Tiroteo tras partido del Mundial en Massachusetts deja varios heridos y sin detenidos
Publicado el27/06/2026 a las 08:46
- Tiroteo tras partido en Massachusetts
- Cuatro heridos por disparos
- Sin arrestos hasta ahora
Cientos de personas se reunieron tras un partido de la Copa del Mundo, pero la celebración terminó en violencia cuando un tiroteo dejó al menos cuatro heridos en Brockton, Massachusetts, y desató el caos entre los asistentes.
Poco antes de la medianoche, la Policía de Brockton recibió múltiples reportes por disparos en la intersección de Main Street y Park Street, donde decenas de personas seguían reunidas tras el partido disputado en el Gillette Stadium.
Los agentes encontraron a cuatro personas con heridas de bala; los equipos de emergencia las atendieron y las trasladaron a hospitales cercanos para recibir atención médica.
Las autoridades aún no confirmaban el estado de salud de las víctimas mientras continuaban las investigaciones.
Autoridades investigan el tiroteo en Massachusetts
El Departamento de Policía confirmó que abrió una investigación para esclarecer cómo ocurrieron los disparos y determinar quién o quiénes participaron en el ataque, aunque por ahora no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre posibles sospechosos relacionados con el caso.
Los investigadores también buscan recopilar testimonios de quienes permanecían en el lugar al momento del incidente, además de revisar cualquier evidencia disponible que permita reconstruir la secuencia de los hechos y establecer el origen del tiroteo ocurrido tras la concentración.
TE PUEDE INTERESAR: Nueva ola de calor amenaza al noroeste de EEUU: temperaturas podrían romper récords históricos
El incidente ocurrió después del partido disputado entre las selecciones de Noruega y Francia en el Gillette Stadium, un encuentro que atrajo a numerosos aficionados y que derivó en reuniones posteriores fuera del recinto deportivo, donde finalmente ocurrió el ataque armado.
Aunque las autoridades no han indicado si existe una relación directa entre el evento deportivo y el tiroteo, la coincidencia temporal ha llevado a que la investigación considere todas las circunstancias alrededor de la concentración registrada esa noche.
Sin arrestos tras los disparos registrados
Hasta ahora, la policía no ha anunciado arrestos relacionados con el caso ni ha revelado información sobre un posible móvil, por lo que el expediente permanece abierto mientras continúan las diligencias para identificar a los responsables del ataque.
La ausencia de personas detenidas mantiene la incertidumbre entre los residentes de Brockton, quienes esperan conocer más detalles sobre un episodio que alteró la tranquilidad de una noche marcada por la presencia de cientos de personas en las calles.
Las autoridades tampoco han informado si recuperaron armas de fuego en la escena o si cuentan con grabaciones de cámaras de vigilancia que permitan identificar a los responsables, aspectos que podrían resultar determinantes para el avance de las pesquisas.
Mientras tanto, los agentes continúan solicitando la colaboración de cualquier persona que haya presenciado el incidente o que disponga de información útil para esclarecer los hechos ocurridos durante la concentración posterior al partido.
Continúan las pesquisas sobre el ataque armado
El caso permanece bajo investigación y las autoridades han evitado adelantar conclusiones mientras recopilan evidencia y verifican los testimonios obtenidos durante las primeras horas posteriores al tiroteo registrado en Brockton.
La prioridad de los investigadores es establecer la dinámica del ataque, identificar el recorrido de los involucrados y determinar si existió un objetivo específico o si las víctimas fueron alcanzadas de manera indiscriminada durante el intercambio de disparos.
Por ahora, la policía mantiene un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier dato que facilite la identificación de los responsables, mientras los equipos de investigación continúan trabajando sobre la escena y revisando la información recopilada.
Con cuatro personas hospitalizadas, sin arrestos confirmados y con varias interrogantes aún sin responder, el tiroteo ocurrido tras la reunión posterior al partido de la Copa del Mundo se mantiene como un caso abierto que sigue bajo la atención de las autoridades de Massachusetts, señaló ‘ABC News‘.