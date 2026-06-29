Ola de calor extrema pone en alerta a EE.UU. con temperaturas récord y riesgo creciente de incendios

Ola de calor genera alerta

Sensación térmica hasta 46°C

Incendios agravan emergencia

Estados Unidos enfrenta una intensa ola de calor que amenaza con romper récords durante la semana del 4 de julio, con temperaturas y sensación térmica peligrosamente elevadas.

Autoridades meteorológicas advierten que amplias regiones del país experimentarán condiciones extremas que podrían afectar la salud de millones de personas.

El fenómeno impactará principalmente el centro y el este del país, donde el calor se combinará con altos niveles de humedad.

Este escenario incrementa el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas.

Calor extremo se intensifica con sensación térmica histórica

El Servicio Meteorológico Nacional alertó que algunas áreas podrían registrar sensaciones térmicas de hasta 46 grados centígrados.

“Una peligrosa y prolongada ola de calor se intensificará” en gran parte del territorio, indicó el organismo en su pronóstico oficial.

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Estados como Texas, Florida, Nueva York e Illinois se encuentran entre los más expuestos a niveles de riesgo elevados.

Además, el calor nocturno no dará tregua, lo que dificultará la recuperación del cuerpo y aumentará los efectos negativos en la salud.