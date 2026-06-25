Aumenta a 164 la cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que el balance preliminar de los dos terremotos registrados en el país ascendió a 164 fallecidos y más de 971 heridos, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

Durante una intervención transmitida por el canal estatal VTV, la mandataria indicó que las labores se concentran principalmente en los estados de La Guaira y Caracas, donde se han registrado importantes daños estructurales.

La Guaira fue declarada zona de desastre

Rodríguez explicó que mantuvo comunicación permanente con el gobernador de La Guaira, Alejandro Terán, debido a que la entidad fue declarada zona de desastre natural por la magnitud de los daños.

En Caracas, las autoridades reportan al menos diez edificios colapsados, mientras equipos de rescate provenientes de distintos estados del país continúan llegando para reforzar las operaciones.

Gobierno pide apoyo del sector privado

La presidenta encargada solicitó la colaboración del sector privado para facilitar maquinaria pesada, considerada fundamental para acelerar la búsqueda de personas atrapadas entre los escombros.

Según informó, sostuvo conversaciones con el presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, quien coordinó la participación de empresas y gremios para apoyar las labores de emergencia.