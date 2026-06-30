Avión de JetBlue impacta contra un dron y enciende las alarmas en Nueva York
Publicado el30/06/2026 a las 07:49
- JetBlue reporta impacto con dron.
- Helicóptero evita colisión aérea.
- FAA investiga ambos incidentes.
Un avión de JetBlue que cubría la ruta entre Las Vegas y Nueva York reportó un posible impacto con un dron cuando se encontraba en la fase final de aproximación al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), un hecho que volvió a encender las alarmas sobre la seguridad del espacio aéreo en una de las terminales más transitadas de Estados Unidos.
La aeronave logró aterrizar sin inconvenientes y una inspección posterior no encontró daños visibles, pero la Administración Federal de Aviación (FAA) abrió una investigación para determinar qué ocurrió exactamente y si el objeto que impactó el avión era efectivamente un dron.
Dos incidentes en pocas horas aumentan la preocupación por la seguridad aérea
«Nos golpeó»: un piloto de JetBlue informa del impacto con un dron durante el aterrizaje en el aeropuerto JFK https://t.co/l7vyAd1Wy6
— CNN en Español (@CNNEE) June 30, 2026
El reporte del vuelo de JetBlue no fue el único episodio registrado cerca del aeropuerto JFK durante la jornada.
Horas después, un piloto de helicóptero informó que estuvo a punto de colisionar con un gran avión teledirigido mientras sobrevolaba la zona norte de Floyd Bennett Field, muy cerca de las rutas utilizadas por las aeronaves comerciales que llegan al aeropuerto.
La Administración Federal de Aviación confirmó el incidente mediante un comunicado.
«Un piloto de helicóptero que volaba cerca del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy informó de que un avión teledirigido voló muy cerca de su aeronave».
El audio de las comunicaciones entre el piloto y la torre de control, difundido posteriormente, revela que el helicóptero evitó el impacto por muy poco.
Cuando los controladores le preguntaron si el objeto parecía un dron, el piloto respondió:
«Solo un RC, uno de esos aviones teledirigidos, uno grande a 500 pies».
El avión teledirigido fue visto dentro de una zona crítica para los aterrizajes
🇺🇸✈️⚔️🎮A passenger aircraft Airbus A321 of the American airline Jet Blue collided with an unidentified drone while approaching landing at John F. Kennedy International Airport in New York
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— dana (@dana916) June 30, 2026
Tras el reporte del helicóptero, la torre de control emitió una advertencia inmediata para todas las aeronaves que operaban en el área.
El sistema de información automática del aeropuerto (ATIS) alertó sobre la presencia de un sistema aéreo no tripulado no autorizado dentro del espacio aéreo protegido del JFK.
Según el aviso, el aparato era de color rojo y blanco y fue observado alrededor de las 4:05 de la tarde, hora local.
El dron volaba aproximadamente a 500 pies de altura, una altitud especialmente delicada porque coincide con parte de la trayectoria que siguen muchos aviones comerciales durante las maniobras finales de aproximación al aeropuerto.
Además, el objeto fue visto cerca de la baliza de navegación Canarsie (CRI), un punto de referencia fundamental para los pilotos que se alinean antes de aterrizar en el JFK.
El piloto aseguró que apenas logró esquivarlo
Durante la conversación con los controladores, el piloto del helicóptero explicó que también observó otros aparatos en tierra que parecían prepararse para despegar desde una zona utilizada habitualmente para vuelos recreativos de aviones teledirigidos cerca de Floyd Bennett Field.
Los controladores respondieron que informarían de inmediato a la Unidad de Aviación del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) para investigar la situación.
Cuando le preguntaron si el aparato había golpeado el helicóptero, el piloto aclaró:
«No, solo lo rozé, pero no lo golpeé ni nada por el estilo».
Hasta ahora, las autoridades no han confirmado si este incidente guarda relación con el reportado previamente por el vuelo de JetBlue.
El impacto reportado por JetBlue también está bajo investigación
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La FAA informó que el vuelo de JetBlue reportó haber golpeado un posible dron cuando se encontraba a unos 3,000 pies de altura y aproximadamente a 10 millas del aeropuerto JFK.
Las grabaciones del control de tráfico aéreo indican que la tripulación creyó que el objeto había impactado la parte superior del avión, justo encima de la cabina de mando.
A pesar del reporte, el avión aterrizó con normalidad y la aerolínea realizó una inspección completa después del vuelo.
JetBlue confirmó que no se encontraron daños visibles en la aeronave.
Las autoridades federales continúan investigando ambos casos para determinar si existe alguna conexión entre ellos y establecer el origen de los aparatos detectados.
La FAA recordó además que operar un dron o cualquier aeronave teledirigida cerca de un aeropuerto importante es ilegal y representa un serio peligro para las operaciones aéreas, ya que incluso un impacto menor puede poner en riesgo la seguridad de pasajeros y tripulaciones.
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FUENTE: FOX News