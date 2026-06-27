ALDI cerrará otra tienda mientras acelera su expansión en Estados Unidos
Publicado el27/06/2026 a las 08:55
- ALDI cerrará otra tienda
- Burnsville pierde un local
- Expansión sigue en marcha
ALDI confirmó el cierre definitivo de una de sus tiendas, pese a mantener un ambicioso plan de expansión en Estados Unidos.
La tienda afectada está ubicada en Burnsville, Minnesota, y dejará de operar el domingo 28 de junio, según un aviso colocado en la entrada.
El anuncio tomó por sorpresa a compradores habituales, quienes en redes sociales lamentaron la salida del supermercado de descuento.
La cadena agradeció a sus clientes por años de lealtad y apoyo, mientras los invitó a visitar otros locales cercanos.
Expansión de ALDI avanza pese al cierre
El cierre ocurre mientras ALDI prepara la apertura de más de 100 tiendas nuevas en todo el país durante este año.
La compañía también busca llegar a 180 nuevos establecimientos para finales de 2026, como parte de su crecimiento nacional.
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Además, planea convertir 220 supermercados Winn-Dixie y Harveys bajo su modelo de tienda para 2027.
Varias inauguraciones ya se habían concretado en junio, incluso algunas durante la semana previa al anuncio del cierre.
Clientes reaccionan al cierre en Burnsville
Aunque la lista de cierres de ALDI sigue siendo relativamente pequeña, el caso de Burnsville generó inquietud entre consumidores locales.
La comunidad cuenta con otros dos establecimientos de ALDI, lo que permitirá a la empresa seguir atendiendo a sus compradores.
Aun así, algunos clientes destacaron que esta tienda tenía un valor especial por su ubicación y cercanía.
El mensaje colocado en la puerta aseguró que la cadena continuará sirviendo con orgullo a la comunidad desde otros puntos.
Supermercados ajustan su estrategia nacional
El movimiento de ALDI ocurre en un momento de cambios dentro del sector de supermercados en Estados Unidos.
Kroger también cerrará al menos 60 tiendas este año como parte de un amplio plan de reestructuración empresarial.
Lidl, otro competidor del sector de descuentos, también prepara ajustes importantes, según declaraciones recientes de su director ejecutivo.
El cierre en Burnsville muestra que, incluso en plena expansión, las cadenas revisan ubicaciones y adaptan sus operaciones al mercado, detalló ‘The US Sun‘.