USCIS podrá exigir trámites migratorios en línea: estos formularios podrían ser obligatorios para solicitantes

Una nueva regla permite a USCIS establecer la presentación obligatoria de trámites migratorios en línea para determinados formularios, pero la agencia deberá avisar cuáles serán afectados con al menos 60 días de anticipación.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) podrá exigir que ciertos trámites migratorios sean presentados exclusivamente por internet, después de una nueva norma emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según informó Univisión.

Por qué importa: Solicitudes relacionadas con ciudadanía, permisos de trabajo, TPS, DACA o peticiones familiares están entre las que podrían pasar al formato obligatorio en línea, aunque USCIS todavía debe anunciar cuáles serán las primeras.

USCIS deberá avisar antes de hacer obligatorio el trámite digital

La nueva regla no significa que todos los inmigrantes tengan que dejar inmediatamente de enviar formularios por correo.

USCIS deberá determinar individualmente cuáles solicitudes estarán sujetas a la presentación obligatoria en línea. Además, tendrá que comunicar el cambio al público con un mínimo de 60 días de anticipación.

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La fecha: Según Univisión, los primeros formularios sujetos a la nueva exigencia podrían ser anunciados hacia mediados de octubre de 2026.

Según Univisión, los primeros formularios sujetos a la nueva exigencia podrían ser anunciados hacia mediados de octubre de 2026. El cambio: La medida busca reducir gradualmente los documentos enviados por correo postal y avanzar hacia pagos electrónicos de las tarifas migratorias.

La agencia sostiene que recibir más solicitudes digitalmente también podría agilizar el procesamiento y facilitar la identificación de formularios incompletos o posibles casos de fraude.