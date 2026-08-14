Walmart retira miles de sopas Marketside por posible riesgo de Listeria: Alerta FDA

Kettle Cuisine retiró 8.646 kits de sopa de tomate vendidos exclusivamente en Walmart. La FDA pide a los consumidores revisar la fecha impresa en el empaque.

Walmart está en el centro de una nueva alerta alimentaria después de que Kettle Cuisine retirara del mercado más de 8.000 paquetes de Marketside Tomato Bisque Soup Kit por una posible contaminación con Listeria monocytogenes, según un comunicado de FDA.

Por qué importa: Quienes tengan el producto en casa deben identificarlo y evitar consumirlo. La Listeria puede provocar infecciones graves, especialmente entre determinados grupos de mayor riesgo.

Así puedes identificar la sopa Marketside retirada de Walmart

El retiro afecta específicamente al Marketside Tomato Bisque Soup Kit, un kit para preparar sopa cremosa de tomate que contiene 14 onzas, equivalentes a 397 gramos.

Kettle Cuisine informó que el producto afectado fue distribuido exclusivamente en tiendas Walmart seleccionadas de Estados Unidos. La compañía anunció el retiro el 12 de agosto y la FDA publicó el comunicado al día siguiente.

El dato: La empresa retiró 8.646 paquetes del producto.

Qué revisar: Los consumidores deben buscar en el empaque la fecha “Use By 08/22/26”.

La FDA también publicó fotografías del producto y de la ubicación de la fecha impresa para facilitar su identificación.

¿Qué debes hacer si tienes esta sopa de Walmart?