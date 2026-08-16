Presuntos agentes de ICE intentan ingresar sin orden a bufete de inmigración

Hombres armados llegan al bufete

Personal exige una orden

Bufete pide respuestas a ICE

Varios hombres armados que se identificaron como agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaron ingresar a un bufete de inmigración en Sacramento.

El incidente ocurrió el viernes por la mañana en el edificio donde funciona Morris Law Group, ubicado en North Natomas.

Los hombres no presentaron una orden judicial y, ante la negativa del personal, advirtieron que podrían regresar durante la madrugada.

Uno de ellos habría mencionado específicamente las 3 de la mañana y la posibilidad de romper ventanas para ingresar a las instalaciones.

Por qué importa: Morris Law Group representa a más de 2,000 clientes en asuntos migratorios, incluidos solicitantes de asilo y víctimas de delitos.

Presuntos agentes de ICE llegan armados al bufete

Armed men claiming to be ICE agents tried to enter Sacramento immigration law firm https://t.co/1vloMhbv3h — Capitol Alert (@CapitolAlert) August 14, 2026

Los hombres arribaron en al menos cuatro vehículos sin placas y con ventanas tintadas al edificio donde se encuentra el bufete.

Uno de ellos estaba armado y llevaba una insignia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

El hombre ingresó al vestíbulo y solicitó hablar con un gerente de la oficina, según Univision.

Empleados del bufete y del consultorio dental ubicado junto a la oficina confirmaron lo ocurrido.

La propietaria del bufete, Raissa Morris, recibió a las 9:16 de la mañana un mensaje de texto informándole que inmigración estaba allí.

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Un empleado posteriormente le explicó que el hombre solicitaba inspeccionar la oficina para verificar si había camas en el lugar.

Morris instruyó inmediatamente a su personal para que respondiera que nadie podía ingresar sin presentar una orden de registro.

Según Morris, el hombre respondió que tenían una lista procedente de Washington relacionada con la dirección del edificio.

La dirección supuestamente aparecía como domicilio postal principal de múltiples personas.

Los hombres dijeron que querían recorrer las instalaciones para asegurarse de que no hubiera camas destinadas a clientes que buscaban.

El personal mantuvo su posición y reiteró que no permitiría el ingreso sin una orden de registro.