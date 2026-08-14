ICE arresta a residente de California durante control migratorio

ICE detiene a brasileño durante una cita migratoria inesperada en California, mientras su abogada intenta evitar que sea deportado a Guyana.

ICE detiene a brasileño

Podría ser enviado a Guyana

Abogada busca frenar deportación Un residente de West Hollywood fue detenido por agentes de ICE durante una cita migratoria convocada repentinamente esta semana, según ABC 7. Alex Pereira-Alves, originario de Brasil, permanece detenido en el Centro de Detención de Adelanto y enfrenta la posibilidad de una rápida deportación. ICE detiene a brasileño durante cita migratoria West Hollywood man detained by ICE during immigration check-in «‘At the moment he’s being shipped off to Guyana with no belongings and not his dog. His dog is the center of his life,’ said Alex’s friend, Jeff Markwardt.» https://t.co/1hBBhl0YSe — 7X (@99024c3da3dd4dc) August 14, 2026 Sus amigos aseguran que las autoridades pretenden enviarlo a Guyana, pese a que su abogada afirma que no recibió una notificación adecuada. “En este momento lo están enviando a Guyana sin sus pertenencias y sin su perro. Su perro es el centro de su vida”, dijo Jeff Markwardt. Markwardt sostiene ahora a Bella, la querida compañera de Alex, mientras intenta comprender cómo la situación de su amigo cambió en cuestión de días. Alex ha vivido durante años en West Hollywood, donde trabajaba como guardia de seguridad y entrenador personal.

Una llamada de ICE cambió sus planes migratorios A longtime West Hollywood resident from Brazil was suddenly detained by ICE agents during an immigration check-in and friends fear he could be deported to Guyana. Alex Pereira-Alves is now staring down the fate of swift deportation. Read more at https://t.co/CUvwl9PIDy pic.twitter.com/6OobQcSsJL — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) August 14, 2026 Según Markwardt, Alex recibió el lunes una llamada inesperada de un oficial de ICE para pedirle que se presentara al día siguiente. “El lunes recibió una llamada de un oficial de ICE diciéndole: ‘Necesita presentarse el martes, en el centro’”, relató Markwardt. “De la nada, inesperado, repentino”, agregó el amigo de Alex al describir cómo ocurrió la convocatoria. TE PUEDE INTERESAR: Aumenta dramáticamente la cantidad de niños pequeños bajo custodia de ICE: de menos de 3 a 25 al día Su abogada, Jane Oaks, afirma que Alex ha vivido y trabajado legalmente en el sur de California desde 2018. Ese año, según Oaks, un juez otorgó una suspensión de una orden de deportación mientras Alex mantuviera una situación regular. La abogada sostiene que su cliente ha cumplido con esa condición desde entonces. Durante la segunda administración Trump, Alex fue sometido a monitoreo electrónico, como ha ocurrido con otros inmigrantes. Sin embargo, no tenía programada otra cita de control migratorio hasta noviembre. La situación cambió cuando recibió instrucciones de presentarse el martes en el edificio federal del centro de la ciudad.

Alex fue esposado minutos después de llegar Alex acudió a la cita solicitada por ICE, pero, según su abogada, fue detenido prácticamente de inmediato. “En los primeros cinco minutos de su llegada lo esposaron y lo detuvieron, y le dijeron: ‘Lo vamos a deportar’”, relató Oaks. Alex respondió sorprendido ante la noticia, según la versión ofrecida por la abogada. “Ellos dijeron: ‘Sabemos que no puede ser enviado a Brasil, pero encontramos a Guyana, que está dispuesta a recibirlo’”, añadió Oaks. La posibilidad de ser enviado a Guyana provocó temor en Alex, de acuerdo con el relato de Markwardt. “Estaba aterrado. Nunca lo había escuchado llorar, sollozar de esa manera”, afirmó su amigo. Markwardt aseguró que Alex le expresó directamente su temor sobre lo que podría ocurrir si es deportado. “Me dijo: ‘Me van a matar’”, recordó. Mientras permanece detenido en Adelanto, sus amigos también están preocupados por Bella, el perro que forma parte central de la vida de Alex.