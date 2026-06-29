Ola de calor extrema pone en alerta a EE.UU. con temperaturas récord y riesgo creciente de incendios
Publicado el29/06/2026 a las 11:42
- Ola de calor genera alerta
- Sensación térmica hasta 46°C
- Incendios agravan emergencia
Estados Unidos enfrenta una intensa ola de calor que amenaza con romper récords durante la semana del 4 de julio, con temperaturas y sensación térmica peligrosamente elevadas.
Autoridades meteorológicas advierten que amplias regiones del país experimentarán condiciones extremas que podrían afectar la salud de millones de personas.
El fenómeno impactará principalmente el centro y el este del país, donde el calor se combinará con altos niveles de humedad.
Este escenario incrementa el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas.
Calor extremo se intensifica con sensación térmica histórica
El Servicio Meteorológico Nacional alertó que algunas áreas podrían registrar sensaciones térmicas de hasta 46 grados centígrados.
“Una peligrosa y prolongada ola de calor se intensificará” en gran parte del territorio, indicó el organismo en su pronóstico oficial.
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Estados como Texas, Florida, Nueva York e Illinois se encuentran entre los más expuestos a niveles de riesgo elevados.
Además, el calor nocturno no dará tregua, lo que dificultará la recuperación del cuerpo y aumentará los efectos negativos en la salud.
Incendios forestales agravan la emergencia en el oeste
Mientras tanto, el oeste del país enfrenta múltiples incendios forestales impulsados por las altas temperaturas y la sequía.
Estados como Utah y Colorado han declarado emergencias ante la rápida propagación de las llamas en distintas zonas.
El Servicio de Incendios Forestales reportó víctimas entre los equipos de emergencia, reflejando la gravedad de la situación.
Actualmente, decenas de incendios activos afectan miles de hectáreas en varios estados, incluyendo Alaska y Arizona.
Un verano que preocupa por su impacto creciente
Las autoridades advierten que este año los incendios han afectado significativamente más territorio que en el mismo periodo del año anterior.
Más de 35,000 siniestros han dañado millones de acres, en un contexto marcado por condiciones climáticas extremas.
El aumento de la temperatura global y la sequía prolongada agravan un escenario que se vuelve cada vez más frecuente.
Ante este panorama, expertos piden a la población tomar precauciones y seguir las recomendaciones para evitar riesgos mayores, detalló ‘EFE’ y ‘El Universal‘.