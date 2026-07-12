Sismo despierta a miles en California; autoridades monitorean posibles afectaciones
Publicado el12/07/2026 a las 08:49
- Sismo de 4.2 en California
- Temblor despierta residentes
- Sin daños confirmados
Un sismo de magnitud 4.2 sorprendió a los habitantes del sur de California durante la madrugada del domingo y fue percibido en distintas comunidades de la región.
El movimiento telúrico generó numerosos reportes de personas que aseguraron haber sentido el temblor mientras dormían.
De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el evento ocurrió a las 3:38 a.m. PDT (10:38 UTC).
El epicentro fue localizado aproximadamente a 1.2 millas al este-sureste de Frazier Park, con una profundidad cercana a 8 millas.
El movimiento se sintió en varios condados
Los registros del USGS muestran que el temblor fue percibido en una amplia zona del sur del estado.
La intensidad fue clasificada entre leve y débil en distintas localidades cercanas al epicentro.
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Los reportes abarcan desde el condado de Kern hasta áreas de Ventura y Los Ángeles.
Cientos de residentes utilizaron plataformas oficiales para informar que sintieron el movimiento durante las primeras horas del día.
Autoridades siguen evaluando la situación
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni víctimas relacionadas con el sismo.
Tampoco se han confirmado daños estructurales o afectaciones importantes en infraestructura pública o privada.
El USGS continúa recopilando información para actualizar los datos sobre la intensidad y el alcance del movimiento.
Como ocurre tras este tipo de eventos, las evaluaciones pueden continuar durante las siguientes horas conforme se reciben nuevos reportes.
Piden mantenerse atentos a información oficial
California es una de las regiones con mayor actividad sísmica de Estados Unidos debido a la interacción de varias fallas geológicas.
Por ello, las autoridades recomiendan consultar únicamente información emitida por organismos oficiales después de un movimiento telúrico.
El USGS mantiene disponibles sus plataformas para que la población reporte si sintió el sismo, información que ayuda a elaborar los mapas de intensidad.
Mientras avanzan las revisiones, las autoridades mantienen el monitoreo de la zona sin que, hasta ahora, exista confirmación de daños, heridos o fallecidos derivados del terremoto, señaló ‘Fox Weather‘.