Avión de JetBlue impacta contra un dron y enciende las alarmas en Nueva York

JetBlue reporta impacto con dron.

Helicóptero evita colisión aérea.

FAA investiga ambos incidentes.

Un avión de JetBlue que cubría la ruta entre Las Vegas y Nueva York reportó un posible impacto con un dron cuando se encontraba en la fase final de aproximación al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), un hecho que volvió a encender las alarmas sobre la seguridad del espacio aéreo en una de las terminales más transitadas de Estados Unidos.

La aeronave logró aterrizar sin inconvenientes y una inspección posterior no encontró daños visibles, pero la Administración Federal de Aviación (FAA) abrió una investigación para determinar qué ocurrió exactamente y si el objeto que impactó el avión era efectivamente un dron.

Dos incidentes en pocas horas aumentan la preocupación por la seguridad aérea

«Nos golpeó»: un piloto de JetBlue informa del impacto con un dron durante el aterrizaje en el aeropuerto JFK https://t.co/l7vyAd1Wy6 — CNN en Español (@CNNEE) June 30, 2026



El reporte del vuelo de JetBlue no fue el único episodio registrado cerca del aeropuerto JFK durante la jornada.

Horas después, un piloto de helicóptero informó que estuvo a punto de colisionar con un gran avión teledirigido mientras sobrevolaba la zona norte de Floyd Bennett Field, muy cerca de las rutas utilizadas por las aeronaves comerciales que llegan al aeropuerto.

La Administración Federal de Aviación confirmó el incidente mediante un comunicado.

«Un piloto de helicóptero que volaba cerca del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy informó de que un avión teledirigido voló muy cerca de su aeronave».

El audio de las comunicaciones entre el piloto y la torre de control, difundido posteriormente, revela que el helicóptero evitó el impacto por muy poco.

Cuando los controladores le preguntaron si el objeto parecía un dron, el piloto respondió:

«Solo un RC, uno de esos aviones teledirigidos, uno grande a 500 pies».