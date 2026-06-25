La Corte Suprema de EE.UU. elimina restricción para portar armas en negocios abiertos al público
Publicado el25/06/2026 a las 07:13
- Corte Suprema anula restricción armamentista.
- Hawái pierde apelación constitucional.
- Fallo fortalece Segunda Enmienda.
La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un nuevo fallo que marca un cambio importante en el debate sobre el derecho a portar armas en el país al declarar inconstitucional una ley del estado de Hawái que imponía restricciones para ingresar armado a negocios y espacios privados abiertos al público.
Por qué es importante: La decisión representa un nuevo triunfo para los defensores del derecho a portar armas y supone un revés para los estados que han intentado establecer controles más estrictos tras anteriores fallos del máximo tribunal estadounidense.
La Corte Suprema concluye que la ley de Hawái vulnera la Segunda Enmienda
Con una votación de 6-3, la mayoría conservadora del Alto Tribunal concluyó que la legislación aprobada por Hawái violaba el derecho a portar armas protegido por la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La ley estatal exigía que cualquier persona con permiso para portar un arma oculta obtuviera una autorización expresa del propietario antes de ingresar armado a un negocio o cualquier otro espacio privado abierto al público.
Los magistrados determinaron que el estado no puede establecer como regla general esa prohibición para portar pistolas en propiedades privadas, salvo que el propietario manifieste expresamente que no autoriza el ingreso con armas.
El juez conservador Samuel Alito fue el encargado de redactar la opinión mayoritaria del tribunal.
«Este régimen (legislativo) entorpece aquello que protege la Segunda Enmienda: el derecho de los estadounidenses a portar armas para defensa propia en el curso de su vida cotidiana. Sostenemos que la ley es inconstitucional».
El fallo fortalece la protección del porte de armas en espacios públicos
La resolución se alinea con una decisión adoptada por la propia Corte Suprema en 2022, cuando el tribunal estableció que portar armas en espacios públicos forma parte de los derechos protegidos por la Segunda Enmienda.
A partir de ese precedente, varios estados modificaron sus legislaciones para intentar regular el porte de armas dentro de propiedades privadas abiertas al público.
Hawái respondió a ese escenario aprobando la denominada Ley 52, cuyo objetivo era exigir un consentimiento explícito de los propietarios antes de permitir el ingreso de personas armadas a establecimientos comerciales y otros espacios similares.
Sin embargo, la mayoría del Supremo concluyó ahora que esa regulación excedía los límites permitidos por la Constitución.
Las juezas liberales defienden la constitucionalidad de la norma
Las tres integrantes liberales de la Corte Suprema votaron en contra de la decisión de la mayoría.
Sonia Sotomayor, Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan sostuvieron que la legislación de Hawái se apoyaba en una tradición histórica relacionada con los derechos de propiedad.
Según su postura, exigir el consentimiento del propietario para ingresar armado a un establecimiento constituye una medida compatible con la historia jurídica del país y busca proteger tanto la propiedad privada como prevenir posibles daños asociados a la presencia de armas de fuego.
Su desacuerdo quedó registrado como parte de la opinión disidente del fallo.
La disputa judicial comenzó tras la aprobación de la Ley 52
El caso llegó hasta la Corte Suprema después de un extenso recorrido por los tribunales federales.
Tres residentes de Hawái, junto con la Coalición de Armas de Fuego de Hawái, impugnaron la Ley 52 argumentando que restringía derechos constitucionales.
En una primera instancia, un tribunal federal falló a favor de los demandantes.
Posteriormente, un tribunal de apelaciones revocó esa decisión y respaldó la posición del estado.
Finalmente, el litigio llegó ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que terminó dando la razón a quienes cuestionaban la constitucionalidad de la norma.
La resolución representa un nuevo revés para quienes promueven mayores controles sobre las armas de fuego en Estados Unidos, un país que continúa enfrentando un elevado número de tiroteos masivos y donde el debate sobre el alcance de la Segunda Enmienda sigue siendo uno de los temas más sensibles de la agenda política y judicial.
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FUENTE : EFE