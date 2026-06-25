Muertes bajo custodia de ICE alcanzan cifra récord

Récord de muertes en ICE

HRW denuncia fallas médicas

Crecen dudas sobre ICE

La frecuencia de muertes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alcanzó su nivel más alto en casi dos décadas durante los primeros meses de 2026, de acuerdo con un informe publicado este jueves por Human Rights Watch (HRW) y Physicians for Human Rights (PHR).

El estudio sostiene que el aumento de fallecimientos no puede atribuirse únicamente al crecimiento de la población detenida y plantea preocupaciones sobre la atención médica, la transparencia y el cumplimiento de obligaciones internacionales por parte de Estados Unidos.

Cada 8,6 días murió una persona mientras permanecía bajo custodia de ICE durante los primeros meses de 2026.

Según HRW y PHR, esa es la frecuencia más alta registrada en casi dos décadas.

También supera la observada durante la pandemia de covid.

Muertes bajo custodia de ICE marcan récord histórico

Mortalité record des migrants détenus sous Trump, selon un rapport accablant publié par HRW et Physicians for Human Rights.https://t.co/uR6GWWJwEb via @20Minutes #AFP — HRW en français (@hrw_fr) June 25, 2026

El informe documenta 52 muertes bajo custodia migratoria desde el 20 de enero de 2025.

Los autores concluyen que el incremento no puede explicarse únicamente por el aumento de personas detenidas.

Esa tendencia se registró después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

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Brian Root, asesor principal de tecnología y derechos humanos de HRW, afirmó que las personas están muriendo bajo custodia de ICE al ritmo más alto de los últimos años.

Añadió que esa situación persiste incluso considerando el incremento de la población detenida.

El informe señala que la tasa de mortalidad alcanzó 8,4 fallecimientos por cada 10.000 personas detenidas.

Esa cifra representa casi el doble del nivel registrado durante el peor momento de la pandemia.