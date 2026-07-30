Hasta 52 °C: la peligrosa ola de calor que mantiene en alerta a millones en EE. UU.

Una intensa ola de calor extremo, impulsada por una cúpula de calor, mantiene bajo alerta a millones de personas en el suroeste de Estados Unidos durante los últimos días de julio y el inicio de agosto.

Las temperaturas ya superan registros históricos en ciudades como Las Vegas y Phoenix, mientras que las autoridades federales advierten sobre riesgos graves para la salud, posibles afectaciones a la red eléctrica y un mayor peligro de incendios forestales.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitieron advertencias de calor extremo para amplias zonas de Nevada, Arizona y California, con pronósticos que indican que las temperaturas permanecerán por encima del promedio al menos hasta mediados de agosto.

¿Qué es una cúpula de calor?

De acuerdo con la NOAA, una cúpula de calor es un sistema de alta presión que actúa como una especie de domo sobre una región, atrapando el aire caliente e impidiendo que se disipe durante la noche.

Este fenómeno provoca jornadas consecutivas con temperaturas extremas y noches muy cálidas, lo que reduce la capacidad del cuerpo para recuperarse del calor acumulado.

Las autoridades meteorológicas explican que este patrón comenzó sobre las Llanuras Centrales y posteriormente se desplazó hacia el oeste, intensificando el calor en gran parte del suroeste estadounidense.

Las ciudades más afectadas

Entre las zonas bajo mayor riesgo se encuentran:

Las Vegas, Nevada: acumula seis días consecutivos con temperaturas superiores a los 43 °C (110 °F) .

acumula seis días consecutivos con temperaturas superiores a los . Phoenix, Arizona: se esperan máximas cercanas a los 48 °C (118 °F) , con posibilidad de alcanzar los 49 °C (120 °F) .

se esperan máximas cercanas a los , con posibilidad de alcanzar los . Valle de la Muerte, California: podrían registrarse temperaturas de hasta 52 °C (125 °F) .

podrían registrarse temperaturas de hasta . Utah, Montana y la región del Gran Cuenco: también experimentan temperaturas superiores a los 38 °C (100 °F).

Las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional indican que más de 40 millones de personas permanecen bajo alertas de calor extremo.

¿Cuánto durará la ola de calor?

El Centro de Predicción del Clima prevé que las temperaturas superiores a lo normal continúen durante la primera quincena de agosto.

Los meteorólogos advierten que el calor persistente podría extenderse incluso más tiempo, dependiendo de la evolución de los sistemas atmosféricos responsables del fenómeno.

Uno de los principales factores de preocupación es que las temperaturas nocturnas continúan por encima de los 30 °C (86 °F), lo que incrementa considerablemente el riesgo para la salud.

Riesgos para la salud

Las autoridades sanitarias alertan que el calor extremo puede provocar:

Golpes de calor.

Deshidratación.

Agotamiento por calor.

Complicaciones en personas con enfermedades crónicas.

Los grupos más vulnerables son:

Adultos mayores.

Niños pequeños.

Personas con enfermedades cardíacas o respiratorias.

Trabajadores que realizan labores al aire libre.

Recomendaciones oficiales

Las autoridades recomiendan:

Evitar la exposición al sol durante las horas de mayor calor.

Mantener una hidratación constante, preferiblemente con bebidas que contengan electrolitos.

Utilizar ropa ligera y de colores claros.

Permanecer en lugares con aire acondicionado o sombra.

No dejar nunca a niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos estacionados.

Revisar el estado de salud de familiares y vecinos vulnerables.

También preocupa la infraestructura

El calor extremo también está aumentando la demanda de electricidad debido al uso masivo de sistemas de aire acondicionado, lo que podría generar presión sobre la red eléctrica.

Además, las altas temperaturas favorecen el desarrollo de incendios forestales y obligan a modificar horarios de trabajo en sectores como la agricultura, el transporte y el turismo.

Ante este escenario, varias ciudades han habilitado centros de enfriamiento y reforzado los servicios de emergencia para atender posibles casos relacionados con el calor.

Las autoridades mantienen la alerta

La NOAA y el Servicio Meteorológico Nacional continuarán monitoreando la evolución de la cúpula de calor mientras persistan las condiciones extremas.

Los expertos insisten en que la exposición prolongada a estas temperaturas puede ser peligrosa e incluso mortal si no se toman las medidas de prevención recomendadas.