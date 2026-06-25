Hispanic Federation piden a Trump restaurar TPS venezolano tras terremotos

HF exige restaurar TPS.

Terremotos agravan crisis.

Crece riesgo de deportaciones.

La Hispanic Federation (HF) solicitó este jueves al Gobierno del presidente Donald Trump que restablezca el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos, tras la crisis humanitaria provocada por los terremotos registrados ayer en el país caribeño.

La organización advirtió que mantener el fin de esta protección podría exponer a miles de venezolanos a ser deportados en un momento en el que, aseguró, la emergencia humanitaria en Venezuela se ha agravado debido al desastre natural.

La Hispanic Federation, una de las principales organizaciones latinas de Estados Unidos, instó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a volver a designar el TPS para Venezuela.

Según la organización, la medida es necesaria porque muchos venezolanos podrían enfrentar la deportación hacia un país que atraviesa una crisis humanitaria agravada por los recientes terremotos.

Trump enfrenta presión por TPS de venezolanos

Urgen al gobierno de Trump restaurar TPS para venezolanos tras terremotos https://t.co/uvpxUD0kvT #LaPatillaUSA — La Patilla (@la_patilla) June 25, 2026

La HF sostuvo que obligar a los beneficiarios a regresar en estas condiciones sería incompatible con el propósito de la ley que creó el TPS.

En su pronunciamiento, la organización afirmó que exigir el retorno de personas durante una catástrofe humanitaria sería contrario al espíritu e intención de la legislación, además de poner en riesgo miles de vidas.

También señaló que Venezuela continúa cumpliendo con los requisitos necesarios para mantener la designación del programa y pidió a la Administración actuar.