USCIS extiende hasta septiembre permisos de trabajo para ciertos salvadoreños con TPS
Publicado el15/08/2026 a las 09:35
La medida beneficia a determinados salvadoreños que todavía no han recibido la renovación de su permiso laboral, pero no significa que el TPS haya sido extendido más allá del 9 de septiembre.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que ciertos beneficiarios salvadoreños del Estatus de Protección Temporal (TPS) podrán mantener vigente su permiso de trabajo hasta el 9 de septiembre de 2026, mientras sigue pendiente una decisión sobre el futuro del programa.
- Por qué importa: La actualización permite que beneficiarios elegibles continúen demostrando que tienen autorización para trabajar, pero no extiende el TPS para El Salvador más allá de su fecha de vencimiento actual.
La extensión beneficia a quienes esperan su nuevo permiso
USCIS informó el 12 de agosto que está enviando notificaciones a beneficiarios del TPS para El Salvador que siguen siendo elegibles, pero todavía no recibieron sus Documentos de Autorización de Empleo (EAD) renovados.
La medida incluye documentos bajo los códigos de categoría A-12 y C-19, así como solicitudes de EAD basadas en TPS que continúan pendientes.
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- La fecha clave: Los permisos cubiertos por la medida quedan extendidos hasta el 9 de septiembre de 2026.
- La notificación: USCIS enviará los avisos por correo postal y electrónicamente a quienes tengan una cuenta de myUSCIS.
Los trabajadores elegibles podrán presentar ante sus empleadores su EAD vencido junto con la notificación de USCIS para demostrar que mantienen autorización de empleo.
Permisos de trabajo septiembre 2026: El anuncio no extiende el TPS para El Salvador
La actualización ha generado dudas sobre si el Gobierno extendió nuevamente la protección para los salvadoreños, pero esa decisión todavía no ha sido anunciada.
Jose Palma, coordinador nacional de la Alianza Nacional del TPS, explicó el 13 de agosto que la actualización de USCIS “no tiene que ver con el futuro del TPS” para El Salvador.
Según Palma, USCIS aclaró que quienes solicitaron la renovación y todavía no recibieron su permiso “pueden continuar trabajando hasta el 9 de septiembre” de 2026.
- El límite: USCIS mantiene que la designación del TPS para El Salvador y sus beneficios relacionados están programados para terminar el 9 de septiembre.
Factchequeado reportó que, hasta el 14 de agosto, no había una decisión sobre una nueva extensión o terminación publicada en el Registro Federal.
El futuro del TPS salvadoreño sigue pendiente
El TPS para El Salvador había sido extendido durante 18 meses por el entonces secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en enero de 2025.
Esa extensión comprende el periodo entre el 18 de marzo de 2025 y el 9 de septiembre de 2026.
Palma señaló que la decisión sobre una posible extensión futura o cancelación podría conocerse antes de la fecha de vencimiento.
- Qué sigue: Los beneficiarios deben estar atentos a las actualizaciones de USCIS y a cualquier anuncio oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Perder el TPS podría elevar el riesgo de deportación
La situación sería diferente si el Gobierno finalmente decide terminar la protección para El Salvador.
La ACLU del norte de California explica, de manera general, que cuando finaliza el TPS de un país, las personas sin otro estatus migratorio o una solicitud pendiente pueden quedar en situación de presencia ilegal y sujetas a expulsión.
- El riesgo: La organización advierte que esto puede aumentar las posibilidades de detención y deportación durante una interacción con autoridades migratorias.
Mientras no exista una nueva decisión oficial, la actualización anunciada por USCIS debe entenderse como una extensión de determinados permisos laborales hasta el 9 de septiembre de 2026, y no como una renovación del TPS salvadoreño más allá de esa fecha, señaló ‘Yahoo News‘ y ‘USCIS‘.