Tiroteo en Ohio deja muertos y policías heridos tras ataque armado
Publicado el06/07/2026 a las 08:39
- Tiroteo en Ohio deja heridos
- Policía muere en ataque
- Sospechoso es abatido
Un tiroteo en Rittman, Ohio, dejó tres muertos, incluido un policía, tras un enfrentamiento con un sospechoso que también murió en el lugar.
El hecho ocurrió la noche del domingo, cuando agentes respondieron a una llamada por disparos cerca de las 9:30 p.m., según autoridades del condado de Wayne.
Al llegar, los oficiales fueron atacados de inmediato, lo que provocó un intercambio de disparos en una escena caótica y de alto riesgo.
«Los agentes acudieron al lugar y enseguida comenzaron a recibir disparos», declaró el sheriff Tom Ballinger durante una conferencia de prensa.
Policía confirma bajas y revela detalles del enfrentamiento
Ballinger confirmó que un agente murió en acto de servicio, mientras otros dos resultaron heridos durante la respuesta al incidente.
«Hasta el momento, hemos perdido a un agente en acto de servicio y otros dos han resultado heridos», agregó el funcionario.
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El sospechoso también murió durante el enfrentamiento, aunque no se han dado a conocer detalles adicionales sobre su identidad o motivos.
La escena obligó a desplegar un amplio operativo policial para asegurar la zona y atender a los heridos tras el ataque.
Investigación en curso tras tiroteo mortal en Rittman
Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer qué originó el altercado que derivó en el tiroteo mortal.
Equipos forenses trabajan en la recolección de evidencias mientras se analizan testimonios de posibles testigos en el área.
El sheriff señaló que el caso sigue abierto y que se compartirán más detalles conforme avance la investigación.
La comunidad permanece en alerta tras el incidente, considerado uno de los más graves recientes en esa localidad.
Impacto en la comunidad y en cuerpos de seguridad
El tiroteo ha generado preocupación entre residentes, quienes expresan temor por la violencia registrada en su comunidad.
Además de los oficiales heridos, un agente canino también resultó lesionado durante el operativo policial.
Las autoridades destacaron la rápida respuesta de los equipos de emergencia, aunque reconocieron la gravedad de las pérdidas.
El caso vuelve a poner en el centro el riesgo que enfrentan los agentes durante intervenciones armadas en Estados Unidos, detalló ‘ABC News‘.