Fuerte cadena de terremotos golpea a cinco países en tan solo unas horas

Cinco terremotos en horas.

Sismo 7.5 en Venezuela.

Cinturón de Fuego activo.

El Cinturón de Fuego del Pacífico volvió a concentrar una intensa actividad sísmica durante este miércoles.

En apenas unas horas, al menos cinco terremotos con magnitudes entre 4.9 y 7.5 fueron registrados en distintos puntos de Asia y América.

Por qué importa: Esta región concentra más del 80 % de la actividad sísmica del planeta.

Cinturón de Fuego del Pacífico registra cinco terremotos

🇻🇪‼️| En una secuencia aterradora, el planeta sufre seis terremotos en cuestión de horas pero Venezuela acabó siendo el más extremo: – 23 de junio: terremoto de 5.1 en Nueva Guinea

– ⁠23 de junio: terremoto 4.9 en Tarlac, Filipinas

– ⁠24 de junio: terremoto de 6.9 en Kamaishi,… pic.twitter.com/E177rFV2Iw — UHN Plus (@UHN_Plus) June 25, 2026

Los movimientos ocurrieron en China, Estados Unidos, Perú, Venezuela y Japón, manteniendo en alerta a las autoridades de cada país.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre víctimas mortales.

Sin embargo, sí se han reportado daños materiales en algunas de las zonas afectadas por los movimientos telúricos.