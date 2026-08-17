Ola de calor pone bajo presión al sur de EEUU: estas zonas enfrentarán lo peor
Publicado el17/08/2026 a las 14:07
- Calor pone bajo presión a EEUU
- Charleston rozaría sensación de 112°F
- Calor persistirá durante la noche
Una ola de calor en el sur de Estados Unidos amenaza con mantener temperaturas peligrosas durante prácticamente toda la semana, con una sensación térmica que en algunas ciudades podría acercarse a los 115 °F.
Alrededor de 60 millones de personas están bajo alertas por calor, mientras la combinación de altas temperaturas y humedad mantendrá condiciones difíciles desde Texas y Oklahoma hasta las costas de Georgia y Carolina del Sur.
- Por qué importa: el problema no terminará cuando se oculte el sol, ya que las noches permanecerán cálidas y ofrecerán poco descanso a quienes no tengan aire acondicionado o acceso constante a hidratación.
- Puntos clave: el calor continuará hasta el fin de semana, algunas zonas alcanzarán niveles extremos y Charleston destaca entre las ciudades donde la sensación térmica podría superar ampliamente los 100 °F.
Charleston y el sureste enfrentarán calor extremo esta semana
Charleston, Carolina del Sur, aparece entre los puntos donde el calor será especialmente intenso: se espera que el termómetro ronde los 100 °F, con una sensación térmica que podría alcanzar aproximadamente 112 °F.
Las condiciones sofocantes también se extenderán por sectores de Georgia y Carolina del Sur, donde el riesgo asociado con las altas temperaturas aumentará conforme avance la semana.
TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. emitirá pasaportes conmemorativos con una imagen de Trump desde agosto
El Servicio Meteorológico Nacional considera condiciones de calor especialmente peligrosas cuando la combinación de temperatura y humedad eleva considerablemente el índice de calor; los criterios específicos pueden variar según la región.
- El dato: una masa de aire caliente instalada sobre el suroeste se ha extendido hacia el sureste y, combinada con una elevada humedad, hará que el cuerpo perciba temperaturas mucho mayores que las registradas por el termómetro.
Texas, Oklahoma y el valle del Misisipi también sentirán el impacto
El episodio no quedará limitado a la costa atlántica: las temperaturas superiores a los 100 °F alcanzarán partes de Oklahoma, el norte de Texas y la costa del Golfo de Texas.
El valle inferior del río Misisipi también enfrentará condiciones particularmente peligrosas, con áreas donde el riesgo por calor podría alcanzar la categoría extrema.
- El proceso: las tormentas que puedan aparecer durante las tardes no ofrecerían un descenso duradero de las temperaturas, permitiendo que el calor vuelva a acumularse durante los días siguientes.
El estancamiento de estas condiciones atmosféricas mantendrá el ambiente sofocante hasta el fin de semana, prolongando la exposición de millones de personas en buena parte del sur estadounidense.
Noches cercanas a 80 °F aumentarán el riesgo por calor
Uno de los factores que vuelve especialmente preocupante este episodio es la falta de alivio nocturno, pues las temperaturas mínimas podrían mantenerse alrededor de los 80 °F.
Cuando el calor persiste durante la noche, las personas sin sistemas adecuados de refrigeración tienen menos oportunidades para recuperarse después de soportar temperaturas elevadas durante el día.
- El límite: la intensidad exacta dependerá de cada localidad y las condiciones pueden cambiar, por lo que las alertas meteorológicas locales serán determinantes para conocer el nivel de riesgo de cada comunidad.
El sistema HeatRisk del Servicio Meteorológico Nacional evalúa precisamente los posibles impactos del calor considerando las temperaturas y los umbrales de salud desarrollados con información de los CDC.
Cómo protegerse durante la ola de calor en Estados Unidos
- Qué pueden hacer: reducir las actividades físicas durante las horas más calurosas, tomar agua frecuentemente y permanecer el mayor tiempo posible en espacios con aire acondicionado puede disminuir la exposición.
El Servicio Meteorológico Nacional también recomienda usar ropa ligera, evitar bebidas alcohólicas durante episodios de calor intenso y trasladar las actividades exigentes hacia las primeras horas de la mañana.
Especial atención requieren niños, adultos mayores, trabajadores al aire libre y personas sin acceso adecuado a lugares frescos, especialmente cuando las altas temperaturas permanecen durante varios días.
El calor extremo seguirá siendo el protagonista en buena parte del sur esta semana, por lo que consultar las alertas locales antes de trabajar, viajar o realizar actividades al aire libre será clave, según ‘Fox Weather‘.