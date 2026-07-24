Una cúpula de calor llevará temperaturas extremas de Texas a las Dakotas: millones enfrentarán más de 100 °F
Publicado el24/07/2026 a las 08:59
- Cúpula de calor en Texas
- Sensación térmica peligrosa
- Alertan riesgos sanitarios
Una nueva cúpula de calor comenzará a dominar gran parte del centro y sur de Estados Unidos durante el fin de semana, elevando las temperaturas a niveles peligrosos.
El fenómeno abarcará desde Texas hasta las Dakotas y mantendrá registros iguales o superiores a los 100 grados Fahrenheit en numerosos estados.
Meteorólogos advierten que el calor no llegará solo, ya que la humedad incrementará considerablemente la sensación térmica en amplias zonas del país.
Las autoridades recomiendan extremar precauciones porque la combinación de altas temperaturas y exposición prolongada al sol puede provocar emergencias médicas.
El calor extremo volverá a instalarse sobre el centro del país
Los especialistas explican que una cúpula de calor volverá a reforzar el patrón meteorológico que ha predominado durante gran parte del verano en Estados Unidos.
Este sistema favorece la permanencia de aire caliente durante varios días consecutivos, dificultando el ingreso de masas de aire más fresco.
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Texas será una de las regiones más afectadas, donde ciudades como Dallas ya registran máximas cercanas o superiores a los 100 grados Fahrenheit y podrían mantenerse así durante varios días más.
En el suroeste, Phoenix también enfrentará un intenso episodio de calor, con pronósticos que rondan los 110 grados Fahrenheit e incluso valores cercanos a los 120 grados en algunos sectores.
La sensación térmica será aún más peligrosa
El aumento de la humedad hará que el calor se perciba con mucha mayor intensidad en buena parte de las Grandes Llanuras y el valle del río Misisipi.
Los pronósticos indican que la sensación térmica podría ubicarse entre 105 y 110 grados Fahrenheit durante las horas de mayor insolación.
El calor también avanzará hacia estados como Oklahoma, Kansas, Dakota del Norte y Dakota del Sur, donde las temperaturas extremas serán frecuentes durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana.
Ciudades como Minneapolis podrían acercarse nuevamente a los 100 grados, mientras que Chicago volvería a registrar máximas cercanas a los 95 grados tras la reciente ola de calor que afectó a la región.
Advierten riesgos para la salud y la agricultura
Los expertos recuerdan que incluso actividades cotidianas realizadas al aire libre pueden convertirse en un riesgo cuando coinciden temperaturas elevadas, humedad y radiación solar intensa, según ‘AccuWeather‘.
Por ello, recomiendan limitar el esfuerzo físico durante las horas centrales del día, mantenerse hidratado y buscar espacios con sombra o aire acondicionado siempre que sea posible para evitar deshidratación, agotamiento por calor o golpes de calor.
Aunque también se esperan tormentas aisladas impulsadas por el monzón norteamericano y otros sistemas atmosféricos, estas serán dispersas y no llevarán lluvias suficientes a muchas comunidades afectadas por el calor.
La falta de precipitaciones, sumada a las temperaturas extremas, podría acelerar la pérdida de humedad en los suelos y aumentar el estrés sobre los cultivos, aunque los pronósticos apuntan a que una masa de aire más fresco comenzaría a ingresar desde la región de los Grandes Lagos hacia mediados de la próxima semana, ofreciendo un alivio gradual en parte de las Grandes Llanuras.