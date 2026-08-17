USCIS podrá exigir trámites migratorios en línea: estos formularios podrían ser obligatorios para solicitantes
Publicado el17/08/2026 a las 11:31
Una nueva regla permite a USCIS establecer la presentación obligatoria de trámites migratorios en línea para determinados formularios, pero la agencia deberá avisar cuáles serán afectados con al menos 60 días de anticipación.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) podrá exigir que ciertos trámites migratorios sean presentados exclusivamente por internet, después de una nueva norma emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según informó Univisión.
- Por qué importa: Solicitudes relacionadas con ciudadanía, permisos de trabajo, TPS, DACA o peticiones familiares están entre las que podrían pasar al formato obligatorio en línea, aunque USCIS todavía debe anunciar cuáles serán las primeras.
USCIS deberá avisar antes de hacer obligatorio el trámite digital
La nueva regla no significa que todos los inmigrantes tengan que dejar inmediatamente de enviar formularios por correo.
USCIS deberá determinar individualmente cuáles solicitudes estarán sujetas a la presentación obligatoria en línea. Además, tendrá que comunicar el cambio al público con un mínimo de 60 días de anticipación.
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- La fecha: Según Univisión, los primeros formularios sujetos a la nueva exigencia podrían ser anunciados hacia mediados de octubre de 2026.
- El cambio: La medida busca reducir gradualmente los documentos enviados por correo postal y avanzar hacia pagos electrónicos de las tarifas migratorias.
La agencia sostiene que recibir más solicitudes digitalmente también podría agilizar el procesamiento y facilitar la identificación de formularios incompletos o posibles casos de fraude.
Green Card, ciudadanía y permisos están entre los posibles formularios
La lista de trámites que podrían quedar sujetos a presentación obligatoria por internet incluye solicitudes utilizadas frecuentemente por inmigrantes en Estados Unidos.
Entre ellas están el I-90, para reemplazar la Green Card; N-400, para solicitar la naturalización; y I-130, utilizado para pedir a determinados familiares extranjeros.
- Otros formularios: I-539 para extensión o cambio de estatus; I-765 para permisos de trabajo en ciertas categorías; e I-131 para determinados documentos de viaje.
- También incluidos: I-821 para TPS, I-821D para renovación de DACA, I-134A relacionado con programas de parole humanitario y N-565, N-600 y N-600K para determinados documentos de ciudadanía.
Que estos formularios estén contemplados no significa que ya sea obligatorio presentarlos exclusivamente en línea. USCIS deberá anunciar específicamente cuáles estarán sujetos al requisito.
Algunos trámites migratorios quedarían fuera por ahora
No todos los procesos pueden pasar inmediatamente al nuevo sistema.
Algunos formularios todavía no cuentan con una opción de presentación digital y, por esa razón, quedarían fuera de la nueva exigencia por ahora.
- Entre las excepciones: I-485 para ajuste de estatus y residencia permanente, I-751, I-864, I-360, I-918 para visas U y determinadas solicitudes I-589 de asilo.
- Otra excepción: USCIS contempla casos de personas que puedan demostrar una “dificultad excepcional” para completar el trámite por internet.
Los inmigrantes deberán revisar los próximos anuncios de USCIS
Para los solicitantes, el punto clave será comprobar las instrucciones correspondientes a cada formulario antes de enviarlo.
USCIS indicó que publicará en su portal los detalles de los trámites que deberán realizarse obligatoriamente por internet y deberá respetar el periodo previo de 60 días.
Hasta que esos anuncios sean publicados, la nueva norma otorga a USCIS la facultad de imponer el requisito digital, pero no convierte automáticamente todos los formularios disponibles en línea en trámites exclusivamente electrónicos.
- Qué sigue: Los primeros anuncios podrían conocerse hacia mediados de octubre, de acuerdo con la información reportada por Univisión.