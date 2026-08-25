Ola de calor en Los Ángeles rompe récords y podría durar casi dos semanas más
Publicado el25/08/2026 a las 12:43
- Ola de calor en Los Ángeles
- Riesgo elevado por temperaturas.
- Posible alivio el fin.
Los habitantes del sur de California deberán prepararse para varios días más de temperaturas sofocantes. Los pronósticos indican que la ola de calor que afecta a Los Ángeles podría extenderse hasta el 30 de agosto, impulsada por una intensa cúpula de alta presión que mantiene el aire caliente sobre la región y retrasa el regreso de condiciones más frescas.
En el centro de Los Ángeles, los meteorólogos prevén una racha de hasta 13 días consecutivos con temperaturas de al menos 90 grados Fahrenheit, un periodo que podría convertirse en uno de los más prolongados registrados en la ciudad y romper varias marcas diarias establecidas hace décadas.
Aunque el episodio no alcanzará la intensidad de los eventos históricos de 1955 o del récord absoluto de 113 grados Fahrenheit registrado en 2010, los especialistas advierten que la duración del calor puede representar un riesgo igual o incluso mayor para la salud pública, especialmente entre los grupos más vulnerables.
Las previsiones de AccuWeather indican que entre miércoles y viernes las temperaturas podrían acercarse a los 100 grados Fahrenheit en el centro de Los Ángeles, mientras que otras zonas del interior del suroeste de Estados Unidos seguirán registrando condiciones extremadamente calurosas.
El calor persistente mantiene en alerta al sur de California
- Por qué importa El calor prolongado incrementa el riesgo de deshidratación y golpes de calor. También aumenta la demanda eléctrica y favorece la propagación de incendios forestales. Las altas temperaturas pueden afectar el transporte, las actividades al aire libre y la calidad del aire.
La meteoróloga Elizabeth Danco, de AccuWeather, explicó que el centro de Los Ángeles ha permanecido por encima del umbral de los 90 grados desde el 18 de agosto y que la racha podría extenderse hasta el día 30, una duración poco habitual incluso para el verano californiano.
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Los especialistas atribuyen este fenómeno a una cúpula de alta presión instalada sobre el interior del suroeste, que impide el ingreso de una brisa marina suficientemente fuerte para refrescar la región. Como resultado, las temperaturas permanecerán entre 10 y 15 grados Fahrenheit por encima del promedio histórico.
Mientras Los Ángeles afronta el calor más intenso, ciudades como Palm Springs, Las Vegas y Phoenix continuarán con máximas cercanas a los 110 grados Fahrenheit durante varios días consecutivos, reforzando el patrón de calor extremo en gran parte del oeste estadounidense.
En las zonas costeras tampoco habrá demasiado alivio. Long Beach podría registrar temperaturas cercanas a los 90 grados, mientras que San Diego tendrá valores más moderados, aunque con una mayor sensación térmica debido al incremento de la humedad.
Los meteorólogos anticipan un alivio gradual durante el fin de semana
- El dato: Hasta 13 días sobre los 90 °F. Máximas cercanas a 100 °F. Calor catalogado como extremo por AccuWeather.
Los pronósticos apuntan a que un sistema atmosférico que avanzará durante el fin de semana permitirá el ingreso de una brisa más intensa desde el océano Pacífico, lo que ayudaría a disminuir gradualmente las temperaturas y poner fin a la prolongada racha de calor.
Sin embargo, ese cambio también coincidirá con un incremento del oleaje en la costa de California debido al desarrollo de un sistema tropical frente a las costas de México, por lo que los expertos recomiendan extremar las precauciones en playas y zonas costeras.
AccuWeather clasificó este episodio como una ola de calor de nivel «extremo» mediante su Índice de Severidad de Olas de Calor, una herramienta que compara estos eventos con registros históricos para evaluar su impacto potencial sobre la población.
Jonathan Porter, meteorólogo jefe de AccuWeather, explicó que este indicador permite contextualizar la magnitud de cada ola de calor y ofrecer información útil para que residentes y autoridades puedan planificar con mayor anticipación las medidas de protección.
Cómo protegerse durante la ola de calor en Los Ángeles
- El proceso La alta presión atrapa el aire caliente. Además, la brisa marina sigue siendo insuficiente. El alivio dependerá del cambio atmosférico previsto para el fin de semana.
- Qué pueden hacer Mantenerse hidratados durante todo el día. Evitar actividades físicas bajo el sol entre el mediodía y la tarde. Buscar lugares con aire acondicionado si es posible.
- Evitar el uso de llamas abiertas y equipos que puedan generar chispas debido al alto riesgo de incendios forestales. Tener precaución si visitan las playas por el posible aumento del oleaje.