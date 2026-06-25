Florida cierra su centro migratorio «Alligator Alcatraz» tras casi 21.000 deportaciones
Publicado el25/06/2026 a las 07:24
- Florida cierra Alligator Alcatraz.
- Registró 21.000 deportaciones.
- No quedan detenidos.
El centro de detención migratoria Alligator Alcatraz, ubicado al oeste de Miami, dejará de operar luego de haber participado en casi 21.000 deportaciones, según anunció este jueves el gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante una visita a las instalaciones.
Por qué es importante: El cierre pone fin a uno de los centros de detención migratoria más representativos de la segunda presidencia de Donald Trump y reabre el debate sobre el papel de estas instalaciones dentro de la política migratoria de Estados Unidos.
Ron DeSantis confirma que el centro ya no alberga a ningún detenido
Durante el anuncio, DeSantis informó que las instalaciones ya quedaron completamente vacías y que las personas que permanecían allí fueron trasladadas para continuar bajo la supervisión del Gobierno federal.
«Hoy tiene cero detenidos. Ha ayudado a retirar a muchas personas peligrosas de las calles y a sacarlas no solo del estado de Florida, sino de Estados Unidos de América. Los detenidos que estaban aquí siguen bajo custodia federal. Los esfuerzos de desmovilización en estas instalaciones están en marcha», declaró DeSantis.
El gobernador señaló que el proceso de cierre ya comenzó y que actualmente se desarrolla la desmovilización del complejo, sin ofrecer detalles adicionales sobre el calendario definitivo para concluir las operaciones.
Alligator Alcatraz se convirtió en un símbolo de la política migratoria
Desde su apertura, Alligator Alcatraz generó controversia tanto por su funcionamiento como por el papel que desempeñó dentro de las estrategias de control migratorio impulsadas durante la administración del presidente Donald Trump.
El centro acumuló cerca de 21.000 deportaciones, convirtiéndose en una de las instalaciones más conocidas dentro del sistema de detención migratoria en Florida.
Su nombre y su operación fueron objeto de constantes debates entre quienes respaldaban un endurecimiento de las políticas migratorias y quienes cuestionaban este tipo de centros de detención.
Con el anuncio realizado este jueves, el complejo deja oficialmente de recibir personas detenidas y entra en una fase de cierre administrativo.
Los detenidos permanecen bajo custodia federal
Aunque las instalaciones ya no albergan migrantes, DeSantis aclaró que las personas que permanecían en Alligator Alcatraz no fueron liberadas.
Según explicó, todos continúan bajo custodia de las autoridades federales, mientras avanzan los procedimientos correspondientes fuera del centro.
El gobernador destacó que la labor realizada por el complejo permitió retirar de las calles a personas consideradas peligrosas y sostuvo que ese fue uno de los principales objetivos de su funcionamiento.
Al mismo tiempo, confirmó que el proceso de desmovilización ya está en marcha, marcando el fin de las actividades del centro.
El cierre reaviva el debate sobre la política migratoria en Estados Unidos
La clausura de Alligator Alcatraz ocurre en un contexto en el que la inmigración continúa siendo uno de los principales temas de discusión política en Estados Unidos.
Durante su funcionamiento, el centro fue considerado un emblema de las medidas de control migratorio implementadas durante la segunda presidencia de Donald Trump.
Ahora, con su cierre, Florida pone fin a la operación de una instalación que ocupó un lugar central en las discusiones sobre seguridad, detención de migrantes y aplicación de las leyes migratorias.
La decisión anunciada por DeSantis representa el cierre de un capítulo para este centro, mientras el debate sobre el futuro de la política migratoria estadounidense continúa abierto.
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Fuentes: EFE.