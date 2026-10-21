Acusan de asesinato a hombre que aseguró que ICE había detenido a su esposa desaparecida en California

Esposo aseguró que ICE detuvo a mujer.

Pruebas de ADN identificaron restos humanos calcinados.

Sospechoso enfrenta cargos de asesinato sin fianza.

Asesinato en California. Un hombre de 28 años fue arrestado y acusado del asesinato de su esposa en California, después de asegurar que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la habían detenido cuando salió a recoger el correo.

La víctima fue identificada como Jasmine Gill, una inmigrante originaria de la India que trabajaba como enfermera. Su desaparición provocó una investigación que terminó con el hallazgo de sus restos calcinados.

De acuerdo con la agencia EFE, el sospechoso, Gurinder Gill, se encontraba en proceso de divorcio de la mujer cuando las autoridades comenzaron a investigar lo ocurrido.

Asesinato en California: Esposo aseguró que ICE había detenido a su mujer

AT-RISK MISSING PERSON Sheriff’s Deputies are asking for the public’s help in locating 30-year-old Jasmine Gill. Jasmine was last seen on the evening of 9/30/26 on foot near Headstock St and Allergretto Way in the Florin area. Jasmine is 5’3” tall, approximately 137 pounds, with brown hair and brown eyes. She was last seen wearing white pajamas with red polka dots (matching top and bottoms). Due to new information, she is considered At-Risk. Anyone who sees Jasmine or has information regarding her whereabouts is asked to immediately call the Sacramento County Sheriff’s Office at 916-874-5115. — Sacramento Sheriff (@sacsheriff) October 9, 2026

Jasmine Gill fue vista por última vez el 30 de septiembre en su residencia de Sacramento, capital de California. Cuatro días después, el Departamento del Alguacil del condado recibió una denuncia por su desaparición.

Durante las primeras diligencias, los investigadores contactaron a Gurinder Gill para establecer cuándo había tenido comunicación por última vez con su esposa y obtener información sobre su posible paradero.

El hombre afirmó que agentes federales de inmigración habían arrestado a Jasmine cuando ella salió de su vivienda para recoger correspondencia del buzón.

Sin embargo, esa versión quedó cuestionada después de que las autoridades migratorias negaran tener a la mujer bajo custodia o haber realizado operativos en la zona donde supuestamente ocurrió la detención.