Alerta en Whole Foods: retiran guacamole, salsas y pico de gallo por riesgo de Salmonella

Retiran guacamole en Whole Foods

Jalapeños están bajo investigación

No consumas alimentos afectados

Whole Foods Market retiró del mercado decenas de salsas, guacamoles, pico de gallo y alimentos preparados por una posible contaminación con Salmonella relacionada con jalapeños distribuidos por Coast Citrus Distributors.

Los productos afectados fueron vendidos tanto en línea como en tiendas de Texas, Oklahoma, Louisiana, Arkansas, Wisconsin, Michigan, Illinois, Indiana, Iowa, Missouri, Kentucky y Ohio.

Por qué importa: Algunos productos son alimentos frescos listos para consumir, por lo que Whole Foods pidió a quienes todavía los tengan en casa que no los coman y los desechen o soliciten un reembolso.

Algunos productos son alimentos frescos listos para consumir, por lo que Whole Foods pidió a quienes todavía los tengan en casa que no los coman y los desechen o soliciten un reembolso. El dato: Hasta el momento del anuncio, no se habían reportado enfermedades relacionadas específicamente con los productos incluidos en este retiro de Whole Foods Market.

Retiro de Whole Foods afecta productos vendidos en 12 estados

El retiro comprende artículos comercializados con fechas de consumo preferente que van del 7 al 16 de agosto de 2026, dependiendo del producto adquirido y su lugar de venta.

Entre los alimentos incluidos aparecen distintas variedades y tamaños de guacamole, pico de gallo, salsa de mango y piña, salsa de tomatillo, salsa fresca y otras preparaciones.

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También aparecen condimentos utilizados con hamburguesas de pavo con mango y piña caribeña, además de otras opciones disponibles en las áreas de Frutas y Verduras y Alimentos Preparados.

Los consumidores deben revisar el nombre, código PLU y fecha de consumo preferente de los alimentos que compraron para determinar si corresponden con los incluidos en la alerta.