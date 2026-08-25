Ola de calor en Los Ángeles rompe récords y podría durar casi dos semanas más

Ola de calor en Los Ángeles

Riesgo elevado por temperaturas.

Posible alivio el fin.

Los habitantes del sur de California deberán prepararse para varios días más de temperaturas sofocantes. Los pronósticos indican que la ola de calor que afecta a Los Ángeles podría extenderse hasta el 30 de agosto, impulsada por una intensa cúpula de alta presión que mantiene el aire caliente sobre la región y retrasa el regreso de condiciones más frescas.

En el centro de Los Ángeles, los meteorólogos prevén una racha de hasta 13 días consecutivos con temperaturas de al menos 90 grados Fahrenheit, un periodo que podría convertirse en uno de los más prolongados registrados en la ciudad y romper varias marcas diarias establecidas hace décadas.

Aunque el episodio no alcanzará la intensidad de los eventos históricos de 1955 o del récord absoluto de 113 grados Fahrenheit registrado en 2010, los especialistas advierten que la duración del calor puede representar un riesgo igual o incluso mayor para la salud pública, especialmente entre los grupos más vulnerables.

Las previsiones de AccuWeather indican que entre miércoles y viernes las temperaturas podrían acercarse a los 100 grados Fahrenheit en el centro de Los Ángeles, mientras que otras zonas del interior del suroeste de Estados Unidos seguirán registrando condiciones extremadamente calurosas.

El calor persistente mantiene en alerta al sur de California

Por qué importa El calor prolongado incrementa el riesgo de deshidratación y golpes de calor. También aumenta la demanda eléctrica y favorece la propagación de incendios forestales. Las altas temperaturas pueden afectar el transporte, las actividades al aire libre y la calidad del aire.

La meteoróloga Elizabeth Danco, de AccuWeather, explicó que el centro de Los Ángeles ha permanecido por encima del umbral de los 90 grados desde el 18 de agosto y que la racha podría extenderse hasta el día 30, una duración poco habitual incluso para el verano californiano.

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Los especialistas atribuyen este fenómeno a una cúpula de alta presión instalada sobre el interior del suroeste, que impide el ingreso de una brisa marina suficientemente fuerte para refrescar la región. Como resultado, las temperaturas permanecerán entre 10 y 15 grados Fahrenheit por encima del promedio histórico.

Mientras Los Ángeles afronta el calor más intenso, ciudades como Palm Springs, Las Vegas y Phoenix continuarán con máximas cercanas a los 110 grados Fahrenheit durante varios días consecutivos, reforzando el patrón de calor extremo en gran parte del oeste estadounidense.

En las zonas costeras tampoco habrá demasiado alivio. Long Beach podría registrar temperaturas cercanas a los 90 grados, mientras que San Diego tendrá valores más moderados, aunque con una mayor sensación térmica debido al incremento de la humedad.