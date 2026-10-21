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Acusan de asesinato a hombre que aseguró que ICE había detenido a su esposa desaparecida en California
Asesinato en California: un hombre aseguró que ICE había detenido a su esposa desaparecida, pero las autoridades encontraron sus restos
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Asesinato en California Un hombre fue acusado de asesinar a su esposa en California después de asegurar que agentes de ICE la habían detenido.
Foto Un hombre fue acusado de asesinar a su esposa en California después de asegurar que agentes de ICE la habían detenido.

Publicado el 21/10/2026 a las 15:43

  • Esposo aseguró que ICE detuvo a mujer.
  • Pruebas de ADN identificaron restos humanos calcinados.
  • Sospechoso enfrenta cargos de asesinato sin fianza.

Asesinato en California. Un hombre de 28 años fue arrestado y acusado del asesinato de su esposa en California, después de asegurar que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la habían detenido cuando salió a recoger el correo.

La víctima fue identificada como Jasmine Gill, una inmigrante originaria de la India que trabajaba como enfermera. Su desaparición provocó una investigación que terminó con el hallazgo de sus restos calcinados.

De acuerdo con la agencia EFE, el sospechoso, Gurinder Gill, se encontraba en proceso de divorcio de la mujer cuando las autoridades comenzaron a investigar lo ocurrido.

Asesinato en California: Esposo aseguró que ICE había detenido a su mujer

Jasmine Gill fue vista por última vez el 30 de septiembre en su residencia de Sacramento, capital de California. Cuatro días después, el Departamento del Alguacil del condado recibió una denuncia por su desaparición.

Durante las primeras diligencias, los investigadores contactaron a Gurinder Gill para establecer cuándo había tenido comunicación por última vez con su esposa y obtener información sobre su posible paradero.

El hombre afirmó que agentes federales de inmigración habían arrestado a Jasmine cuando ella salió de su vivienda para recoger correspondencia del buzón.

Sin embargo, esa versión quedó cuestionada después de que las autoridades migratorias negaran tener a la mujer bajo custodia o haber realizado operativos en la zona donde supuestamente ocurrió la detención.

Encuentran restos calcinados en otro condado

Mientras avanzaba la investigación, las autoridades centraron su atención en unos restos humanos calcinados encontrados el 1 de octubre en el condado de El Dorado, también en California.

Los investigadores realizaron pruebas genéticas para determinar la identidad de la persona fallecida. Los resultados de ADN confirmaron que los restos pertenecían a Jasmine Gill.

El hallazgo permitió esclarecer el destino de la mujer desaparecida y dio un giro a las investigaciones, que inicialmente incluían la versión de una supuesta detención migratoria.

La información difundida por EFE no precisa las circunstancias exactas de la muerte, el lugar donde habría ocurrido el crimen ni las pruebas específicas utilizadas para vincular al sospechoso.

Detienen al esposo y lo acusan de asesinato

Tras las investigaciones, Gurinder Gill fue detenido y acusado formalmente del asesinato de su esposa, según la información proporcionada por las autoridades de California.

El hombre permanece recluido en la cárcel principal del condado de Sacramento, donde enfrenta el proceso judicial sin derecho a salir bajo fianza.

Aunque las autoridades formularon cargos de asesinato, la responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el proceso correspondiente.

Asesinato en California: Familia busca repatriar los restos a India

La muerte de Jasmine Gill también dejó una difícil situación familiar, especialmente para el hijo de ocho años que tenía con el hombre acusado.

Sus familiares solicitaron ayuda a la comunidad para cubrir los gastos necesarios para repatriar los restos de la enfermera a la India, su país de origen.

Además, buscan apoyo para contribuir a la crianza del menor, quien quedó en medio de las consecuencias de este caso.

La investigación continúa bajo la atención de las autoridades de California, mientras la familia intenta trasladar los restos de Jasmine a su país natal.

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