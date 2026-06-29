Tragedia en Mississippi: tiroteo deja dos mujeres y un niño muertos y desata intensa búsqueda policial

Tiroteo en Mississippi deja muertos

Sospechoso sigue prófugo

Aumenta violencia armada

Un violento tiroteo ocurrido en la ciudad de Jackson, Mississippi, dejó como saldo la muerte de dos mujeres jóvenes y un niño de apenas 2 años.

El hecho se registró la noche del sábado, cuando agentes acudieron a un reporte de agresión en una zona residencial y encontraron una escena descrita como devastadora.

Las víctimas, de 20 y 26 años, fueron halladas sin vida junto al menor, todos con múltiples heridas de bala, según confirmaron autoridades locales.

La jefa de policía, RaShall Brackney, calificó el hallazgo como “horrible”, reflejando la gravedad del ataque que ha conmocionado a la comunidad.

Autoridades buscan a sospechoso armado y peligroso

Tras el ataque, la policía inició un operativo para localizar a un individuo vinculado al crimen que habría huido en un vehículo robado.

Se trata de un Mitsubishi Mirage rojo, que fue reportado como sustraído y que estaría relacionado directamente con el triple homicidio.

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Las autoridades advirtieron que la persona buscada podría estar armada y representar un riesgo para la población.

Horas después, el vehículo fue localizado en otra zona de la ciudad, aunque no había nadie en su interior al momento del hallazgo.