Elecciones en Florida: fechas y reglas que debes conocer
Publicado el15/08/2026 a las 11:52
La votación anticipada para las primarias de Florida de 2026 entra en sus últimos días antes de la jornada electoral del 18 de agosto.
Dependiendo del lugar de residencia, los votantes podrán decidir sobre candidatos y referendos, además de participar en la selección de aspirantes de sus partidos.
Por qué importa: Conocer los plazos, revisar la boleta de muestra y saber dónde votar puede ayudar a los residentes de Florida a prepararse antes de acudir a las urnas.
Las primarias de Florida serán el 18 de agosto
El día oficial de las elecciones primarias es el martes 18 de agosto. La fecha límite para registrarse para participar en estas primarias fue el 20 de julio.
Quienes no alcanzaron a registrarse todavía pueden hacerlo para las elecciones generales del 3 de noviembre. La fecha límite para ese proceso es el 5 de octubre.
Las fechas: Primarias, 18 de agosto; elecciones generales, 3 de noviembre.
Registro: El plazo para inscribirse para las generales termina el 5 de octubre.
La votación anticipada termina en fechas diferentes según el condado. En Miami-Dade y Broward finaliza el 16 de agosto, mientras que en Monroe concluye el 15 de agosto.
Durante la votación anticipada, los electores pueden acudir a cualquier centro habilitado. El 18 de agosto, en cambio, deberán presentarse en el centro de votación que les corresponde.
Las boletas por correo deben llegar antes de las 7 p.m.
Ver esta publicación en Instagram
Los votantes que eligieron el voto por correo deben prestar especial atención al plazo de entrega, según Telemundo.
La boleta debe ser recibida por la oficina del Supervisor de Elecciones correspondiente antes de las 7 p.m. del 18 de agosto, independientemente de la fecha que aparezca en el matasellos.
Opciones: Las boletas completadas pueden entregarse en lugares autorizados o enviarse por correo.
El límite: No basta con enviarla antes del 18 de agosto; debe ser recibida antes de la hora establecida.
Los votantes deben consultar al Supervisor de Elecciones de su condado para confirmar los lugares disponibles para entregar las boletas y las reglas aplicables.
Revisar una boleta de muestra puede ayudarte a prepararte
Antes de votar, los residentes pueden consultar una boleta de muestra correspondiente a su condado. Esto permite conocer previamente las contiendas y otras decisiones que aparecerán en la papeleta.
TE PUEDE INTERESAR: Trump no descarta declarar una emergencia nacional para intentar controlar las elecciones de 2026
Miami-Dade, Broward y Monroe ofrecen información electoral específica para sus residentes, incluidos los centros de votación y las boletas de muestra.
Antes de votar: Consulta la boleta correspondiente a tu condado.
Dónde informarte: El Supervisor de Elecciones local ofrece los detalles sobre centros y procedimientos.
Florida exige una identificación válida para votar
Los electores deben presentar una identificación vigente y válida con fotografía y firma para votar en Florida.
Entre los documentos aceptados se encuentran diferentes tipos de identificación autorizados por el estado. La información de referencia señala que una tarjeta de crédito con los requisitos correspondientes puede utilizarse como identificación.
Qué llevar: Una identificación vigente que cumpla con los requisitos de fotografía y firma.
Qué sigue: Tras las primarias, la próxima jornada electoral estatal será el 3 de noviembre.
Para confirmar requisitos, horarios, boletas de muestra o centros de votación, los residentes deben consultar directamente con el Supervisor de Elecciones de su condado.