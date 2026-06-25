Florida cierra su centro migratorio «Alligator Alcatraz» tras casi 21.000 deportaciones

Florida cierra Alligator Alcatraz.

Registró 21.000 deportaciones.

No quedan detenidos.

El centro de detención migratoria Alligator Alcatraz, ubicado al oeste de Miami, dejará de operar luego de haber participado en casi 21.000 deportaciones, según anunció este jueves el gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante una visita a las instalaciones.

Por qué es importante: El cierre pone fin a uno de los centros de detención migratoria más representativos de la segunda presidencia de Donald Trump y reabre el debate sobre el papel de estas instalaciones dentro de la política migratoria de Estados Unidos.

Ron DeSantis confirma que el centro ya no alberga a ningún detenido

Durante el anuncio, DeSantis informó que las instalaciones ya quedaron completamente vacías y que las personas que permanecían allí fueron trasladadas para continuar bajo la supervisión del Gobierno federal.

«Hoy tiene cero detenidos. Ha ayudado a retirar a muchas personas peligrosas de las calles y a sacarlas no solo del estado de Florida, sino de Estados Unidos de América. Los detenidos que estaban aquí siguen bajo custodia federal. Los esfuerzos de desmovilización en estas instalaciones están en marcha», declaró DeSantis.

El gobernador señaló que el proceso de cierre ya comenzó y que actualmente se desarrolla la desmovilización del complejo, sin ofrecer detalles adicionales sobre el calendario definitivo para concluir las operaciones.