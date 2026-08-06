Niña de 3 años muere tras quedar atrapada en una cocina de juguete en Florida

Una niña de 3 años, identificada como Briella Holmes, murió luego de permanecer varios días en estado crítico tras quedar atrapada en una cocina de juguete mientras se encontraba al cuidado de una niñera en Boynton Beach, Florida, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió el 23 de julio, cuando la Policía recibió una llamada de emergencia poco después de las 11:00 de la mañana reportando que una menor había sido encontrada inconsciente y sin respirar en una vivienda de la comunidad Meadows of Boynton Beach.

Permaneció varios días hospitalizada

Al llegar al lugar, los agentes iniciaron maniobras de reanimación antes de que personal de rescate trasladara a la menor a un hospital.

Briella permaneció en estado crítico durante varios días, pero finalmente falleció el 27 de julio.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con la investigación preliminar, la niña y uno de sus hermanos estaban bajo el cuidado de una niñera, quien salió de la vivienda y dejó a los menores al cuidado de su esposo.

Las autoridades indicaron que el adulto permanecía en el segundo piso de la casa mientras los niños jugaban en la planta baja, aunque descendía periódicamente para supervisarlos y llevarles meriendas.

Durante una de esas revisiones encontró a Briella con la cabeza atrapada en la cocina de juguete. De inmediato logró liberarla e inició maniobras de resucitación mientras llegaban los servicios de emergencia.

Según el relato del hermano de la menor, varios juguetes habían caído dentro de la cocina y Briella intentó recuperarlos, momento en que quedó atrapada.

La causa de la muerte

La Oficina del Médico Forense del Condado de Palm Beach determinó que la niña murió por asfixia posicional y clasificó el caso como una muerte accidental.

CBS 12 News informó que la cocina de juguete involucrada en el accidente había sido comprada a través de Facebook Marketplace.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado exactamente en qué parte del juguete quedó atrapada la menor ni han informado si el caso podría derivar en la presentación de cargos penales.