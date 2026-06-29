Tragedia en Mississippi: tiroteo deja dos mujeres y un niño muertos y desata intensa búsqueda policial
Publicado el29/06/2026 a las 10:39
- Tiroteo en Mississippi deja muertos
- Sospechoso sigue prófugo
- Aumenta violencia armada
Un violento tiroteo ocurrido en la ciudad de Jackson, Mississippi, dejó como saldo la muerte de dos mujeres jóvenes y un niño de apenas 2 años.
El hecho se registró la noche del sábado, cuando agentes acudieron a un reporte de agresión en una zona residencial y encontraron una escena descrita como devastadora.
Las víctimas, de 20 y 26 años, fueron halladas sin vida junto al menor, todos con múltiples heridas de bala, según confirmaron autoridades locales.
La jefa de policía, RaShall Brackney, calificó el hallazgo como “horrible”, reflejando la gravedad del ataque que ha conmocionado a la comunidad.
Autoridades buscan a sospechoso armado y peligroso
Tras el ataque, la policía inició un operativo para localizar a un individuo vinculado al crimen que habría huido en un vehículo robado.
Se trata de un Mitsubishi Mirage rojo, que fue reportado como sustraído y que estaría relacionado directamente con el triple homicidio.
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Las autoridades advirtieron que la persona buscada podría estar armada y representar un riesgo para la población.
Horas después, el vehículo fue localizado en otra zona de la ciudad, aunque no había nadie en su interior al momento del hallazgo.
Comunidad en alerta ante aumento de violencia armada
El caso ocurre en medio de una creciente preocupación por el incremento de hechos violentos en la ciudad de Jackson en los últimos días.
Vecinos de la zona han manifestado temor ante la posibilidad de nuevos ataques mientras continúa la búsqueda del responsable.
La policía mantiene operativos activos y ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para aportar información relevante.
El crimen ha generado indignación y dolor entre los habitantes, especialmente por la muerte de un menor en circunstancias tan violentas.
Autoridades prometen reforzar seguridad tras la tragedia
El alcalde de Jackson, John Horhn, anunció que se desplegarán más recursos para combatir la violencia armada en la ciudad.
El funcionario reconoció que la comunidad atraviesa un momento crítico y que los recientes hechos reflejan una situación preocupante.
“Nuestra ciudad está sufriendo… la violencia contra inocentes es intolerable”, expresó el alcalde en un mensaje dirigido a la población.
Mientras tanto, las investigaciones continúan con el objetivo de capturar al responsable y evitar que hechos similares se repitan, señaló ‘ABC News‘.