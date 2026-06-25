¿Qué se sabe de los terremotos en Venezuela, muertes, daños y afectados?

Venezuela declara emergencia

164 muertos confirmados

Continúan labores de rescate

Dos fuertes terremotos golpearon este miércoles a Venezuela y provocaron una de las mayores emergencias recientes en el país.

El balance oficial reporta al menos 164 personas fallecidas y más de 970 heridas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate entre edificios colapsados y estructuras gravemente dañadas.

Por qué importa: Las autoridades declararon el estado de emergencia debido al alcance de la tragedia. Además de las víctimas, los movimientos sísmicos provocaron importantes daños en infraestructura, viviendas, hospitales y el principal aeropuerto del país.

El primer terremoto ocurrió a las 18:04, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo alcanzó una magnitud de 7,2. Su epicentro se ubicó cerca de la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, aproximadamente 280 kilómetros al oeste de Caracas.

Terremotos en Venezuela dejan destrucción masiva

At least 164 people dead, 971 others injured following earthquakes in Venezuela, acting president says. More than 30,000 others reportedly missing, according to an online missing persons registry. Helicopter footage from La Guaira: pic.twitter.com/g4a6MzhKes — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 25, 2026

Solo 39 segundos después se registró un segundo terremoto. Este movimiento fue aún más fuerte.

El USGS reportó una magnitud de 7,5. El epicentro se localizó cerca del municipio de Yumare, más al norte de la zona afectada.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón resultaron afectados.

También confirmó que después de ambos terremotos se registraron más de 30 réplicas.

El USGS advirtió que era probable que el desastre tuviera un alcance extenso.

Además, alertó sobre la posibilidad de nuevas réplicas potencialmente fuertes.

Durante un balance ofrecido pasada la medianoche, Rodríguez calificó la situación como «una verdadera tragedia».

También expresó sus condolencias a quienes perdieron a un familiar.