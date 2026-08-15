Tiroteo en Universidad Estatal de Virginia deja cinco heridos y activa fuerte operativo policial
Publicado el15/08/2026 a las 07:38
- Tiroteo en Universidad Estatal de Virginia
- Cinco personas resultaron heridas
- Una víctima está crítica
Un tiroteo ocurrido durante la madrugada del sábado dejó al menos cinco personas heridas de bala en el campus de la Universidad Estatal de Virginia (VSU), en Estados Unidos.
- El dato: El ataque ocurrió alrededor de la 1:28 a.m., hora local, en una zona ubicada fuera de las residencias universitarias, según informó la propia institución.
Las cinco víctimas fueron trasladadas a un hospital después del ataque. Cuatro presentaban heridas consideradas leves, mientras que una quinta persona permanecía en condición crítica.
- Por qué importa: El incidente provocó una respuesta inmediata de seguridad dentro del campus y vuelve a poner atención sobre los episodios de violencia armada registrados en universidades estadounidenses.
Varios tiradores estarían involucrados en el ataque en VSU
- El proceso: La Universidad Estatal de Virginia informó que el incidente habría involucrado a varios tiradores, aunque inicialmente no confirmó si los responsables habían sido identificados o arrestados.
Después de reportarse los disparos, la Policía activó un cierre de emergencia de las instalaciones universitarias como medida de seguridad mientras las autoridades respondían al incidente e iniciaban las investigaciones.
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El cierre fue levantado durante la mañana del sábado. Sin embargo, la universidad advirtió que continuaría una presencia policial significativa dentro del campus mientras avanzaban las pesquisas.
- Puntos clave: Las autoridades buscan determinar qué ocurrió antes de los disparos, establecer quiénes participaron y recopilar información que permita esclarecer las circunstancias del ataque registrado durante la madrugada.
Autoridades piden información sobre el tiroteo en Virginia
Qué pueden hacer: Las autoridades solicitaron mediante redes sociales que cualquier persona que tenga información relacionada con el tiroteo la comparta para contribuir con la investigación.
La universidad señaló que difundirá nuevos detalles conforme avancen las pesquisas. Hasta el reporte inicial, no había proporcionado información adicional sobre posibles sospechosos ni sobre las circunstancias que originaron los disparos.
- El límite: Aunque el incidente dejó cinco personas baleadas, todavía existen interrogantes sobre los responsables. La información disponible únicamente señala la posible participación de varios tiradores.
El caso se suma a otros ataques registrados en universidades estadounidenses, como el ocurrido en diciembre en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island, donde murieron dos personas y ocho resultaron heridas.
#BREAKING 🚨 5 Injured in Virginia State Shooting
Five people were shot outside @VSU_1882 dorms early Saturday, leaving one critical. Police are hunting multiple suspects.
#VSUShooting #GunViolence #VirginiaStateUniversity
@ATFHQ pic.twitter.com/I1dMUNwq3l
— jarvis ☠️ (@Vishii14) August 15, 2026
La violencia armada vuelve a golpear un campus universitario
El Gun Violence Archive contabiliza como tiroteo masivo aquellos incidentes en los que cuatro o más personas resultan muertas o heridas, sin incluir al responsable del ataque.
De acuerdo con los datos incluidos en el reporte, Estados Unidos ha registrado más de 500 tiroteos masivos en lo que va del año bajo la definición utilizada por esa organización.
La situación en Virginia State University permanece bajo investigación y la presencia policial continuará siendo una parte visible del campus mientras las autoridades buscan respuestas sobre lo ocurrido.
Por ahora, la prioridad está en la investigación y en la evolución de los heridos, especialmente de la persona reportada en condición crítica tras el tiroteo, señaló ‘EFE’ y ‘BBC‘.
A lockdown has been lifted at Virginia State University after a shooting outside residence halls left five people injured, one of them critically. No arrests have been made in the shooting. https://t.co/CIx5kFpYu3
— ABC News (@ABC) August 15, 2026