
Permisos de viaje para inmigrantes podrían tener una consecuencia inesperada
El advance parole permite que determinadas personas que están en Estados Unidos soliciten autorización para salir temporalmente del país y buscar su regreso.
Entre quienes pueden recibir estos permisos se encuentran inmigrantes protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS), beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y algunas personas con trámites de ajuste de estatus o solicitudes de asilo.
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El cambio surge de la resolución de la BIA en el caso Matter of DelCarmen-Lara.
- A quién afecta: El riesgo señalado se concentra en personas que hayan acumulado más de 180 días de presencia ilegal en Estados Unidos.
- El castigo: Dependiendo del tiempo acumulado, podrían enfrentar prohibiciones de ingreso de tres o diez años.
Esto significa que contar con un permiso de viaje no necesariamente protegería a una persona de las consecuencias migratorias asociadas con su salida del país.
Abogados advierten sobre separaciones familiares durante años
Jeff Joseph, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, aseguró que la decisión revierte 14 años de una política establecida.
“Expone a estas personas al riesgo de ser vetadas de ingresar a Estados Unidos y separadas de sus familias durante años si salen del país e intentan regresar, incluso si han pagado y obtenido el permiso para viajar”, afirmó en un comunicado citado por EFE.
El impacto podría alcanzar situaciones cotidianas y familiares que hasta ahora motivaban el uso de estos permisos.
- Lo que cambia: Los afectados podrían exponerse al castigo al viajar para visitar familiares, asistir a funerales o participar en actividades educativas o laborales fuera de Estados Unidos.
Beneficiarios de DACA también quedan bajo la alerta
Todd Schulte, presidente de FWD.us, criticó la resolución y sostuvo que no contribuye a hacer a Estados Unidos más seguro o próspero, como argumenta el Gobierno del presidente Donald Trump.
“Es simplemente un paso más de esta Administración para demonizar y menospreciar a los beneficiarios de DACA”, señaló.
La resolución también genera preocupación porque el permiso aprobado por las autoridades podría ser interpretado por algunos inmigrantes como garantía suficiente para viajar y regresar.
- El límite: La autorización de viaje no significa necesariamente que una persona esté protegida frente a otras reglas de inadmisibilidad.
Recomiendan consultar a un abogado antes de salir de EE.UU.
Ante el cambio, defensores de inmigrantes recomendaron revisar cada caso antes de utilizar un permiso ya concedido.
El historial migratorio y el tiempo de presencia ilegal pueden ser determinantes para conocer las posibles consecuencias de abandonar Estados Unidos.
- Qué hacer: Los inmigrantes potencialmente afectados deberían consultar con un abogado o representante legal antes de salir del país usando un advance parole.
La principal advertencia es que obtener el documento de viaje, por sí solo, podría no evitar que una salida active un castigo que complique el regreso a EEUU, detalló ‘EFE’ y ‘Hindustan Times‘.