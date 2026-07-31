EE.UU. enfrenta calor extremo de hasta 49 °C este fin de semana, ¿Qué hacer para protegerte?

Estados Unidos afrontará temperaturas récord de hasta 49 °C este fin de semana. Autoridades advierten sobre riesgos para la salud.

Temperaturas llegarán a 49 °C

Varios estados están bajo alerta

Autoridades piden extremar precauciones Estados Unidos se prepara para afrontar un fin de semana de calor histórico, con temperaturas que alcanzarán hasta los 49 grados centígrados (120 °F) en varias regiones del país durante el periodo más caluroso del año. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió este viernes que amplias zonas del occidente estadounidense y de la frontera con México enfrentarán condiciones potencialmente peligrosas, mientras millones de personas permanecen bajo distintos niveles de alerta por calor extremo. El calor extremo pondrá en riesgo a millones de personas en gran parte de Estados Unidos Estados Unidos afronta temperaturas récord este fin de semana de hasta 49 grados centígrados (120 Fahrenheit) justo en la época más caliente del año, en particular en el occidente del país y la frontera con México, alertó este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN, en inglés). El organismo, con sede en Miami, pronosticó temperaturas récord o cerca del máximo histórico en California, Arizona, Nuevo México, Texas, Florida, Nevada, Utah, Colorado, Idaho, Montana, Wyoming, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Nebraska. La mayor preocupación se concentra en el suroeste del país, donde el calor alcanzará niveles considerados peligrosos incluso para personas sanas que permanezcan al aire libre durante periodos prolongados. El NWS emitió alertas de calor de nivel «mayor» a «extremo» para «gran parte» del occidente de Estados Unidos, donde prevé temperaturas vespertinas de 110 a 120 grados Fahrenheit (de 43 a 49 centígrados) en el suroeste del país, además de 90 a 100 Fahrenheit (32 a 38 centígrados) en áreas más al norte.

Un sistema de alta presión disparará temperaturas récord durante el fin de semana El fenómeno ocurre por un sistema de alta presión sobre el suroeste de Estados Unidos que seguiría «trayendo un calor peligroso» a dicha región este viernes, antes de desplazase de forma gradual a las altas llanuras del norte y zonas montañosas el sábado. Los meteorólogos explicaron que este sistema mantendrá el aire caliente estancado sobre gran parte del oeste del país, dificultando el descenso de las temperaturas incluso durante las noches. Esto incrementa el riesgo para personas mayores, niños, trabajadores al aire libre y quienes no cuenten con aire acondicionado o lugares adecuados para refrescarse. «Sí, es verano y hace calor. Sin embargo, lo que le espera al suroeste y a la Región Intermontañosa del Oeste durante el fin de semana serán temperaturas máximas récord durante la época más calurosa del año, algo peligroso para cualquiera que no esté preparado mientras esté al aire libre», advirtió el NWS. Las autoridades insistieron en que la combinación de calor intenso y exposición prolongada puede derivar rápidamente en agotamiento por calor o golpes de calor, considerados emergencias médicas. Autoridades temen un aumento de enfermedades relacionadas con el calor El pronóstico despertó la «preocupación» del organismo por la posibilidad de enfermedades relacionadas con el calor, en especial para personas vulnerables y quienes tengan hidratación o sistemas de enfriamiento «adecuados». Los expertos recomiendan mantenerse hidratado, evitar actividades físicas durante las horas de mayor temperatura y buscar espacios con aire acondicionado cuando sea posible. También aconsejan revisar con frecuencia el estado de salud de familiares mayores, vecinos y personas con enfermedades crónicas, quienes suelen ser los más afectados durante los episodios de calor extremo. Las mascotas tampoco deben permanecer dentro de vehículos o expuestas al sol durante largos periodos, ya que las temperaturas pueden elevarse rápidamente hasta niveles mortales.

Los registros climáticos muestran un año excepcionalmente cálido en Estados Unidos Esta previsión llega tras el calor de hace un mes, cuando Norteamérica, Europa y África tuvieron su segundo junio más caliente desde que hay registro, según un informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). La agencia avisó que el occidente y el suroeste de Estados Unidos tuvieron el periodo de enero a junio más cálido del que se tenga registro, además de recibir menos del 70 % de la lluvia promedio acumulada en lo que va del año. La combinación de temperaturas excepcionalmente elevadas y un déficit prolongado de precipitaciones ha favorecido condiciones más secas en amplias zonas del oeste del país. Esto incrementa la preocupación de las autoridades por los efectos del calor sobre la salud pública y otros riesgos asociados a las altas temperaturas. La temperatura promedio de la región de los Estados Unidos contiguos en junio fue de 70,6 grados Fahrenheit (21,4 centígrados), es decir, 2,2 grados Fahrenheit (1,2 centígrados) por encima del promedio del siglo XX, señaló la NOAA en el reporte.