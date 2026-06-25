Fuerte cadena de terremotos golpea a cinco países en tan solo unas horas
Publicado el25/06/2026 a las 09:05
- Cinco terremotos en horas.
- Sismo 7.5 en Venezuela.
- Cinturón de Fuego activo.
El Cinturón de Fuego del Pacífico volvió a concentrar una intensa actividad sísmica durante este miércoles.
En apenas unas horas, al menos cinco terremotos con magnitudes entre 4.9 y 7.5 fueron registrados en distintos puntos de Asia y América.
Por qué importa: Esta región concentra más del 80 % de la actividad sísmica del planeta.
Cinturón de Fuego del Pacífico registra cinco terremotos
🇻🇪‼️| En una secuencia aterradora, el planeta sufre seis terremotos en cuestión de horas pero Venezuela acabó siendo el más extremo:
– 23 de junio: terremoto de 5.1 en Nueva Guinea
– 23 de junio: terremoto 4.9 en Tarlac, Filipinas
– 24 de junio: terremoto de 6.9 en Kamaishi,… pic.twitter.com/E177rFV2Iw
— UHN Plus (@UHN_Plus) June 25, 2026
Los movimientos ocurrieron en China, Estados Unidos, Perú, Venezuela y Japón, manteniendo en alerta a las autoridades de cada país.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre víctimas mortales.
Sin embargo, sí se han reportado daños materiales en algunas de las zonas afectadas por los movimientos telúricos.
China y Estados Unidos iniciaron la jornada con fuertes movimientos
La Tierra ha mostrado una intensa actividad sísmica en las últimas horas. Mientras el Cinturón de Fuego del Pacífico registró al menos cinco sismos de magnitud moderada y fuerte en distintos puntos de su extensa franja tectónica, Venezuela fue sacudida por un inusual doble… pic.twitter.com/kqEhvQYyCk
— Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) June 25, 2026
La cadena de sismos comenzó la noche del martes en China. Un terremoto de magnitud 5.2 sacudió la prefectura de Haixi, ubicada en la provincia occidental de Qinghai.
El Centro de Redes Sismológicas de China informó que el movimiento ocurrió a una profundidad de 8 kilómetros.
Las autoridades locales señalaron que el epicentro quedó a solo tres kilómetros del área donde el pasado 16 de junio ocurrió un terremoto de magnitud 6.3.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué se sabe de los terremotos en Venezuela, muertes, daños y afectados?
De manera preliminar, el nuevo sismo fue catalogado como una réplica de ese evento registrado semanas atrás.
Horas después, la actividad sísmica continuó en Estados Unidos.
Un terremoto de magnitud 5.6 sacudió el norte de California poco después de las 8:10 de la mañana, hora local.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el epicentro se localizó a unos 10 kilómetros al norte de Redwood Valley.
La zona afectada se encuentra en el condado de Mendocino, al norte de la Bahía de San Francisco.
Después del temblor principal fueron registradas varias réplicas.
La más fuerte alcanzó una magnitud de 2.7, según el USGS.
Perú y Venezuela registraron nuevos terremotos
Personal especializado de al menos cinco países comenzará a llegar a #Venezuela para ayudar en la búsqueda y rescate de víctimas de los terremotos que asolaron al país sudamericano, y que ya dejaron un saldoprovisional de 164 fallecidos y 971 heridos.
El secretario de Estado de… pic.twitter.com/7vz6enXCQc
— David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) June 25, 2026
Cerca del mediodía, un terremoto de magnitud 4.9 fue reportado en la región amazónica de Ucayali, en Perú.
El Instituto Geofísico del Perú informó que el epicentro se ubicó a 18 kilómetros al norte de la ciudad de Pucallpa.
El movimiento ocurrió a una profundidad de 154 kilómetros.
Además, fue percibido con intensidad leve en la capital regional de Ucayali.
Más tarde se produjo el movimiento de mayor magnitud de toda la jornada.
Un terremoto de magnitud 7.5 sacudió el noroeste de Montalbán, en el centro de Venezuela.
El USGS informó que el sismo tuvo una profundidad de 13.2 kilómetros.
Por esa característica fue clasificado como un terremoto superficial.
El epicentro se ubicó aproximadamente a 300 kilómetros al este de Caracas.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre víctimas mortales relacionadas con este evento.
Japón cerró la intensa jornada sísmica
Minutos después del terremoto en Venezuela, un nuevo movimiento telúrico fue registrado en Japón.
La Agencia Meteorológica de Japón informó que el sismo alcanzó una magnitud de 6.9.
El epicentro se localizó frente a las costas de la prefectura de Iwate.
El movimiento ocurrió a una profundidad de 50 kilómetros.
El temblor fue percibido con fuerza incluso en Tokio.
Las autoridades japonesas informaron que no fue emitida una alerta de tsunami tras el terremoto.
El sismo ocurrió en una zona donde durante los últimos meses se han registrado repetidos eventos sísmicos de considerable magnitud.
Con estos cinco terremotos registrados en distintas regiones del Cinturón de Fuego del Pacífico, la jornada quedó marcada por una intensa actividad sísmica.
Hasta ahora, las autoridades mantienen el monitoreo en las zonas afectadas y continúan evaluando los posibles daños materiales reportados.