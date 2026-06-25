Muertes bajo custodia de ICE alcanzan cifra récord
Publicado el25/06/2026 a las 11:29
- Récord de muertes en ICE
- HRW denuncia fallas médicas
- Crecen dudas sobre ICE
La frecuencia de muertes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alcanzó su nivel más alto en casi dos décadas durante los primeros meses de 2026, de acuerdo con un informe publicado este jueves por Human Rights Watch (HRW) y Physicians for Human Rights (PHR).
El estudio sostiene que el aumento de fallecimientos no puede atribuirse únicamente al crecimiento de la población detenida y plantea preocupaciones sobre la atención médica, la transparencia y el cumplimiento de obligaciones internacionales por parte de Estados Unidos.
Cada 8,6 días murió una persona mientras permanecía bajo custodia de ICE durante los primeros meses de 2026.
Según HRW y PHR, esa es la frecuencia más alta registrada en casi dos décadas.
También supera la observada durante la pandemia de covid.
Muertes bajo custodia de ICE marcan récord histórico
Mortalité record des migrants détenus sous Trump, selon un rapport accablant publié par HRW et Physicians for Human Rights.https://t.co/uR6GWWJwEb via @20Minutes #AFP
— HRW en français (@hrw_fr) June 25, 2026
El informe documenta 52 muertes bajo custodia migratoria desde el 20 de enero de 2025.
Los autores concluyen que el incremento no puede explicarse únicamente por el aumento de personas detenidas.
Esa tendencia se registró después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
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Brian Root, asesor principal de tecnología y derechos humanos de HRW, afirmó que las personas están muriendo bajo custodia de ICE al ritmo más alto de los últimos años.
Añadió que esa situación persiste incluso considerando el incremento de la población detenida.
El informe señala que la tasa de mortalidad alcanzó 8,4 fallecimientos por cada 10.000 personas detenidas.
Esa cifra representa casi el doble del nivel registrado durante el peor momento de la pandemia.
Médicos identifican posibles fallas en la atención médica
Además del análisis estadístico, médicos de Physicians for Human Rights revisaron las circunstancias de 39 muertes registradas durante el primer año del segundo mandato de Trump.
Los especialistas concluyeron que varios casos presentan indicios de atención médica inadecuada o tardía.
Entre ellos figura Maksym Chernyak, ciudadano ucraniano de 44 años.
El informe indica que sufrió un derrame cerebral mientras estaba detenido.
También concluye que la demora para recibir atención médica especializada probablemente contribuyó a su muerte.
Otro caso mencionado es el de Ismael Ayala-Uribe.
El migrante mexicano, de 39 años, murió tras una infección.
Según el informe, la enfermedad empeoró pese a sus repetidas solicitudes de atención médica.
Las organizaciones también expresaron preocupación por el incremento de aparentes suicidios.
Siete personas murieron por esa causa entre enero de 2025 y enero de 2026.
Durante todo 2024 se había reportado un solo caso.
Organizaciones cuestionan transparencia y cumplimiento internacional
HRW y PHR también denunciaron falta de transparencia por parte de las autoridades migratorias.
Señalaron que la información divulgada por ICE suele ser insuficiente para establecer las circunstancias de las muertes.
También consideran difícil evaluar la atención médica brindada.
Katherine Peeler, profesora de pediatría de la Escuela de Medicina de Harvard y coautora del informe, afirmó que ICE limita de forma severa la información entregada al Congreso, las familias y el público.
Añadió que esa situación dificulta ejercer un control efectivo sobre la agencia.
También señaló que, en los casos donde pudieron revisar registros de ICE y hospitales externos, encontraron fallas alarmantes en la atención médica y el cuidado de las personas detenidas.
El informe concluye que las muertes documentadas generan serias dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Estados Unidos en materia de derechos humanos.
Los autores recuerdan que el Gobierno tiene la responsabilidad de proteger la vida de las personas bajo custodia estatal.
También debe garantizar acceso oportuno a atención médica.
HRW y PHR sostienen que varios casos podrían representar incumplimientos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Además, mencionan otros estándares internacionales relacionados con condiciones adecuadas de detención y respuesta médica ante emergencias.
Las organizaciones agregan que la falta de información dificulta determinar responsabilidades.
También limita el acceso de las familias a explicaciones sobre lo ocurrido.
Finalmente, atribuyen el deterioro de la situación tanto a problemas estructurales del sistema de detención migratoria como a políticas adoptadas durante el segundo mandato de Trump.
Entre ellas mencionan la expansión de la detención obligatoria, el aumento de la población recluida y el debilitamiento de mecanismos de supervisión dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).