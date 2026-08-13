Elecciones California: El demócrata Xavier Becerra aventaja a Steve Hilton 55% a 37%

El demócrata Xavier Becerra llega con una amplia ventaja a la carrera por la gobernación de California: un nuevo sondeo del Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California Berkeley le otorga 55% de apoyo frente al 37% del republicano Steve Hilton.

Por qué importa: Una victoria convertiría a Becerra, de ascendencia mexicana, en el primer gobernador latino de California en más de 150 años.

Xavier Becerra llega a noviembre con 18 puntos de ventaja

New – Governor Poll – California 🔵 Becerra 55%

🔴 Hilton 37% Berkeley institute #B/ LV / 8/9 pic.twitter.com/VuOU2Ango0 — Political Polls (@PpollingNumbers) August 13, 2026

La encuesta coloca a Becerra en una posición sólida después de unas primarias demócratas que comenzaron con una competencia mucho más abierta.

El exsecretario de Salud durante el gobierno de Joe Biden y exfiscal general de California terminó imponiéndose en una contienda que reunió a decenas de aspirantes.

Ahora enfrenta a Hilton, expresentador de Fox News y aliado del presidente Donald Trump, en las elecciones generales del próximo 3 de noviembre.

En números: Becerra obtiene 55% de apoyo entre los votantes probables, mientras Hilton alcanza 37%, según Efe.

El estudio fue realizado entre el 3 y el 9 de agosto con 2,310 votantes probables, seleccionados de un grupo más amplio de 4,207 votantes registrados.