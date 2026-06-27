Tiroteo tras partido del Mundial en Massachusetts deja varios heridos y sin detenidos

Tiroteo tras partido en Massachusetts

Cuatro heridos por disparos

Sin arrestos hasta ahora

Cientos de personas se reunieron tras un partido de la Copa del Mundo, pero la celebración terminó en violencia cuando un tiroteo dejó al menos cuatro heridos en Brockton, Massachusetts, y desató el caos entre los asistentes.

Poco antes de la medianoche, la Policía de Brockton recibió múltiples reportes por disparos en la intersección de Main Street y Park Street, donde decenas de personas seguían reunidas tras el partido disputado en el Gillette Stadium.

Los agentes encontraron a cuatro personas con heridas de bala; los equipos de emergencia las atendieron y las trasladaron a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Las autoridades aún no confirmaban el estado de salud de las víctimas mientras continuaban las investigaciones.

Autoridades investigan el tiroteo en Massachusetts

El Departamento de Policía confirmó que abrió una investigación para esclarecer cómo ocurrieron los disparos y determinar quién o quiénes participaron en el ataque, aunque por ahora no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre posibles sospechosos relacionados con el caso.

Los investigadores también buscan recopilar testimonios de quienes permanecían en el lugar al momento del incidente, además de revisar cualquier evidencia disponible que permita reconstruir la secuencia de los hechos y establecer el origen del tiroteo ocurrido tras la concentración.

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El incidente ocurrió después del partido disputado entre las selecciones de Noruega y Francia en el Gillette Stadium, un encuentro que atrajo a numerosos aficionados y que derivó en reuniones posteriores fuera del recinto deportivo, donde finalmente ocurrió el ataque armado.

Aunque las autoridades no han indicado si existe una relación directa entre el evento deportivo y el tiroteo, la coincidencia temporal ha llevado a que la investigación considere todas las circunstancias alrededor de la concentración registrada esa noche.