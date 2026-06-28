M&M’s cambia su fórmula y retira colores icónicos en medio de presión sanitaria
Publicado el28/06/2026 a las 07:05
- M&M’s retira colores icónicos
- Cambio por salud pública
- Colorantes naturales complican producción
M&M’s, uno de los dulces más reconocidos del mundo, enfrenta una transformación significativa tras casi nueve décadas en el mercado.
La empresa Mars Wrigley anunció ajustes que impactarán directamente la apariencia del producto, generando sorpresa entre consumidores fieles.
Dos de sus colores más emblemáticos dejarán de distribuirse de forma temporal, lo que marca un giro en la identidad visual del popular chocolate.
El movimiento no responde a una estrategia estética, sino a cambios más profundos en la industria alimentaria y regulaciones emergentes.
Retiro de colores por presión regulatoria
Los colores azul y marrón serán retirados mientras la compañía avanza en la eliminación de colorantes artificiales en su producción.
La decisión está vinculada a una tendencia creciente impulsada por autoridades de salud que buscan reducir químicos sintéticos en alimentos.
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Mars ya había adelantado que lanzaría versiones sin colorantes FD&C, cumpliendo con nuevas expectativas del mercado y reguladores.
Estas alternativas, según la empresa, comenzarán a distribuirse progresivamente, incluso a través de plataformas digitales como Amazon.
El reto de sustituir colorantes artificiales
Uno de los mayores desafíos ha sido replicar los tonos tradicionales usando ingredientes naturales como cúrcuma o remolacha.
La compañía ha enfrentado dificultades técnicas y costos elevados al intentar mantener la misma intensidad de color en los productos.
Incluso se evaluó una paleta reducida de tonos cálidos, pero fue descartada por no cumplir con el estándar visual esperado.
Este proceso ha evidenciado que la transición hacia ingredientes naturales implica más complejidad de lo anticipado por la industria.
Contexto político y presión sobre la industria
El cambio también se enmarca dentro de iniciativas gubernamentales que buscan eliminar colorantes derivados del petróleo antes de 2026.
Funcionarios de salud han calificado estos aditivos como parte de una mezcla de sustancias sintéticas potencialmente dañinas.
Las autoridades aseguran que existe un acuerdo con fabricantes para avanzar voluntariamente hacia fórmulas más limpias.
Este contexto ha acelerado decisiones corporativas que podrían redefinir la composición de muchos productos populares en los próximos años.
Impacto en consumidores y lo que viene
Para los consumidores, el cambio podría modificar la experiencia visual del producto sin alterar su sabor característico.
Sin embargo, la ausencia de ciertos colores podría generar reacciones mixtas entre quienes valoran la estética original del dulce.
Mars apuesta a que la transición hacia ingredientes más naturales fortalezca su imagen ante un público más consciente de la salud.
En los próximos meses, el mercado observará si estos cambios se convierten en una tendencia generalizada dentro de la industria de confitería, según Fox Business.