Elecciones California: El demócrata Xavier Becerra aventaja a Steve Hilton 55% a 37%
Publicado el13/08/2026 a las 14:16
El demócrata Xavier Becerra llega con una amplia ventaja a la carrera por la gobernación de California: un nuevo sondeo del Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California Berkeley le otorga 55% de apoyo frente al 37% del republicano Steve Hilton.
Por qué importa: Una victoria convertiría a Becerra, de ascendencia mexicana, en el primer gobernador latino de California en más de 150 años.
Xavier Becerra llega a noviembre con 18 puntos de ventaja
New – Governor Poll – California
🔵 Becerra 55%
🔴 Hilton 37%
Berkeley institute #B/ LV / 8/9 pic.twitter.com/VuOU2Ango0
— Political Polls (@PpollingNumbers) August 13, 2026
La encuesta coloca a Becerra en una posición sólida después de unas primarias demócratas que comenzaron con una competencia mucho más abierta.
El exsecretario de Salud durante el gobierno de Joe Biden y exfiscal general de California terminó imponiéndose en una contienda que reunió a decenas de aspirantes.
Ahora enfrenta a Hilton, expresentador de Fox News y aliado del presidente Donald Trump, en las elecciones generales del próximo 3 de noviembre.
En números: Becerra obtiene 55% de apoyo entre los votantes probables, mientras Hilton alcanza 37%, según Efe.
El estudio fue realizado entre el 3 y el 9 de agosto con 2,310 votantes probables, seleccionados de un grupo más amplio de 4,207 votantes registrados.
Demócratas y republicanos cierran filas con sus candidatos
Ahead of the California governor election, Democrat Xavier Becerra maintains a strong lead over Republican Steve Hilton, according to a new poll.
Here’s our analysis of the data: https://t.co/Faxai4bNIU
— Los Angeles Times (@latimes) August 13, 2026
La encuesta también refleja una fuerte división partidista. El 88% de los posibles votantes demócratas dice preferir a Becerra, mientras que el 91% de los republicanos planea respaldar a Hilton.
La composición electoral de California representa una ventaja importante para el candidato demócrata.
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Según el Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC), los demócratas representan 45.3% de los votantes registrados, frente al 25.2% de los republicanos.
La diferencia: Los demócratas registrados superan ampliamente a los republicanos en el estado.
Becerra también registra mayor respaldo entre las mujeres, los votantes más jóvenes y los californianos negros. El sondeo señala que una mayoría lo prefiere sobre Hilton independientemente de edad, género o raza.
El origen latino de Becerra añade un elemento histórico
California tiene una población latina cercana al 40%, mientras los residentes de origen mexicano representan alrededor de un tercio de la población total.
Sin embargo, la encuesta sugiere que la identidad de Becerra no es la razón principal de su ventaja.
El dato: Solo 1% de los encuestados dijo que votaría por Becerra porque es latino e hijo de inmigrantes.
Su imagen pública también es más favorable: 49% tiene una opinión positiva de Becerra y 43% una negativa. Hilton registra 39% de valoración positiva y 50% negativa.
California elegirá al reemplazo de Gavin Newsom
El ganador sucederá al gobernador Gavin Newsom, quien no puede buscar otro mandato después de haber alcanzado el límite permitido por la ley estatal.
California, además, lleva cerca de dos décadas sin elegir a un republicano como gobernador. El último fue Arnold Schwarzenegger, quien logró la reelección para un segundo mandato.
Qué sigue: Becerra y Hilton se enfrentarán directamente en las elecciones generales del 3 de noviembre.
La ventaja actual coloca al demócrata al frente de la carrera, pero será esa elección la que determine si California mantiene la gobernación en manos demócratas y si Becerra logra un triunfo histórico para la representación latina.