USCIS extiende hasta septiembre permisos de trabajo para ciertos salvadoreños con TPS

La medida beneficia a determinados salvadoreños que todavía no han recibido la renovación de su permiso laboral, pero no significa que el TPS haya sido extendido más allá del 9 de septiembre.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que ciertos beneficiarios salvadoreños del Estatus de Protección Temporal (TPS) podrán mantener vigente su permiso de trabajo hasta el 9 de septiembre de 2026, mientras sigue pendiente una decisión sobre el futuro del programa.

Por qué importa: La actualización permite que beneficiarios elegibles continúen demostrando que tienen autorización para trabajar, pero no extiende el TPS para El Salvador más allá de su fecha de vencimiento actual.

La extensión beneficia a quienes esperan su nuevo permiso

USCIS informó el 12 de agosto que está enviando notificaciones a beneficiarios del TPS para El Salvador que siguen siendo elegibles, pero todavía no recibieron sus Documentos de Autorización de Empleo (EAD) renovados.

La medida incluye documentos bajo los códigos de categoría A-12 y C-19, así como solicitudes de EAD basadas en TPS que continúan pendientes.

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La fecha clave: Los permisos cubiertos por la medida quedan extendidos hasta el 9 de septiembre de 2026.

Los permisos cubiertos por la medida quedan extendidos hasta el 9 de septiembre de 2026. La notificación: USCIS enviará los avisos por correo postal y electrónicamente a quienes tengan una cuenta de myUSCIS.

Los trabajadores elegibles podrán presentar ante sus empleadores su EAD vencido junto con la notificación de USCIS para demostrar que mantienen autorización de empleo.