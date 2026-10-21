Acusan de asesinato a hombre que aseguró que ICE había detenido a su esposa desaparecida en California
Publicado el 21/10/2026 a las 15:43
- Esposo aseguró que ICE detuvo a mujer.
- Pruebas de ADN identificaron restos humanos calcinados.
- Sospechoso enfrenta cargos de asesinato sin fianza.
Asesinato en California. Un hombre de 28 años fue arrestado y acusado del asesinato de su esposa en California, después de asegurar que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la habían detenido cuando salió a recoger el correo.
La víctima fue identificada como Jasmine Gill, una inmigrante originaria de la India que trabajaba como enfermera. Su desaparición provocó una investigación que terminó con el hallazgo de sus restos calcinados.
De acuerdo con la agencia EFE, el sospechoso, Gurinder Gill, se encontraba en proceso de divorcio de la mujer cuando las autoridades comenzaron a investigar lo ocurrido.
Asesinato en California: Esposo aseguró que ICE había detenido a su mujer
AT-RISK MISSING PERSON
Sheriff’s Deputies are asking for the public’s help in locating 30-year-old Jasmine Gill. Jasmine was last seen on the evening of 9/30/26 on foot near Headstock St and Allergretto Way in the Florin area.
Jasmine is 5’3” tall, approximately 137 pounds, with brown hair and brown eyes. She was last seen wearing white pajamas with red polka dots (matching top and bottoms).
Due to new information, she is considered At-Risk. Anyone who sees Jasmine or has information regarding her whereabouts is asked to immediately call the Sacramento County Sheriff’s Office at 916-874-5115.
— Sacramento Sheriff (@sacsheriff) October 9, 2026
Jasmine Gill fue vista por última vez el 30 de septiembre en su residencia de Sacramento, capital de California. Cuatro días después, el Departamento del Alguacil del condado recibió una denuncia por su desaparición.
Durante las primeras diligencias, los investigadores contactaron a Gurinder Gill para establecer cuándo había tenido comunicación por última vez con su esposa y obtener información sobre su posible paradero.
El hombre afirmó que agentes federales de inmigración habían arrestado a Jasmine cuando ella salió de su vivienda para recoger correspondencia del buzón.
Sin embargo, esa versión quedó cuestionada después de que las autoridades migratorias negaran tener a la mujer bajo custodia o haber realizado operativos en la zona donde supuestamente ocurrió la detención.
Encuentran restos calcinados en otro condado
A Sacramento man allegedly told detectives ICE agents arrested his missing wife when she went to get the mail. Authorities contacted ICE, which confirmed no enforcement activity had occurred at the residence.
Days before Gurinder Gill even made that claim, investigators in neighboring El Dorado County had already discovered burned and buried remains about 70 miles from the couple's home. Those remains were later confirmed to belong to his wife, 30-year-old Jasmine Gill, an India-born registered nurse and mother of their 8-month-old child.
Gill, 28, is now charged with murder. The couple had been going through a divorce and child custody dispute when Jasmine vanished on Sept. 30. Her cousin reported her missing on Oct. 4. Deputies arrested Gurinder on Oct. 14 and executed search warrants at two homes associated with him. He is ineligible for bail.
Full story here https://t.co/jm72AA8H5u
— Fox News US (@FoxUSNews) October 20, 2026
Mientras avanzaba la investigación, las autoridades centraron su atención en unos restos humanos calcinados encontrados el 1 de octubre en el condado de El Dorado, también en California.
Los investigadores realizaron pruebas genéticas para determinar la identidad de la persona fallecida. Los resultados de ADN confirmaron que los restos pertenecían a Jasmine Gill.
El hallazgo permitió esclarecer el destino de la mujer desaparecida y dio un giro a las investigaciones, que inicialmente incluían la versión de una supuesta detención migratoria.
La información difundida por EFE no precisa las circunstancias exactas de la muerte, el lugar donde habría ocurrido el crimen ni las pruebas específicas utilizadas para vincular al sospechoso.
Detienen al esposo y lo acusan de asesinato
🇺🇸 🔴 HORROR EN CALIFORNIA: Dijo que se la había llevado el ICE, pero él ya le había quitado la vida y quemado su cuerpo
Un crimen fríamente calculado conmociona a la comunidad de Sacramento. Gurinder Gill fue arrestado tras inventar una macabra mentira para encubrir el asesinato de su esposa, Jasmine Gill, una enfermera y madre de una bebé de solo 8 meses.
El sujeto aseguró que la joven había sido arrestada por agentes federales de inmigración (ICE) justo cuando salió al buzón de su casa a revisar la correspondencia. Sin embargo, las graves contradicciones en sus declaraciones levantaron las sospechas de los detectives.
Poco después de la denuncia, autoridades del condado de El Dorado encontraron restos humanos calcinados en una zona montañosa. Las pruebas forenses confirmaron lo peor: pertenecían a Jasmine.
La policía descubrió que la joven estaba en pleno proceso de divorcio y luchaba por la custodia de su pequeña hija para empezar una nueva vida lejos de él. Gurinder permanece tras las rejas sin derecho a fianza por homicidio, mientras la familia de la víctima intenta recaudar fondos para repatriar sus restos a la India.
💬 Una mentira aterradora que pretendía ocultar un crimen imperdonable.
— MACHI 👑 (@arroba_machi) October 21, 2026
Tras las investigaciones, Gurinder Gill fue detenido y acusado formalmente del asesinato de su esposa, según la información proporcionada por las autoridades de California.
El hombre permanece recluido en la cárcel principal del condado de Sacramento, donde enfrenta el proceso judicial sin derecho a salir bajo fianza.
Aunque las autoridades formularon cargos de asesinato, la responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el proceso correspondiente.
Asesinato en California: Familia busca repatriar los restos a India
🚨A California man who blamed ICE for his wife’s disappearance has been charged with her m*rder after her burned remains were found.
Suddenly the media is SILENT now that they can't blame ICE anymore - so let's fix that and get the truth out there!
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Gurinder Singh Gill, 28, told Sacramento County Sheriff’s detectives that ICE agents picked up his wife Jasmine Gill while she went to get the mail. Detectives contacted ICE, which confirmed no enforcement activity occurred at the residence.
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Jasmine Gill, 30, was last seen at her Sacramento home on September 30. Her cousin reported her missing on October 4. Investigators learned the couple was in the middle of a divorce and child custody battle.
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Burned human remains discovered in El Dorado County on October 1 were later identified as Jasmine Gill’s. Detectives obtained a m*rder warrant. They arrested Gurinder on October 14 and booked him into the Sacramento County Main Jail. He is ineligible for bail.
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The case shows how some individuals attempt to use ICE as cover for violent crimes. Under President Trump, ICE has removed hundreds of thousands of illegal immigrants, including large numbers of those with criminal records.
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DHS reports more than 670,000 removals in Trump’s first year back in office, plus nearly 2 million self-deportations. White House figures list nearly 200,000 deported illegal aliens with charges or convictions, including 47,885 for as$ault, 16,552 for s*xual as$ault, and 2,699 for hom*cide.
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ICE continues targeting criminal illegal aliens for removal while California authorities pursue cases like Gurinder Gill’s. The false ICE claim delayed nothing. It simply failed.
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#ICE #California
— Blue Lives Matter (@bluelivesmtr) October 19, 2026
La muerte de Jasmine Gill también dejó una difícil situación familiar, especialmente para el hijo de ocho años que tenía con el hombre acusado.
Sus familiares solicitaron ayuda a la comunidad para cubrir los gastos necesarios para repatriar los restos de la enfermera a la India, su país de origen.
Además, buscan apoyo para contribuir a la crianza del menor, quien quedó en medio de las consecuencias de este caso.
La investigación continúa bajo la atención de las autoridades de California, mientras la familia intenta trasladar los restos de Jasmine a su país natal.