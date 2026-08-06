Calor extremo de hasta 115 °F y tormentas mantienen alertas en varias regiones de Estados Unidos
Publicado el06/08/2026 a las 18:26
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El clima en Estados Unidos continuará dominado por temperaturas peligrosamente altas y un patrón de tormentas que afectará a buena parte del país durante el día, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).
Mientras millones de personas enfrentarán un intenso calor, otras deberán mantenerse atentas por el riesgo de lluvias fuertes, inundaciones repentinas y tormentas eléctricas.
Por qué es importante: La combinación de calor extremo, alta humedad y tormentas puede representar un riesgo para la salud y complicar las condiciones de viaje en varias regiones, por lo que las autoridades piden seguir de cerca los pronósticos y las alertas oficiales.
El calor extremo seguirá afectando a millones de personas en el oeste y el centro del país
La principal preocupación para este jueves y viernes continuará siendo la persistente ola de calor que mantiene bajo alerta a varios estados del oeste de Estados Unidos.
El NWS mantiene alertas por calor extremo en partes de Arizona, California, Nevada, Utah, Idaho y Oregón, donde las temperaturas alcanzarán entre 100 y 115 grados Fahrenheit.
Las condiciones también se extenderán hacia el centro y el sur del país.
Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Arkansas, Missouri, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Kentucky, Illinois y Alabama registrarán temperaturas máximas de entre 95 y 105 °F durante la jornada.
En varias comunidades, la combinación del calor con la humedad hará que la sensación térmica supere los 110 °F, aumentando el riesgo de enfermedades relacionadas con las altas temperaturas.
Ante este panorama, las autoridades recomiendan limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor calor, mantenerse hidratado y buscar lugares con aire acondicionado siempre que sea posible.
Tormentas fuertes podrían provocar inundaciones repentinas en varias regiones
Además del calor, el país seguirá enfrentando un amplio corredor de lluvias y tormentas que abarcará desde sectores de las Grandes Llanuras hasta el valle del Mississippi, el valle de Ohio, los Grandes Lagos y partes del noreste.
Kansas, Nebraska, Iowa, Missouri, Illinois, Indiana, Michigan, Ohio y Pensilvania figuran entre los estados con mayor probabilidad de registrar aguaceros intensos.
Estas tormentas podrían estar acompañadas de abundante actividad eléctrica, ráfagas de viento y lluvias fuertes en cortos periodos de tiempo.
Como consecuencia, existe riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en zonas urbanas y en comunidades cercanas a ríos y arroyos donde el agua puede acumularse rápidamente.
Las autoridades recomiendan evitar conducir por calles inundadas y permanecer atentos a cualquier actualización emitida por los servicios meteorológicos locales.
El sureste continuará con lluvias típicas de la temporada durante la tarde
En el sureste del país también persistirá un ambiente inestable durante este jueves.
Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Alabama seguirán registrando aguaceros y tormentas propios de esta época del año.
Aunque estos fenómenos forman parte del patrón habitual del verano, algunas comunidades podrían recibir grandes cantidades de lluvia en poco tiempo.
Esto incrementa la posibilidad de acumulaciones de agua sobre calles y carreteras, lo que podría afectar la movilidad durante la tarde y la noche.
El viernes el calor persistirá mientras algunas tormentas continuarán activas
De cara al viernes 7 de agosto, el panorama general cambiaría muy poco.
La masa de aire cálido continuará favoreciendo temperaturas elevadas en gran parte del oeste, el centro y el sur del país, por lo que muchas de las zonas bajo calor extremo seguirán experimentando condiciones peligrosas.
Al mismo tiempo, el patrón de humedad continuará favoreciendo el desarrollo de lluvias y tormentas vespertinas en sectores de las Grandes Llanuras, el valle del Mississippi, el valle de Ohio y el sureste, aunque la ubicación e intensidad de estos sistemas puede variar conforme avance el día.
Por ello, el NWS recomienda revisar los pronósticos locales antes de realizar actividades al aire libre o emprender viajes.
El NWS recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al calor, revisar los pronósticos locales antes de salir y seguir las alertas meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente y las tormentas podrían provocar inundaciones en algunos sectores.
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FUENTE: Univision