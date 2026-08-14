Walmart retira miles de sopas Marketside por posible riesgo de Listeria: Alerta FDA
Publicado el14/08/2026 a las 04:20
Kettle Cuisine retiró 8.646 kits de sopa de tomate vendidos exclusivamente en Walmart. La FDA pide a los consumidores revisar la fecha impresa en el empaque.
- Walmart está en el centro de una nueva alerta alimentaria después de que Kettle Cuisine retirara del mercado más de 8.000 paquetes de Marketside Tomato Bisque Soup Kit por una posible contaminación con Listeria monocytogenes, según un comunicado de FDA.
Por qué importa: Quienes tengan el producto en casa deben identificarlo y evitar consumirlo. La Listeria puede provocar infecciones graves, especialmente entre determinados grupos de mayor riesgo.
Así puedes identificar la sopa Marketside retirada de Walmart
El retiro afecta específicamente al Marketside Tomato Bisque Soup Kit, un kit para preparar sopa cremosa de tomate que contiene 14 onzas, equivalentes a 397 gramos.
Kettle Cuisine informó que el producto afectado fue distribuido exclusivamente en tiendas Walmart seleccionadas de Estados Unidos. La compañía anunció el retiro el 12 de agosto y la FDA publicó el comunicado al día siguiente.
El dato: La empresa retiró 8.646 paquetes del producto.
Qué revisar: Los consumidores deben buscar en el empaque la fecha “Use By 08/22/26”.
La FDA también publicó fotografías del producto y de la ubicación de la fecha impresa para facilitar su identificación.
¿Qué debes hacer si tienes esta sopa de Walmart?
La recomendación para los consumidores que encuentren el producto afectado en su refrigerador es clara: no deben consumirlo, servirlo, venderlo ni distribuirlo.
El producto puede ser desechado o devuelto al establecimiento donde fue comprado para solicitar un reembolso.
Qué hacer: Desechar la sopa o devolverla al lugar de compra.
Precaución: La compañía también recomienda lavarse las manos después de manipular el producto y limpiar y desinfectar refrigeradores, recipientes, utensilios y superficies que hayan podido entrar en contacto con él.
El retiro comenzó después de que un análisis rutinario realizado por la empresa detectara un resultado presuntamente positivo para Listeria monocytogenes. Kettle Cuisine continúa investigando el caso en coordinación con la FDA.
La Listeria puede representar un riesgo mayor para algunos consumidores
La Listeria monocytogenes es un organismo que puede provocar infecciones graves y, en ocasiones, mortales en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.
La FDA señala que las personas sanas pueden experimentar síntomas de corta duración como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea.
Mayor riesgo: La infección por Listeria también puede provocar abortos espontáneos y muerte fetal en mujeres embarazadas.
Las personas que hayan consumido el producto retirado y presenten síntomas deben consultar a un profesional de la salud, según las indicaciones incluidas en el aviso.
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No hay enfermedades confirmadas vinculadas al retiro
Pese a la advertencia, un punto importante es que el retiro responde a una posible contaminación. No significa que se haya confirmado que todos los paquetes retirados contienen Listeria.
Hasta la fecha del comunicado, Kettle Cuisine indicó que no había recibido reportes confirmados de enfermedades relacionadas con este producto.
El límite: La alerta es preventiva mientras continúa la investigación junto con la FDA.
Por ahora, la principal recomendación para quienes compran alimentos en Walmart es revisar si tienen este kit específico en casa y comprobar cuidadosamente la fecha impresa antes de consumirlo.