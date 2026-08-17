Ola de calor pone bajo presión al sur de EEUU: estas zonas enfrentarán lo peor

Calor pone bajo presión a EEUU

Charleston rozaría sensación de 112°F

Calor persistirá durante la noche

Una ola de calor en el sur de Estados Unidos amenaza con mantener temperaturas peligrosas durante prácticamente toda la semana, con una sensación térmica que en algunas ciudades podría acercarse a los 115 °F.

Alrededor de 60 millones de personas están bajo alertas por calor, mientras la combinación de altas temperaturas y humedad mantendrá condiciones difíciles desde Texas y Oklahoma hasta las costas de Georgia y Carolina del Sur.

Por qué importa: el problema no terminará cuando se oculte el sol, ya que las noches permanecerán cálidas y ofrecerán poco descanso a quienes no tengan aire acondicionado o acceso constante a hidratación.

el problema no terminará cuando se oculte el sol, ya que las noches permanecerán cálidas y ofrecerán poco descanso a quienes no tengan aire acondicionado o acceso constante a hidratación. Puntos clave: el calor continuará hasta el fin de semana, algunas zonas alcanzarán niveles extremos y Charleston destaca entre las ciudades donde la sensación térmica podría superar ampliamente los 100 °F.

Charleston y el sureste enfrentarán calor extremo esta semana

Charleston, Carolina del Sur, aparece entre los puntos donde el calor será especialmente intenso: se espera que el termómetro ronde los 100 °F, con una sensación térmica que podría alcanzar aproximadamente 112 °F.

Las condiciones sofocantes también se extenderán por sectores de Georgia y Carolina del Sur, donde el riesgo asociado con las altas temperaturas aumentará conforme avance la semana.

TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. emitirá pasaportes conmemorativos con una imagen de Trump desde agosto

El Servicio Meteorológico Nacional considera condiciones de calor especialmente peligrosas cuando la combinación de temperatura y humedad eleva considerablemente el índice de calor; los criterios específicos pueden variar según la región.