Tiroteo en Universidad Estatal de Virginia deja cinco heridos y activa fuerte operativo policial

Tiroteo en Universidad Estatal de Virginia

Cinco personas resultaron heridas

Una víctima está crítica

Un tiroteo ocurrido durante la madrugada del sábado dejó al menos cinco personas heridas de bala en el campus de la Universidad Estatal de Virginia (VSU), en Estados Unidos.

El dato: El ataque ocurrió alrededor de la 1:28 a.m., hora local, en una zona ubicada fuera de las residencias universitarias, según informó la propia institución.

Las cinco víctimas fueron trasladadas a un hospital después del ataque. Cuatro presentaban heridas consideradas leves, mientras que una quinta persona permanecía en condición crítica.

Por qué importa: El incidente provocó una respuesta inmediata de seguridad dentro del campus y vuelve a poner atención sobre los episodios de violencia armada registrados en universidades estadounidenses.

Varios tiradores estarían involucrados en el ataque en VSU

El proceso: La Universidad Estatal de Virginia informó que el incidente habría involucrado a varios tiradores, aunque inicialmente no confirmó si los responsables habían sido identificados o arrestados.

Después de reportarse los disparos, la Policía activó un cierre de emergencia de las instalaciones universitarias como medida de seguridad mientras las autoridades respondían al incidente e iniciaban las investigaciones.

TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. emitirá pasaportes conmemorativos con una imagen de Trump desde agosto

El cierre fue levantado durante la mañana del sábado. Sin embargo, la universidad advirtió que continuaría una presencia policial significativa dentro del campus mientras avanzaban las pesquisas.