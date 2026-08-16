Presuntos agentes de ICE intentan ingresar sin orden a bufete de inmigración
Publicado el16/08/2026 a las 10:34
- Hombres armados llegan al bufete
- Personal exige una orden
- Bufete pide respuestas a ICE
Varios hombres armados que se identificaron como agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaron ingresar a un bufete de inmigración en Sacramento.
El incidente ocurrió el viernes por la mañana en el edificio donde funciona Morris Law Group, ubicado en North Natomas.
Los hombres no presentaron una orden judicial y, ante la negativa del personal, advirtieron que podrían regresar durante la madrugada.
Uno de ellos habría mencionado específicamente las 3 de la mañana y la posibilidad de romper ventanas para ingresar a las instalaciones.
Por qué importa: Morris Law Group representa a más de 2,000 clientes en asuntos migratorios, incluidos solicitantes de asilo y víctimas de delitos.
Presuntos agentes de ICE llegan armados al bufete
Armed men claiming to be ICE agents tried to enter Sacramento immigration law firm https://t.co/1vloMhbv3h
— Capitol Alert (@CapitolAlert) August 14, 2026
Los hombres arribaron en al menos cuatro vehículos sin placas y con ventanas tintadas al edificio donde se encuentra el bufete.
Uno de ellos estaba armado y llevaba una insignia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
El hombre ingresó al vestíbulo y solicitó hablar con un gerente de la oficina, según Univision.
Empleados del bufete y del consultorio dental ubicado junto a la oficina confirmaron lo ocurrido.
La propietaria del bufete, Raissa Morris, recibió a las 9:16 de la mañana un mensaje de texto informándole que inmigración estaba allí.
TE PUEDE INTERESAR: Operativos de ICE en Miami generan alarma por nuevas detenciones
Un empleado posteriormente le explicó que el hombre solicitaba inspeccionar la oficina para verificar si había camas en el lugar.
Morris instruyó inmediatamente a su personal para que respondiera que nadie podía ingresar sin presentar una orden de registro.
Según Morris, el hombre respondió que tenían una lista procedente de Washington relacionada con la dirección del edificio.
La dirección supuestamente aparecía como domicilio postal principal de múltiples personas.
Los hombres dijeron que querían recorrer las instalaciones para asegurarse de que no hubiera camas destinadas a clientes que buscaban.
El personal mantuvo su posición y reiteró que no permitiría el ingreso sin una orden de registro.
Advirtieron que podrían regresar a las 3 de la madrugada
Ver este video en su propia página →
La situación aumentó la preocupación cuando uno de los hombres habló sobre la posibilidad de regresar posteriormente al edificio.
Según Morris, el hombre indicó que, si recibían órdenes adicionales, podrían volver alrededor de las 3 de la madrugada.
También habría señalado que podrían romper ventanas para ingresar y buscar a las personas vinculadas con la dirección.
La abogada añadió que uno de los hombres afirmó que no quería regresar durante la madrugada y entrar por la fuerza.
Los hombres permanecieron en el lugar durante aproximadamente una hora.
Daniel Azurduy, dentista y administrador del edificio, llegó posteriormente y cuestionó su presencia en la propiedad.
Azurduy les indicó que, sin una orden, estaban invadiendo propiedad privada y amenazó con llamar a la policía.
Los hombres se retiraron poco después.
Azurduy declaró que se sentía frustrado por la falta de transparencia en el cumplimiento de la ley, según The Sacramento Bee.
El periódico reportó al menos cuatro vehículos negros sin marcas en el estacionamiento.
También dio cuenta de un hombre visto de espalda, vestido con camisa a cuadros y gorra, sin uniforme.
Morris Law Group pide explicaciones sobre el incidente
Morris Law Group representa a más de 2,000 clientes relacionados con asuntos de inmigración.
Entre ellos se encuentran solicitantes de asilo y víctimas de delitos.
Morris explicó que algunos clientes utilizan la dirección del bufete como su domicilio postal.
Esta práctica ocurre especialmente entre personas que han sido víctimas de delitos, según explicó la abogada.
Morris aseguró que conoce sus derechos como abogada, pero expresó también preocupación por la seguridad de sus clientes.
Tras el incidente, el bufete y su personal buscaron respuestas sobre lo ocurrido.
Morris Law Group se contactó con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para solicitar aclaraciones relacionadas con la operación.
Hasta el momento señalado en la información proporcionada, el bufete no había recibido una respuesta.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tampoco respondió inmediatamente a consultas relacionadas con el incidente.
El Departamento de Seguridad Nacional tampoco había respondido de inmediato a las solicitudes de información sobre lo ocurrido en North Natomas.