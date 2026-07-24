Una cúpula de calor llevará temperaturas extremas de Texas a las Dakotas: millones enfrentarán más de 100 °F

Cúpula de calor en Texas

Sensación térmica peligrosa

Alertan riesgos sanitarios

Una nueva cúpula de calor comenzará a dominar gran parte del centro y sur de Estados Unidos durante el fin de semana, elevando las temperaturas a niveles peligrosos.

El fenómeno abarcará desde Texas hasta las Dakotas y mantendrá registros iguales o superiores a los 100 grados Fahrenheit en numerosos estados.

Meteorólogos advierten que el calor no llegará solo, ya que la humedad incrementará considerablemente la sensación térmica en amplias zonas del país.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones porque la combinación de altas temperaturas y exposición prolongada al sol puede provocar emergencias médicas.

El calor extremo volverá a instalarse sobre el centro del país

Los especialistas explican que una cúpula de calor volverá a reforzar el patrón meteorológico que ha predominado durante gran parte del verano en Estados Unidos.

Este sistema favorece la permanencia de aire caliente durante varios días consecutivos, dificultando el ingreso de masas de aire más fresco.

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Texas será una de las regiones más afectadas, donde ciudades como Dallas ya registran máximas cercanas o superiores a los 100 grados Fahrenheit y podrían mantenerse así durante varios días más.

En el suroeste, Phoenix también enfrentará un intenso episodio de calor, con pronósticos que rondan los 110 grados Fahrenheit e incluso valores cercanos a los 120 grados en algunos sectores.