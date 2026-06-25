Aumenta a 164 la cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela
Publicado el25/06/2026 a las 04:54
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que el balance preliminar de los dos terremotos registrados en el país ascendió a 164 fallecidos y más de 971 heridos, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.
Durante una intervención transmitida por el canal estatal VTV, la mandataria indicó que las labores se concentran principalmente en los estados de La Guaira y Caracas, donde se han registrado importantes daños estructurales.
La Guaira fue declarada zona de desastre
Rodríguez explicó que mantuvo comunicación permanente con el gobernador de La Guaira, Alejandro Terán, debido a que la entidad fue declarada zona de desastre natural por la magnitud de los daños.
En Caracas, las autoridades reportan al menos diez edificios colapsados, mientras equipos de rescate provenientes de distintos estados del país continúan llegando para reforzar las operaciones.
Gobierno pide apoyo del sector privado
La presidenta encargada solicitó la colaboración del sector privado para facilitar maquinaria pesada, considerada fundamental para acelerar la búsqueda de personas atrapadas entre los escombros.
Según informó, sostuvo conversaciones con el presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, quien coordinó la participación de empresas y gremios para apoyar las labores de emergencia.
Anuncian fondo de recuperación
Como parte de las medidas económicas, el Ejecutivo anunció la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares, destinado a la reconstrucción de infraestructuras afectadas.
Además, se activará un fondo especial para atender a las víctimas y se habilitarán líneas de crédito para comercios y empresas afectadas, junto con un bono especial a través del Sistema Patria para trabajadores que perdieron su fuente de ingresos debido a la emergencia.
Llamado a la población
Las autoridades convocaron a una oración ecuménica nacional para las 7:00 de la noche en solidaridad con las víctimas y con quienes aún permanecen desaparecidos.
Asimismo, exhortaron a la población a mantener la calma y permanecer en sus viviendas únicamente si las estructuras no presentan daños que representen un riesgo para sus ocupantes.