¿Qué se sabe de los terremotos en Venezuela, muertes, daños y afectados?
Publicado el25/06/2026 a las 08:37
- Venezuela declara emergencia
- 164 muertos confirmados
- Continúan labores de rescate
Dos fuertes terremotos golpearon este miércoles a Venezuela y provocaron una de las mayores emergencias recientes en el país.
El balance oficial reporta al menos 164 personas fallecidas y más de 970 heridas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate entre edificios colapsados y estructuras gravemente dañadas.
Por qué importa: Las autoridades declararon el estado de emergencia debido al alcance de la tragedia. Además de las víctimas, los movimientos sísmicos provocaron importantes daños en infraestructura, viviendas, hospitales y el principal aeropuerto del país.
El primer terremoto ocurrió a las 18:04, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
El sismo alcanzó una magnitud de 7,2. Su epicentro se ubicó cerca de la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, aproximadamente 280 kilómetros al oeste de Caracas.
Terremotos en Venezuela dejan destrucción masiva
At least 164 people dead, 971 others injured following earthquakes in Venezuela, acting president says. More than 30,000 others reportedly missing, according to an online missing persons registry.
Helicopter footage from La Guaira: pic.twitter.com/g4a6MzhKes
— AZ Intel (@AZ_Intel_) June 25, 2026
Solo 39 segundos después se registró un segundo terremoto. Este movimiento fue aún más fuerte.
El USGS reportó una magnitud de 7,5. El epicentro se localizó cerca del municipio de Yumare, más al norte de la zona afectada.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón resultaron afectados.
También confirmó que después de ambos terremotos se registraron más de 30 réplicas.
El USGS advirtió que era probable que el desastre tuviera un alcance extenso.
Además, alertó sobre la posibilidad de nuevas réplicas potencialmente fuertes.
Durante un balance ofrecido pasada la medianoche, Rodríguez calificó la situación como «una verdadera tragedia».
También expresó sus condolencias a quienes perdieron a un familiar.
La Guaira sufrió los mayores daños mientras continúan los rescates
UPDATE: Death toll from Venezuela earthquake rises to 164, more than 11,000 people reported missing pic.twitter.com/dqMjfzAJub
— BNO News Live (@BNODesk) June 25, 2026
Aunque los sismos se sintieron prácticamente en todo el país, La Guaira fue identificada como la zona más afectada.
La mañana del jueves, Delcy Rodríguez actualizó el número de víctimas.
Sin embargo, precisó que las operaciones de rescate continúan en desarrollo.
La presidenta encargada anunció además la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares.
Los recursos provendrán del Fondo Monetario Internacional.
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El objetivo será reconstruir infraestructura, hospitales y viviendas afectadas.
Videos difundidos en redes sociales mostraron edificios completamente colapsados en Caracas y La Guaira.
También se observaron personas heridas y escenas de gran desesperación.
Fotografías mostraban a víctimas siendo rescatadas de los escombros con cuellos ortopédicos.
Otras imágenes reflejaban a personas llorando y abrazándose mientras esperaban noticias de familiares.
El alcalde del municipio de Chacao, Gustavo Duque, informó sobre el colapso de un edificio de ocho pisos y otro de doce pisos.
También señaló que las autoridades lograron rescatar con vida a 18 personas.
Por su parte, el alcalde de Baruta, Darwin González, reportó que tres personas murieron tras el derrumbe de dos edificios en su municipio.
El aeropuerto cerró y los testimonios reflejan el impacto de la tragedia
Durante los terremotos también se registraron escenas de pánico en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.
Videos mostraban a decenas de personas corriendo mientras parte del techo parecía ceder y varias lámparas se desprendían.
La presidenta encargada confirmó que la infraestructura aeroportuaria sufrió graves daños.
Como consecuencia, el aeropuerto permanecerá cerrado.
Tras los movimientos sísmicos se emitieron alertas de tsunami para Venezuela, Aruba, Bonaire, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Británicas.
Posteriormente, esas alertas fueron canceladas.
Este miércoles era feriado nacional en Venezuela por la conmemoración de la Batalla de Carabobo.
Por esa razón, más personas permanecían en sus viviendas al momento de los terremotos.
La periodista Nicole Koster relató que fue el temblor más fuerte que ha sentido en su vida, según BBC.
Explicó que buscó refugio entre la puerta de entrada y una pared de piedra de su apartamento.
También aseguró que pensó que el edificio se desplomaría.
Desde un inmueble cercano dijo haber escuchado personas pidiendo auxilio entre los escombros.
Otra residente de Caracas, María Alejandra, contó que al abrir la puerta una nube de humo impedía la visibilidad.
Describió la escena como «de película de terror».
Relató además que tuvo que atravesar los escombros junto a sus vecinos, incluida una bebé.
Odalis Escalona también narró los daños sufridos por su edificio.
Afirmó que las escaleras se desprendieron, las paredes se agrietaron y parte del techo cayó durante los movimientos sísmicos.