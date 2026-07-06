Tiroteo en Ohio deja muertos y policías heridos tras ataque armado

Tiroteo en Ohio deja heridos

Policía muere en ataque

Sospechoso es abatido

Un tiroteo en Rittman, Ohio, dejó tres muertos, incluido un policía, tras un enfrentamiento con un sospechoso que también murió en el lugar.

El hecho ocurrió la noche del domingo, cuando agentes respondieron a una llamada por disparos cerca de las 9:30 p.m., según autoridades del condado de Wayne.

Al llegar, los oficiales fueron atacados de inmediato, lo que provocó un intercambio de disparos en una escena caótica y de alto riesgo.

«Los agentes acudieron al lugar y enseguida comenzaron a recibir disparos», declaró el sheriff Tom Ballinger durante una conferencia de prensa.

Policía confirma bajas y revela detalles del enfrentamiento

Ballinger confirmó que un agente murió en acto de servicio, mientras otros dos resultaron heridos durante la respuesta al incidente.

«Hasta el momento, hemos perdido a un agente en acto de servicio y otros dos han resultado heridos», agregó el funcionario.

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El sospechoso también murió durante el enfrentamiento, aunque no se han dado a conocer detalles adicionales sobre su identidad o motivos.

La escena obligó a desplegar un amplio operativo policial para asegurar la zona y atender a los heridos tras el ataque.