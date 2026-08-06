Calor extremo de hasta 115 °F y tormentas mantienen alertas en varias regiones de Estados Unidos

Calor extremo Estados Unidos.

Clima en EE. UU., tormentas, NWS.

Pronóstico del clima

El clima en Estados Unidos continuará dominado por temperaturas peligrosamente altas y un patrón de tormentas que afectará a buena parte del país durante el día, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Mientras millones de personas enfrentarán un intenso calor, otras deberán mantenerse atentas por el riesgo de lluvias fuertes, inundaciones repentinas y tormentas eléctricas.

Por qué es importante: La combinación de calor extremo, alta humedad y tormentas puede representar un riesgo para la salud y complicar las condiciones de viaje en varias regiones, por lo que las autoridades piden seguir de cerca los pronósticos y las alertas oficiales.

El calor extremo seguirá afectando a millones de personas en el oeste y el centro del país

La principal preocupación para este jueves y viernes continuará siendo la persistente ola de calor que mantiene bajo alerta a varios estados del oeste de Estados Unidos.

El NWS mantiene alertas por calor extremo en partes de Arizona, California, Nevada, Utah, Idaho y Oregón, donde las temperaturas alcanzarán entre 100 y 115 grados Fahrenheit.

Las condiciones también se extenderán hacia el centro y el sur del país.

Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Arkansas, Missouri, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Kentucky, Illinois y Alabama registrarán temperaturas máximas de entre 95 y 105 °F durante la jornada.

En varias comunidades, la combinación del calor con la humedad hará que la sensación térmica supere los 110 °F, aumentando el riesgo de enfermedades relacionadas con las altas temperaturas.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor calor, mantenerse hidratado y buscar lugares con aire acondicionado siempre que sea posible.