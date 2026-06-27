ALDI cerrará otra tienda mientras acelera su expansión en Estados Unidos

ALDI cerrará otra tienda

Burnsville pierde un local

Expansión sigue en marcha

ALDI confirmó el cierre definitivo de una de sus tiendas, pese a mantener un ambicioso plan de expansión en Estados Unidos.

La tienda afectada está ubicada en Burnsville, Minnesota, y dejará de operar el domingo 28 de junio, según un aviso colocado en la entrada.

El anuncio tomó por sorpresa a compradores habituales, quienes en redes sociales lamentaron la salida del supermercado de descuento.

La cadena agradeció a sus clientes por años de lealtad y apoyo, mientras los invitó a visitar otros locales cercanos.

Expansión de ALDI avanza pese al cierre

El cierre ocurre mientras ALDI prepara la apertura de más de 100 tiendas nuevas en todo el país durante este año.

La compañía también busca llegar a 180 nuevos establecimientos para finales de 2026, como parte de su crecimiento nacional.

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Además, planea convertir 220 supermercados Winn-Dixie y Harveys bajo su modelo de tienda para 2027.

Varias inauguraciones ya se habían concretado en junio, incluso algunas durante la semana previa al anuncio del cierre.