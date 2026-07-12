Sismo despierta a miles en California; autoridades monitorean posibles afectaciones

Sismo de 4.2 en California

Temblor despierta residentes

Sin daños confirmados

Un sismo de magnitud 4.2 sorprendió a los habitantes del sur de California durante la madrugada del domingo y fue percibido en distintas comunidades de la región.

El movimiento telúrico generó numerosos reportes de personas que aseguraron haber sentido el temblor mientras dormían.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el evento ocurrió a las 3:38 a.m. PDT (10:38 UTC).

El epicentro fue localizado aproximadamente a 1.2 millas al este-sureste de Frazier Park, con una profundidad cercana a 8 millas.

El movimiento se sintió en varios condados

Los registros del USGS muestran que el temblor fue percibido en una amplia zona del sur del estado.

La intensidad fue clasificada entre leve y débil en distintas localidades cercanas al epicentro.

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Los reportes abarcan desde el condado de Kern hasta áreas de Ventura y Los Ángeles.

Cientos de residentes utilizaron plataformas oficiales para informar que sintieron el movimiento durante las primeras horas del día.