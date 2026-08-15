Advance Parole cambia: nuevo fallo puede complicar el ajuste de estatus de algunos inmigrantes

Advance Parole cambia tras un nuevo fallo migratorio que puede complicar el ajuste de estatus de algunos inmigrantes en Estados Unidos.

Advance Parole cambia

Fallo complica ajustes migratorios

Viajeros enfrentan nuevas consecuencias La Junta de Apelaciones de Inmigración tomó una decisión que cambia las implicaciones de viajar fuera de Estados Unidos mediante Advance Parole. El fallo establece que utilizar este permiso especial de viaje contará como una salida oficial del país, según Telemundo. Advance Parole cambia tras nuevo fallo migratorio 📢A new immigration decision may affect some people who plan to travel outside the United States using Advance Parole. On Aug. 13, 2026, the Board of Immigration Appeals issued Matter of Delcarmen-Lara, which changed how certain travel with Advance Parole is treated under… pic.twitter.com/pwLoqUa2UZ — USCIS (@USCIS) August 14, 2026 El cambio puede complicar futuros procesos de ajuste de estatus para algunos inmigrantes que han acumulado presencia ilegal en Estados Unidos. Por qué importa: El Advance Parole era utilizado por algunos beneficiarios para viajar y posteriormente facilitar determinados procesos migratorios. Ahora, según abogados de inmigración, esa posibilidad cambia para quienes todavía no han viajado utilizando este permiso.

Contará como una salida de Estados Unidos #ICYMI: Important update on DACA advance parole ⚠️ pic.twitter.com/VBqFXj2v1k — Project Libertad | Powered by immigrant youth 🌎🦋 (@project_lbrtd) August 14, 2026 El impacto del cambio puede verse en el caso de una residente del Área de la Bahía que lleva 14 años con DACA. Recientemente solicitó un Advance Parole para poder viajar y visitar a su abuelita. Abogados también le habían recomendado este permiso pensando en un posible ajuste de estatus en el futuro. La posibilidad surgiría cuando su hija cumpliera 21 años y pudiera realizar una petición a su favor. TE PUEDE INTERESAR: Trump no descarta declarar una emergencia nacional para intentar controlar las elecciones de 2026 Sin embargo, el nuevo fallo de la Junta de Apelaciones de Inmigración modifica las consecuencias que puede tener utilizar este permiso. La Junta estableció que el Advance Parole contará como una salida del país, a diferencia de lo que venía ocurriendo. La implicación afecta especialmente a personas que han acumulado presencia ilegal dentro de Estados Unidos. “Ahora los paroles ya no van a poder remediar su presencia ilegal”, indicó Ángel Rodríguez, abogado de inmigración. El abogado explicó que el cambio también puede afectar posteriores procesos de ajuste de estatus. “Eso también significa que estas personas ya no van a poder hacer ajustes después de esos paroles”, señaló Rodríguez. Agregó que este procedimiento era utilizado “como típicamente se hacía para personas que tenían este beneficio”.

¿Qué pasa con quienes ya viajaron con Advance Parole? Una de las principales dudas después de conocerse la decisión es qué ocurrirá con quienes ya utilizaron Advance Parole. Según Rodríguez, las personas que consiguieron beneficiarse del mecanismo antes del 13 de agosto mantendrán esa protección. “Todos los que se lograron beneficiar antes de hoy del 13 de agosto van a seguir amparados”, explicó el abogado. La situación será diferente para quienes quieran solicitar el permiso después de esa fecha. También alcanza a quienes tienen procesos pendientes, pero todavía no han obtenido el Advance Parole. Rodríguez señaló que el cambio afecta igualmente a quienes todavía no han ingresado nuevamente al país utilizando ese permiso. “Esto ya no va a curar ese problema”, afirmó el abogado sobre la presencia ilegal acumulada. La distinción entre quienes ya utilizaron el beneficio y quienes todavía tienen solicitudes pendientes será clave bajo la nueva decisión.