La Corte Suprema de EE.UU. elimina restricción para portar armas en negocios abiertos al público

Corte Suprema anula restricción armamentista.

Hawái pierde apelación constitucional.

Fallo fortalece Segunda Enmienda.

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un nuevo fallo que marca un cambio importante en el debate sobre el derecho a portar armas en el país al declarar inconstitucional una ley del estado de Hawái que imponía restricciones para ingresar armado a negocios y espacios privados abiertos al público.

Por qué es importante: La decisión representa un nuevo triunfo para los defensores del derecho a portar armas y supone un revés para los estados que han intentado establecer controles más estrictos tras anteriores fallos del máximo tribunal estadounidense.

La Corte Suprema concluye que la ley de Hawái vulnera la Segunda Enmienda

Con una votación de 6-3, la mayoría conservadora del Alto Tribunal concluyó que la legislación aprobada por Hawái violaba el derecho a portar armas protegido por la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

La ley estatal exigía que cualquier persona con permiso para portar un arma oculta obtuviera una autorización expresa del propietario antes de ingresar armado a un negocio o cualquier otro espacio privado abierto al público.

Los magistrados determinaron que el estado no puede establecer como regla general esa prohibición para portar pistolas en propiedades privadas, salvo que el propietario manifieste expresamente que no autoriza el ingreso con armas.

El juez conservador Samuel Alito fue el encargado de redactar la opinión mayoritaria del tribunal.

«Este régimen (legislativo) entorpece aquello que protege la Segunda Enmienda: el derecho de los estadounidenses a portar armas para defensa propia en el curso de su vida cotidiana. Sostenemos que la ley es inconstitucional».