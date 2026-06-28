M&M’s cambia su fórmula y retira colores icónicos en medio de presión sanitaria

M&M’s retira colores icónicos

Cambio por salud pública

Colorantes naturales complican producción

M&M’s, uno de los dulces más reconocidos del mundo, enfrenta una transformación significativa tras casi nueve décadas en el mercado.

La empresa Mars Wrigley anunció ajustes que impactarán directamente la apariencia del producto, generando sorpresa entre consumidores fieles.

Dos de sus colores más emblemáticos dejarán de distribuirse de forma temporal, lo que marca un giro en la identidad visual del popular chocolate.

El movimiento no responde a una estrategia estética, sino a cambios más profundos en la industria alimentaria y regulaciones emergentes.

Retiro de colores por presión regulatoria

Los colores azul y marrón serán retirados mientras la compañía avanza en la eliminación de colorantes artificiales en su producción.

La decisión está vinculada a una tendencia creciente impulsada por autoridades de salud que buscan reducir químicos sintéticos en alimentos.

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Mars ya había adelantado que lanzaría versiones sin colorantes FD&C, cumpliendo con nuevas expectativas del mercado y reguladores.

Estas alternativas, según la empresa, comenzarán a distribuirse progresivamente, incluso a través de plataformas digitales como Amazon.