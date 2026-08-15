Elecciones en Florida: fechas y reglas que debes conocer

La votación anticipada para las primarias de Florida de 2026 entra en sus últimos días antes de la jornada electoral del 18 de agosto.

Dependiendo del lugar de residencia, los votantes podrán decidir sobre candidatos y referendos, además de participar en la selección de aspirantes de sus partidos.

Por qué importa: Conocer los plazos, revisar la boleta de muestra y saber dónde votar puede ayudar a los residentes de Florida a prepararse antes de acudir a las urnas.

Las primarias de Florida serán el 18 de agosto

El día oficial de las elecciones primarias es el martes 18 de agosto. La fecha límite para registrarse para participar en estas primarias fue el 20 de julio.

Quienes no alcanzaron a registrarse todavía pueden hacerlo para las elecciones generales del 3 de noviembre. La fecha límite para ese proceso es el 5 de octubre.

Las fechas: Primarias, 18 de agosto; elecciones generales, 3 de noviembre. Registro: El plazo para inscribirse para las generales termina el 5 de octubre.

La votación anticipada termina en fechas diferentes según el condado. En Miami-Dade y Broward finaliza el 16 de agosto, mientras que en Monroe concluye el 15 de agosto.

Durante la votación anticipada, los electores pueden acudir a cualquier centro habilitado. El 18 de agosto, en cambio, deberán presentarse en el centro de votación que les corresponde.