Hispanic Federation piden a Trump restaurar TPS venezolano tras terremotos
Publicado el25/06/2026 a las 11:57
- HF exige restaurar TPS.
- Terremotos agravan crisis.
- Crece riesgo de deportaciones.
La Hispanic Federation (HF) solicitó este jueves al Gobierno del presidente Donald Trump que restablezca el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos, tras la crisis humanitaria provocada por los terremotos registrados ayer en el país caribeño.
La organización advirtió que mantener el fin de esta protección podría exponer a miles de venezolanos a ser deportados en un momento en el que, aseguró, la emergencia humanitaria en Venezuela se ha agravado debido al desastre natural.
La Hispanic Federation, una de las principales organizaciones latinas de Estados Unidos, instó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a volver a designar el TPS para Venezuela.
Según la organización, la medida es necesaria porque muchos venezolanos podrían enfrentar la deportación hacia un país que atraviesa una crisis humanitaria agravada por los recientes terremotos.
Trump enfrenta presión por TPS de venezolanos
Urgen al gobierno de Trump restaurar TPS para venezolanos tras terremotos https://t.co/uvpxUD0kvT #LaPatillaUSA
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La HF sostuvo que obligar a los beneficiarios a regresar en estas condiciones sería incompatible con el propósito de la ley que creó el TPS.
En su pronunciamiento, la organización afirmó que exigir el retorno de personas durante una catástrofe humanitaria sería contrario al espíritu e intención de la legislación, además de poner en riesgo miles de vidas.
También señaló que Venezuela continúa cumpliendo con los requisitos necesarios para mantener la designación del programa y pidió a la Administración actuar.
La organización advierte sobre el vencimiento del beneficio
Hispanic Federation urge al Gobierno Trump restaurar TPS para venezolanos tras terremotos https://t.co/VfVCEhuhyr
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El TPS protege contra la deportación y permite obtener autorización de trabajo a extranjeros que no pueden regresar de forma segura a sus países debido a situaciones extraordinarias, como conflictos armados o desastres naturales.
Sin embargo, el Gobierno de Trump ha eliminado este beneficio para varios países como parte de su política migratoria.
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De acuerdo con la información difundida por la Hispanic Federation, alrededor de 600.000 venezolanos estaban amparados por el TPS.
De ese total, 250.000 personas perdieron la protección en noviembre pasado, según Efe.
Los otros 350.000 beneficiarios mantienen el amparo hasta octubre próximo, cuando está previsto que expire la protección vigente.
HF asegura que la crisis ya justificaba el TPS
La organización afirmó que la situación de Venezuela ya justificaba mantener el TPS incluso antes de los terremotos.
Según la HF, el país enfrenta desde hace años inestabilidad política, colapso económico y opresión promovida por el Estado.
A ese panorama, agregó la organización, ahora se suma una nueva tragedia que agrava la crisis humanitaria existente.
La Hispanic Federation sostuvo que el TPS fue creado precisamente para responder a circunstancias extraordinarias como las actuales.
Asimismo, indicó que el Gobierno de Estados Unidos cuenta con la autoridad legal y con la obligación humanitaria de proteger a los extranjeros de un retorno forzado a países que atraviesan situaciones excepcionales.
Finalmente, la organización expresó que está preparada para colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional durante este proceso.
También hizo un llamado al secretario del DHS, Markwayne Mullin, para que actúe con rapidez y tome medidas que permitan proteger a las familias venezolanas afectadas por esta situación.