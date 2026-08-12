Alerta en Whole Foods: retiran guacamole, salsas y pico de gallo por riesgo de Salmonella
Publicado el12/08/2026 a las 14:15
- Retiran guacamole en Whole Foods
- Jalapeños están bajo investigación
- No consumas alimentos afectados
Whole Foods Market retiró del mercado decenas de salsas, guacamoles, pico de gallo y alimentos preparados por una posible contaminación con Salmonella relacionada con jalapeños distribuidos por Coast Citrus Distributors.
Los productos afectados fueron vendidos tanto en línea como en tiendas de Texas, Oklahoma, Louisiana, Arkansas, Wisconsin, Michigan, Illinois, Indiana, Iowa, Missouri, Kentucky y Ohio.
- Por qué importa: Algunos productos son alimentos frescos listos para consumir, por lo que Whole Foods pidió a quienes todavía los tengan en casa que no los coman y los desechen o soliciten un reembolso.
- El dato: Hasta el momento del anuncio, no se habían reportado enfermedades relacionadas específicamente con los productos incluidos en este retiro de Whole Foods Market.
Retiro de Whole Foods afecta productos vendidos en 12 estados
El retiro comprende artículos comercializados con fechas de consumo preferente que van del 7 al 16 de agosto de 2026, dependiendo del producto adquirido y su lugar de venta.
Entre los alimentos incluidos aparecen distintas variedades y tamaños de guacamole, pico de gallo, salsa de mango y piña, salsa de tomatillo, salsa fresca y otras preparaciones.
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También aparecen condimentos utilizados con hamburguesas de pavo con mango y piña caribeña, además de otras opciones disponibles en las áreas de Frutas y Verduras y Alimentos Preparados.
Los consumidores deben revisar el nombre, código PLU y fecha de consumo preferente de los alimentos que compraron para determinar si corresponden con los incluidos en la alerta.
FDA investiga brote de Salmonella vinculado con jalapeños
El retiro ocurre mientras la FDA y los CDC, junto con autoridades estatales y locales, investigan un brote multiestatal de infecciones por Salmonella asociado con jalapeños frescos suministrados por Coast Citrus Distributors.
La investigación de la FDA identificó como posible origen del brote a un productor localizado en Sinaloa, México, que abastece de jalapeños a Coast Citrus Distributors.
La posible relación con esos jalapeños llevó a Whole Foods Market a retirar preventivamente los productos que los contienen, aunque hasta ahora no existan casos reportados asociados específicamente con esos alimentos.
La investigación continúa abierta, por lo que las autoridades buscan determinar el alcance del brote y la relación entre los productos distribuidos y las infecciones detectadas en distintos estados.
Salmonella puede provocar síntomas y complicaciones graves
La Salmonella puede provocar fiebre, diarrea —en algunos casos con sangre—, náuseas, vómitos y dolor abdominal entre las personas que contraen la infección.
El riesgo puede ser mayor para niños pequeños, adultos mayores, personas frágiles y quienes tienen sistemas inmunitarios debilitados, debido a la posibilidad de desarrollar cuadros más graves.
En situaciones poco frecuentes, la bacteria puede llegar al torrente sanguíneo y provocar complicaciones como infecciones arteriales, endocarditis y artritis.
Por esa razón, la recomendación de Whole Foods es directa: los clientes que hayan identificado alguno de los productos retirados no deben consumirlo, incluso si luce o huele normalmente.
Qué hacer si compraste guacamole o salsa
Los consumidores pueden desechar los alimentos afectados o presentar un recibo válido en cualquier establecimiento Whole Foods Market para solicitar el reembolso completo de su compra.
La advertencia resulta especialmente relevante para quienes realizaron compras recientes en alguno de los 12 estados incluidos y todavía conservan salsas, guacamole o alimentos preparados en el refrigerador.
Whole Foods habilitó el teléfono 1-844-936-8255 para preguntas, disponible de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., hora central, de lunes a viernes, y de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. los fines de semana.
El retiro se mantiene como una medida preventiva mientras avanza la investigación sobre el brote, por lo que revisar los productos antes de consumirlos es la principal recomendación para los compradores afectados, según la ‘FDA‘.